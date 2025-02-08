19 примеров, когда покупка на маркетплейсе запомнилась надолго

Маркетплейсы уже давно и прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Что неудивительно: они дают возможность хорошо поразмыслить над покупкой, подождать снижения цены и сравнить предложения от разных продавцов. Но иногда бывает так, что какой бы взвешенной ни была покупка, реальность очень сильно расходится с ожиданиями!

Заказал на маркетплейсе радиатор для чипсета. Оформлял в дороге, тогда еще подумал, дороговато, ну да ладно. Дома еще раз поискал, отсортировал по цене – опа, такой же, но в три раза дешевле. В чем разница? У второго продавца доставка из Китая, поэтому подольше. Ну, допустим, ладно, мы платим за скорость. Но вот почему дорогой вариант вылезает первым на главной с плашкой «Цена что надо»? Писал в техподдержку – им плевать. Считаю, что накрутка в три раза это перебор. © D1d1e / Pikabu

Все наши местные группы-барахолки стали абсолютно бесполезными. Люди там перепродают всякий безвкусный декор и хлам с маркетплейсов, который им не подошел. Венец всего: одни ребята пытались перепродать открытую банку маринованных огурцов. Они попробовали один и им не понравилось. Главным аргументом было что-то вроде "это довольно дорогие огурцы, не выбрасывать же". © finfan44 / Reddit

«Нашел эти ключи в кармане "нового" пальто»

Купил матрас с эффектом памяти. Ну, знаете, из тех, что приходят в сжатом состоянии, в термоусадочной пленке, а потом расправляются. Он оказался слишком мягким. Я захотел его вернуть, но магазин отказался посылать курьера и попросил меня самому отвезти матрас в пункт выдачи. Как же долго я пытался запихнуть его в машину. В общем, мне это так и не удалось. Я отдал матрас соседу и смирился с потерей денег. © Herefortheover / Reddit

Та же ерунда. Мне пришлось склеить кучу коробок в одну огромную и уродливую, чтобы упаковать матрас. © BabyKoala68 / Reddit

«Заказал один, прислали два. Жаль, нет столько места на столе»

Недавно заказал укрывной материал, 30 погонных метров. В итоге оказалось всего 10. Продавец руками разводит, проблему не решает. Накатал отзыв на продавца — резкий, но без нецензурщины, просто описал все как есть. Отметил, что такие продавцы портят репутацию всей площадке. И что вы думаете — отклонили за оскорбления. Что ж, спасибо доблестной техподдержке! © user6611799 / Pikabu

Попросил ребенок на Новый Год у Деда Мороза игрушку Базза Лайтера. Заказал, жду. Приезжает 24 декабря посылка подозрительно небольшого размера. Вскрываем — там беспроводные наушники вместо игрушки! Оформили возврат, срочно ищем замену. На том же маркетплейсе уже в два раза дороже, по совсем неприличной цене. И при этом сроки доставки неясные. В магазинах игрушек примерно так же. В общем, нового добыть не успеваем. Придется теперь придумывать историю для сына, почему Дед Мороз так накосячил. Спасибо неизвестному сборщику, чтоб ему икалось. © Unknown author / Pikabu

Заказанный туалетный ершик приехал грязным. Не думаю, что его использовали по прямому назначению, но и идеально новым он не выглядел. Я написала в поддержку, приложила фото и думала, что они просто вернут мне деньги. Но нет, они заставили меня отнести его обратно на пункт выдачи для возврата. Интересно, что подумал оператор в пункте выдачи. © Goodgoodthings / Reddit

«Лучшая покупка в жизни! Все 27 книг всего за $ 140. „Падение Нуменора“ вообще было еще в пленке»

Понадобился мне тренажер. Связывается со мной продавец: цена доставки в 12 раз больше, чем насчитал маркетплейс. Неприятно. В техподдержке маркетплейса утверждают, что их цена верная и платить больше ничего не нужно. Скидываю им переписку с продавцом. В итоге у оператора, видимо, сдали нервы, и она выдает: «Какой у вас тогда вопрос к нам, если вы уже все обсудили с продавцом?» После очередного обращения пообещали компенсировать разницу за счет площадки. © ************* / Pikabu

Я заказал карамельки в шоколаде, и они приехали в виде огромного слипшегося монолита. Мне просто вернули деньги. А карамельки мы расковыряли вилкой и съели. © withac2 / Reddit

«Спасибо курьеру за то, как он обошелся с моей посылкой»

Я бы дал ему чаевые. Это сделало мой день, ржу. © L3xusLuth3r / Reddit

«Целую вечность хотел Geforce 4070. Родители подарили мне ее на Рождество, и вот в каком виде она приехала»

Сделал заказ, жду. Один раз доставку посылки перенесли, другой. Пишут: «Ждите, едет». А в итоге вообще отменили. Спрашиваю: «Можно ли переотправить товар?» Отвечают: «Конечно, хоть сейчас». Захожу я на страницу товара, и угадайте что? Скидки на товар нет, а она, между прочим, была процентов 40. А теперь он почти в 2 раза дороже, и естественно покупать я уже не стал. Вернули деньги и баллов сверху насыпали, но осадочек остался. © DenverDMD / Pikabu

Заказал письменный стол для ребенка. Приезжает доставка — столешница сломана пополам. Пишу отказ, водитель уезжает. Заказ сперва долго висит на стадии «в доставке», а потом и вовсе сменяется на «получен» Техподдержка бесполезна, шлют меня делать возврат, а возвращать-то нечего! Уже месяц отписки, стола нет, денег нет. © demon161 / Pikabu

«Купил себе геймпад»

Перевод: «Мясорубка»

Ага, я так купил дорогущий монитор, мне прислали бумажный календарь. Так мне отказывались вернуть деньги, пока я не принесу календарь им на пункт выдачи. © EnigmaForce / Reddit

Я так же заказал беспроводные наушники. Мне пришла пачка детской смеси. Отправил ее обратно, а из магазина пишут «Вы должны были вернуть нам наушники». Прошло уже полгода: ни наушников, ни денег. © Shmashi / Reddit