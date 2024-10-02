16 бывших, которых просто так из головы не выбросишь

Когда отношения заканчиваются расставанием, людям сложно перестать испытывать друг к другу какие-то чувства. Кто-то обижен и разочарован, а кто-то пытается сохранить дружбу ради приятных общих воспоминаний. Герои нашей подборки сами прошли через разрыв и им есть что рассказать о своих несостоявшихся вторых половинках.