14 человек, которые ожидали романтики, но что-то пошло не по плану
Порой в жизни случаются такие моменты, что хоть сценарий для романтической комедии пиши. А если задуматься, то неспроста этот жанр вообще существует. Ведь в любви, действительно, очень легко попасть в неловкую ситуацию. Да и людей, которые столкнулись с романтическими провалами, довольно много.
- Живу в центре. Последний этаж, окна выходят во двор-колодец. И вот наблюдаю я как-то такую картину: белые ночи, парочка влюбленных вышли на крышу. С собой у них конфеты, фрукты — свидание, романтика. Все шло хорошо, но тут в сюжет неожиданно вступают чайки, которые живут у нас на чердаке. Эти голубоглазые валькирии с размахом крыльев до полутора метров подумали, что их птенцам грозит опасность и пошли в атаку. Девушка быстро ныряет в ближайшее чердачное окно, парень пытается отбиваться от когтей птиц, швыряя в них фрукты и конфеты, какая-то бабка орет, что ей не дают спать. Вопли мужика, крики чаек и ор бабки бодрым эхом еще долго отдавались во дворе-колодце, даже после того, как парочка ретировалась. © Janepro / Pikabu
- Никак не получалось сделать девушке предложение. То она отравилась и не стала есть пирожное с кольцом внутри. То отказалась летать на воздушном шаре, потому что высоты боится. Решил попытаться еще раз, но уже в поезде. Что может случиться в купе? В общем, уходит она в туалет, а я встаю на колено и жду. Она возвращается, открывает дверь и тут на меня с верхней полки сваливается спящий мужик! Девушка даже не поняла, что это было предложение. Может, это знак? © Палата № 6 / VK
- Решила сделать новоиспеченному парню на день рождения необычный подарок — подарить сову-сипуху. Не просто взять и вручить ему птичку, а заказать сертификат от фирмы, которая предлагает брать под опеку диких животных. Выбрала сову женского пола и добавила к сертификату подпись «от твоей новой девушки». Настает день рождения любимого. Приходит сертификат, торжественно заявляющий, что он теперь опекун совы. Смотрим как ее зовут, а там имя его бывшей! Даже дата рождения совпадает. Взяла и подарила парню живое напоминание о предыдущих отношениях! © LadyWhiteadder / Reddit
- Подумали мы как-то с мужем, что у нас давно не было свиданий и решили устроить домашний романтический вечер. Сидим, значит, наслаждаемся обществом друг друга — красота! Но тут дверь открывается, а на пороге с пирогом в руках стоит свекровь! Без стука, без звонка. Я в шоке, муж побледнел, а она такая: «Ой, я просто хотела занести». Ага, в девять вечера. Надо ж быть такой бестактной! Увы и ах, у нее были ключи. © Карамель / VK
- Я работал курьером и доставлял фруктовые букеты. Отвез я как-то парочку заказов, вернулся в магазин и увидел, как клиент ругается с нашим шефом. Оказывается, он отправил букеты сразу двум девушкам! Перепутал имена, указывая адреса. А на карточках, вложенных в букеты, были имена с номерами телефонов. Девушки в ярости позвонили друг другу, а потом ему досталось от обеих. Он пытался спихнуть всю вину на магазин, мол, это мы ошиблись. Но заказ-то он оформил онлайн — сам ввел все данные и сам же себя подставил. © misfits90 / Reddit
- Был у нас в школе один мальчик, который казался мне ну прямо очень крутым. Однажды мы болтали, и он сказал, что любит суши. Я такая: «О да! Тоже обожаю суши!» Только вот я их никогда не пробовала. Через год мне это аукнулось. Он позвал меня на свиданку в суши-бар. Я, конечно, старалась не подавать виду, что не умею пользоваться палочками. Подцепила кусочек, а палочки как-то перекрутились между собой и вылетели из рук. В ужасе побежала за этими предателями через весь зал, вернулась и сложила их на салфетку. Со второго раза мне удалось донести сушинку до рта, но все развалилось и смачно шмякнулось на стол. И тут мой кавалер наконец спросил, ела ли я вообще когда-нибудь суши. Я созналась, а он поржал и заказал нам курицу. И вилки! © Kate Scott / Quora
Тоже люблю суши и тоже не умею есть палочками. Хорошо, что умные люди изобрели такую штуковину
- На втором или третьем свидании парень решил приготовить мне ужин. У него тогда была жутчайшая аллергия на пыльцу. Стоит он, значит, помешивает суп, а я приобнимаю его сзади. В этот же момент он чихает с такой мощью, что я теряю равновесие и опрокидываю мусорное ведро. Все содержимое вываливается на пол идеально чистой кухни. С неловкими извинениями я принимаюсь подбирать луковую шелуху и прочую бяку. К счастью, свидание это не испортило, и мы чудесно провели остаток вечера. © Really-a-Diplodocus / Reddit
- Моя девушка поет в группе, с которой они выступают в ресторанах. Я долго не мог придумать, как сделать предложение. Вспомнил, как было приятно, когда она посвятила мне песню со сцены. Решил тоже ей спеть и при всех позвать замуж, даже афишу сделал. Когда настал день «Х», я ужасно волновался, но все было супер! Не считая того, что за десять минут до начала я понял, что забыл пригласить девушку. Пришлось-таки выступить. Вернувшись домой, я спел ей в коридоре и сделал предложение на кухне. Так тоже получилось очень даже здорово! © Палата № 6 / VK
- Моя мама была учительницей музыки. Она рассказала, как один из учеников старших классов планировал устроить что-то миленькое для девушки, чтобы она пошла с ним на выпускной. Так вот, заходит парниша в класс с широченной улыбкой, в руках цветы и надувные шары. Оглядывается, а там ее нет! Заболела и не пришла. Когда она вернулась в школу, он все-таки исполнил задуманное. Она согласилась, а потом он побежал к мусорному ведру. По школе тогда ходил какой-то желудочный грипп и настиг этих бедняг по очереди. © HarenaVA / Reddit
- Вчера был очень ржачный вечер. Мы с сыном заглянули в кафе за милкшейком после прогулки. Пока малой пошел в туалет помыть руки, к нашему столику подошел мужчина. Внаглую сел напротив и принялся выдавать банальные фразы вроде «почему такая красотка и без охраны» и «разрешите скрасить ваше одиночество». Не успела я ответить нахалу, как мой пятилетний похлопал его по плечу и сказал: «Дядя, расслабься, она любит папу. А ты ей не нравишься». Мужик с ошалевшим видом встал и молча ушел. © Мамдаринка / VK
- Я общался с одной девушкой и решил романтично предложить ей начать встречаться. Были тогда такие штуки в игрушках, на которые можно было записать свой голос. Я купил такого мишку, пришел к ней домой, вручил его ей и попросил нажать кнопку. Раздался мой голос: «Будь моей девушкой!» Она вежливо отказалась. Все бы ничего, но у них в тот день была какая-то семейная тусовка. К нам подбежала восьмилетняя сестренка девушки, схватила игрушку и начала бегать с ней по дому. Фразу, напоминающую о моем недавнем фиаско, слышала вся семья. Терпеть это было невозможно, и я ушел. © staypearly / Reddit
как пятилетний ребёнок мог похлопать взрослого дядя по плечу? да еще и выдать вполне взрослю фразу. опять придумки от яжеродителей.
- Однажды мой молодой человек устроил безумно романтический вечер. Заказал ужин, расставил свечи, усыпал лепестками роз путь, ведущий на кухню. В одном только прогадал — свечи категорически нельзя ставить около занавесок, ибо они имеют свойство воспламеняться. Что, конечно же, и случилось прямо во время ужина. Пришлось заливать все водой, а потом отмывать и проветривать от ужасного запаха гари. © Карамель / VK
- Моя девушка очень хотела обручальное кольцо с аметистом. Я заказал такое и запланировал пикник в парке, где и собирался сделать предложение. Только, вот, не уследил, и посылку приняла она. Открыла, увидела кольцо и спросила: «Это то, о чем я думаю?» Пришлось сделать предложение в том же положении, в котором я тогда находился — сидя на диване в нашей квартире. Она сказала «да» и потом еще долго извинялась за то, что испортила весь сюрприз. @ lamedarkfire / Reddit
- Встречаемся с парнем уже несколько лет, и тут он приглашает на романтический вечер. Неужто замуж позовет? Приводит, значит, на крышу и рассказывает о своих планах на будущее. Ключевое слово тут «своих» — ничегошеньки обо мне! Стою в шоке, как он вдруг выдает: «Ну, у нас же все хорошо, зачем торопиться?» © Карамель / VK
В наших ожиданиях и мечтах, как правило, нет места таким вот провалам. Но их сложно избежать, да и зачем? Тогда не было бы таких забавных подборок, как эта.
Комментарии
Если упорно чего-то ожидать, оно будет каким угодно, но не неожиданным.
Как-то не по себе, что предложение нужно ждать. И это считается каким-то призом, если парень "сделает
предложение". А он ещё может ждать, думать...