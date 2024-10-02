16 бывших, которых просто так из головы не выбросишь

Истории
35 минут назад

Когда отношения заканчиваются расставанием, людям сложно перестать испытывать друг к другу какие-то чувства. Кто-то обижен и разочарован, а кто-то пытается сохранить дружбу ради приятных общих воспоминаний. Герои нашей подборки сами прошли через разрыв и им есть что рассказать о своих несостоявшихся вторых половинках.

  • Моя подруга долго пыталась узнать, кто же таинственная новая женщина ее бывшего парня, но он всячески скрывал ее личность. Она думала, что это кто-то из ее знакомых, может быть, даже подруга, но никогда не могла представить правду. Недавно он женился и наконец-то выложил фото в сеть со своей женщиной. У меня просто нет слов. Его новой женой оказалась... тетя моей подруги! Сама подруга сейчас уехала в горы отдыхать, связи у нее нет. Боюсь представить ее реакцию, когда узнает. © Палата № 6 / VK
  • Пошли с парнем в кино, взяли билеты на последний ряд, ну, знаете, для романтики. Все шло отлично, пока его бывшая не села рядом со своим новым парнем. Я почувствовала, как он напрягся, ну и ладно. А через пару минут началась их перепалка, я-то думала, что они из-за меня, а они из-за какого-то старого долга. В итоге весь фильм мы с ее новым парнем переглядывались и обалдевали. © Палата № 6 / VK
  • Мой муж расстался со своей бывшей восемь лет назад, но эта упорная дамочка все никак не может успокоиться. Нашла его во всех соцсетях, пишет постоянно, ну он ее везде и забанил, конечно. Тут едем с ним в машине, включили радио и вдруг слышим, как ведущий в прямом эфире обращается к моему мужу от ее имени и радостно передает привет от той самой бывшей и ставит песню, которую она заказала. Когда я услышала это впервые, то просто обалдела, а муж еще и рассказал, что она делает это уже много лет. Меня это, конечно, немного злило, но, с другой стороны, я думаю, что это даже романтично. Только песни она выбирает ужасные. © Палата № 6 / VK
  • Когда жила в общаге с подругой, к ней время от времени приходил ее парень. Чувак был прям отличный, веселый, но самое главное — хозяйственный. Он всегда что-то приносил с собой, всегда нам готовил что-то вкусное на несколько дней вперед. Если что-то ломалось, он чинил. Доходило до того, что иногда он выгонял нас из нашей же комнаты, а сам пылесосил, протирал пыль, менял постельное белье, даже мыл окна. Мы, скажем честно, были теми еще свинтусами. Убирали редко, готовили еще реже, поэтому его приходы были чуть ли не праздником! К сожалению, подруга с ним разошлась на втором курсе, и мы без него постепенно утонули в грязи. © Палата № 6 / VK
Цветок Лунный
2 часа назад

О Господи, ГДЕ НАЙТИ ТАКОГО МУЖЧИНУ?!)))
Не какой-то параноик уборки/контрол-фрик, а ещё и "весёлый, хощяйственный, отличный" 🤩

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  • Я в студенческие годы с парнем рассталась. Он еще долго пытался меня вернуть, но я уперлась. И тут как-то я обнаружила в почтовом ящике CD-диск в конверте и без подписи. Подумала, что ерунда какая-то, и выбросила. А недавно встречаю бывшего и он такой загадочно: «Ну как? Думаешь обо мне?». Я говорю, мол, с чего вдруг? А после расспросов выяснилось, что на том диске была записана «наша песня», которую я по его задумке должна была ежедневно крутить и думать о нем.
  • Недавно мы с мужем зарегистрировали его бабушку в соцсетях, чтобы она нашла какую-то свою одноклассницу. Сама она сидеть в телефоне не хочет, так что мы сами ищем, сами пишем сообщения, сами отвечаем. Нашли и одноклассницу, и одногруппников, и бывших коллег и даже одного бывшего ухажера. Как-то приходит бабушке сообщение от дедушки лет за 70, пишет: «Ну, как ты там? Еще не передумала». Чтобы понять контекст, позвонила бабушке, спросила, кто это такой и что ему ответить. Оказалось, что да, был такой когда-то в молодости, все крутился вокруг нее, но она вышла замуж. Парень, конечно, отстал, но предупредил, что будет ждать. Вот и ждет до сих пор. © Мамдаринка / VK
  • Закончила на прошлой неделе свои самые ужасные отношения, до сих пор злюсь. Начиналось все отлично, но постепенно мы куда-то скатились. У парня начались проблемы с работой, он долго не мог найти новую. И мы жили на мои деньги, а зарплата у меня небольшая. Я стала замечать, что он расслабился и вообще перестал искать работу. Сначала мягко намекала, что так дела не будет. А потом уже ссорилась с ним по этому поводу. И все постоянно заканчивалось словами: «Тебе от меня нужны только деньги! Я не думал, что ты такая меркантильная!» Я была в шоке. Мало того что все финансовые вопросы закрывала я, так он еще у деньги у меня занимал. Если честно, я потому его и не бросала так долго — ждала, когда долг вернет. Но все же не выдержала это нытье и собрала чемоданы. А вот потом уже, после расставания, от наших друзей и моих родителей я узнала, что у них он тоже занял деньги. Вот такая вот вишенка на торте. © Карамель / VK
  • Ходим на курсы подготовки к родам. У нас в группе есть очень милая женщина лет 35, она беременна двойней. У нее был крайне странный муж, весь дерганый, резкий, нервный. Вчера она пришла на занятие без него, на все вопросы отвечала коротко: «Он больше не придет». Я подумала, что он просто устал ходить с ней на курсы. Но оказалось, что он бросил бедную жену на 7-м месяце! Ушел к другой и скинул с себя ответственность. Мне рыдать хочется от этой истории. © Мамдаринка / VK
  • Встречался я с одной девушкой, которая была слишком высокого мнения о себе. Долго не знал, как мне ее бросить, ибо уже не мог молча терпеть все ее выходки. Она каждый вечер орала, жаловалась и находила причины для ссоры. Тявкала на меня своими противным голоском. Через 3 месяца мое терпение лопнуло. Громко и четко крикнул: «Ты меня достала. Собирай вещи и убирайся. Все кончено!» Она махнула хвостом и гордо заявила: «Хорошо. Все равно мужчина должен быть спокойным львом, а не шумной дворняжкой!» © Палата № 6 / VK
  • У меня была тяжелая беременность и очень сложные роды. Малышка неделю лежала в реанимации, а у меня даже была клиническая смерть. Когда весь этот кошмар закончился, я взяла с мужа слово, что мы никогда не будем даже заикаться о втором ребенке. Угадайте, что захотел муж через 3 года. Правильно, еще одного пупсика. 3 месяца выносил мне мозг, а потом даже угрожать стал. Я подала на развод. А муж ползает за мной и умоляет простить его хотя бы ради нашей дочери. Но разве такое прощают? © Мамдаринка / VK
  • Мы развелись в прошлом году. А месяц назад бывший заявился мириться. Я любезно попросила дать мне время, чтобы все обдумать, и не торопить события, если я соглашусь сойтись. И он поставил мне ультиматум — мы сходимся в этом году и как можно скорее или он женится на другой. Но предложение он сделает мне в любом случае, чтобы дать мне возможность снова выйти за него замуж. Вот это да! © Competitive_Yam_5263 / Reddit
  • Ночевала в гостях у знакомой. Вечером решила нам что-то приготовить, открыла морозилку и хотела достать оттуда пельмени. Подруга услышала звук и прибежала на кухню. Сказала, чтобы я брала все что угодно, только не эти пельмени, потому что они дороги ей как память. И я услышала одну из самых странных историй в жизни. Эти пельмени слепил ее бывший, с которым они расстались 3 года назад. Он любил готовить, особенно возиться с тестом. Часто привозил ей пельмени килограммами, чтобы ей всегда было что поесть. И вот любовь закончилась, а пельмени не решилась ни съесть, ни выкинуть. © Карамель / VK
  • Не видимся с бывшим парнем уже больше года, но время от времени созваниваемся и переписываемся, чтобы выдвинуть друг другу претензии. Просто бывает такое, что живешь себе, радуешься жизни, а потом вспоминаешь, какую же фигню он когда-то учудил. Тут же хочется позвонить и все высказать — и сразу становится легче. Случается такое нечасто, но вот буквально вчера я ему звонила и вспоминала, как он назвал меня чужим именем, когда привел знакомиться с родителями. Он делает то же самое, только не звонит, а пишет, потому что не хватает духу. За эту слабохарактерность я ему тоже в следующий раз предъявлю! © Палата № 6 / VK
  • Когда я начала встречаться с будущим мужем, его бывшая нам не давала покоя. Доставала его, писала угрозы, пыталась перехватить на улице, могла устроить настоящее представление перед прохожими. Потом вроде бы утихомирилась, но добавила меня в друзья во всех социальных сетях. Начала постепенно втираться ко мне в доверие: лайкать, оставлять комментарии, писать поздравления. Через пару лет она вдруг написала, что ей безумно стыдно за то, что она творила. Вроде бы искренне. Я ей поверила, мы с мужем уж простили ее. Приятно осознавать, что люди могут меняться. © Мамдаринка / VK
  • В 16 лет встречалась с парнем. Мы были вместе год, потом разбежались. Сейчас наше общение ограничивается ежегодными поздравлениями. И вот, после очередного такого взаимного поздравления с Новым годом, я получила сообщение от незнакомой мадам. Она написала: «Привет, я девушка такого-то. Вижу, что ты переписываешься с ним. Была бы признательна, если бы ты прекратила это. Мы собираемся пожениться, подобные отношения больше не уместны». Я просто расхохоталась. Показала сообщение своему жениху и лучшей подруге. Жених посоветовал заблокировать и бывшего, и его невесту, чтобы не ввязываться в эту драму. © meepmeepbee / Reddit
  • Мы с бывшим встречались около 2 лет и расстались из-за его измены. И моя двухлетняя дочь только и делает, что говорит о нем. И он тоже по ней скучает. Я согласилась на их встречи, но потом он начал допрашивать меня, встречаюсь ли я с другими мужчинами. И говорил, что чувствует себя так, будто у него украли семью. По словам его соседки, он плачет каждый день с тех пор, как мы расстались, и говорит о том, как сильно скучает по нам. Это все, конечно, замечательно, но разрушил-то он все сам. © ThrowRA9493920 / Reddit

А вот еще истории о бывших, с которыми не заскучаешь:

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