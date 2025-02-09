14 человек, которые ожидали романтики, но что-то пошло не по плану

Порой в жизни случаются такие моменты, что хоть сценарий для романтической комедии пиши. А если задуматься, то неспроста этот жанр вообще существует. Ведь в любви, действительно, очень легко попасть в неловкую ситуацию. Да и людей, которые столкнулись с романтическими провалами, довольно много.