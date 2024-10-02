16 бывших, которых просто так из головы не выбросишь

О Господи, ГДЕ НАЙТИ ТАКОГО МУЖЧИНУ?!)))
Не какой-то параноик уборки/контрол-фрик, а ещё и "весёлый, хощяйственный, отличный" 🤩
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Когда отношения заканчиваются расставанием, людям сложно перестать испытывать друг к другу какие-то чувства. Кто-то обижен и разочарован, а кто-то пытается сохранить дружбу ради приятных общих воспоминаний. Герои нашей подборки сами прошли через разрыв и им есть что рассказать о своих несостоявшихся вторых половинках.
О Господи, ГДЕ НАЙТИ ТАКОГО МУЖЧИНУ?!)))
Не какой-то параноик уборки/контрол-фрик, а ещё и "весёлый, хощяйственный, отличный" 🤩
А вот еще истории о бывших, с которыми не заскучаешь: