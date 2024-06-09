13 нюансов жизни в Турции, которые изумят покруче рахат-лукума

Побывав хотя бы раз в солнечной Турции, сразу же проникаешься ее местным колоритом. Это страна вкусной еды, красочных закатов и милых котиков. Но что мы знаем о бытовых привычках местного населения? Некоторые из них просто приводят туристов в ступор. А в конце статьи вас ожидает бонус о том, какие вещи могут произойти в турецком ресторане.

Многослойность в одежде

Многие люди в Турции предпочитают носить несколько слоев одежды. Например, когда они идут спать, они могут надеть белье или майку, а поверх них — пижаму или ночнушку. Некоторые женщины откровенно говорят, что никогда не снимают бюстгальтер, даже ночью.

Турки никогда не спешат

В Турции люди привыкли жить здесь и сейчас. Планировать, придерживаться графика, жить в бешеном ритме — это точно не про них. Со стороны может показаться, что у людей здесь и вовсе нет никаких дел: пьют чай, греются на солнышке и сплетничают о соседях. На бизнес это тоже распространяется: нет клиентов — ну и не надо. Никто не будет подгонять работников, требовать выполнение плана или грозить увольнением. Обратная сторона такого дзеновского отношения к жизни — непунктуальность. Заранее договориться о встрече бывает сложно, а опоздания считаются чем-то естественным.

Одно кольцо на помолвку и на свадьбу

Кольцами будущие супруги обмениваются в день помолвки, когда устраивается небольшой праздник. Их надевают на безымянные пальцы правой руки, а в день свадьбы просто переодевают на левую.

Многолетние разводы

Развестись в Турции непросто, потому что процесс развода может быть очень долгим. Если супруги не могут договориться о разделе имущества или опеке, или если один из них не хочет расставаться, процедура может затянуться до 5 лет. Зачастую судебные слушания переносят и назначают следующую дату через несколько месяцев.

Вместо букета невесты — подошва туфель

На турецких свадьбах немало интересных обычаев. Например, перед свадьбой невеста пишет на подошве своих туфель имена незамужних подруг. Чье имя сотрется первым, та девушка следующая выйдет замуж.

Осмотр в присутствии медсестры

В Турции много мужчин-гинекологов. Но когда они принимают женщин, рядом обычно находится медсестра. Это делается, чтобы женщины не чувствовали себя неудобно, а врачи могли избежать возможных обвинений в неподобающем поведении.

Детей укачивают не на руках, а на ногах

«Вот так, кладешь подушку на ноги. На подушку ребенка. Качаешь, спишь. Проверено лично. Первое время ноги будут уставать, но через неделю втягиваешься. Через некоторое время не прекращаешь качать, даже заснув, на рефлексах. Только услышав писк со стороны ног, не просыпаясь, начинаешь качать автоматом».

Ни для кого не секрет, что к детям в этой стране относятся очень трепетно. И наших соотечественников поражает, что малышей укачивают не на руках, а на ногах. Вместо того чтобы часами носить чадо на руках, ребенка кладут на вытянутые ноги и тихонько ими покачивают, убаюкивая малыша. Этот способ действительно позволяет быстро уложить ребенка, притом что руки остаются свободны: можно полистать журнал или пощелкать семечки.

В Турции женщины редко используют бритвы и тампоны. Они предпочитают убирать волосы воском, а в критические дни использовать прокладки

Супруги не называют друг друга по имени

Если вы собираетесь выйти замуж за турка, то помните, что вам придется попрощаться не только со снегом, холодцом и селедкой под шубой, но и со своим именем. В турецких семьях супруги зовут друг друга словами aşkım (любовь моя), güneşim (солнце мое), canım (душа моя), meleğim (ангел мой) и другими восточными эпитетами, но только не по имени. Негласно считается, что имя нужно для того, чтобы обращаться к друзьям или знакомым, а вот муж и жена — более близкие друг другу люди и им такие формальности не нужны.

Смешные (и даже неприличные) названия местных блюд, которые никого не удивляют

Десерт «Женские пупочки».

В Турции немало блюд, над названиями которых смеются даже сами турки. Если увидите в меню такие деликатесы, как «Женские пупочки», «Гора безбожников», «Имам в обмороке», то смело их заказывайте: и аппетит утолите, и настроение поднимете.

Помешанность на чистоте

Большинство турецких женщин живут только тем, что прибираются и чистят дом до блеска. И как бы тщательно вы ни намывали полы и стены, настоящий турок всегда найдет, к чему придраться. Одна девушка, вышедшая замуж за турка, пожаловалась в своем блоге: «До поры до времени считала себя очень чистоплотной. До тех пор, пока меня не стали тыкать носом в капельки на кране в раковине. Когда мы несколько дней гостим у мамы Тарыка, каждый день начинается с уборки! Краска на доме облупленная, зaвтракаем на полу, дyш течет, но чистота дома — прежде всего!»

Никакой обуви в квартире

В Турции не принято входить в дом в обуви, ее снимают, не заходя в квартиру, чаще всего оставляя просто в подъезде или на улице. В каждом турецком доме обязательно есть несколько пар тапочек для гостей, но можно прийти и со своими. Этот поступок никого не удивит.

Бонус: забавный случай в ресторане

Отдыхали с подругами в Турции. Пошли в ресторан, и официант попросил научить его нескольким фразам на нашем языке. И тут самая заводная из нас: «Приветствуй всех фразой „Добрый вечер, я диспетчер!“» Мы поржали и забыли. Позже снова пришли в тот ресторан, а он как подлетел к нам и давай благодарить. Сказал, что теперь туристы оставляют ему очень много чаевых. © Палата № 6 / VK