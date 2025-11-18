Скрепя сердцем согласилась? Мне уже тут стало понятно, какая она подруга. Если ко мне друзья приезжают, то им, как гостям самое лучшее на стол выставляется.
15 историй о гостях, после которых хочется сменить адрес
Истории
45 минут назад
Нежданные гости — это полбеды. А когда они еще и ведут себя словно хозяева в чужом доме, приходится подключить всю свою смекалку и терпение, чтобы выпроводить их из собственного жилища. Героям нашей статьи пришлось противостоять наглым родственникам, знакомым и даже друзьям. Зато подобные комичные истории запоминаются на всю жизнь.
- Приехали ко мне в гости родственники. Я была рада, но из-за того, что они жили у меня две недели, в гости начал наведываться наш дядя, который живет в этом же городе. Под предлогом того, что он пришел пообщаться с родней, он приходил на завтрак, обед или ужин. Бывало, притаскивал с собой других гостей, требуя, чтобы мы накрывали поляну. Мог включить фильм, который нравится только ему, и игнорировал просьбы остальных переключить канал. Он мешал мне работать, ведь я работаю дистанционно, а родственники, вместо того чтобы гулять по городу и отдыхать, должны были постоянно его кормить или развлекать. Достал всех конкретно. Однажды меня не было дома, и у моей сестры, которая приехала погостить, кончилось терпение. Она высказала за нас всех. Сказала, что никто тут не нанимался его обслуживать, и что это не отель. Дядюшка обиделся и гордо ушел. Мы с родней вздохнули с облегчением.
- Подруга устраивалась на работу в нашем городе и попросила приютить на пару дней. Я, скрепя сердце, согласилась. Набила холодильник продуктами, говорю: «Бери что хочешь, но готовить для тебя у меня времени нет». А она нос наморщила и выдает: «Вот еще! Я буду в чужой холодильник лазать? Нет уж, раз я у тебя в гостях, ты должна мне на стол накрыть. Тебя разве не так воспитывали?»
- Мамина сестра устроилась работать рядом с нашим домом и повадилась к нам ночевать практически каждый день, мол, ей до своего дома ехать долго и неудобно. Вела себя в доме как хозяйка, брала мою косметику и одежду. Но отказать мама ей не могла — все-таки сестра. Тогда папа схитрил и выкинул диван, а заодно и кресло. Заявилась она в очередной раз к нам, а спальных мест больше нет. Спать на полу она не захотела и уехала домой. Теперь ей ездить к себе стало удобно.
- Недавно в гости приехала свекровь. Увидела у меня новый набор ложек и говорит: «Тебе надо купить пару ложек попроще, подешевле». На мой вопрос: «А зачем?» — она ответила: «Ну, это же новый набор. Оставь гостям, а себе купи дешевые какие-нибудь». В этот момент вспомнилось детство: бабушка все вещи, подаренные мне или ей, откладывала со словами: «Это для гостей, это я людям подарю. Конфеты — для гостей, я их вам не поставлю на стол». Вот и живешь так всю жизнь: работаешь для чужого мнения, покупаешь новые вещи для гостей, а выходит, что жизнь одна, а жил ты для «гостей». © Подслушано у девушек / Telegram
- Приехал ко мне племянник погостить. Сказал, что на три дня — просто столицу посмотреть. А потом оказалось, что он решил поступать здесь в театральный. Проходит неделя, две, а он уезжать все и не собирается. У меня был день рождения, и я попросила его занять себя чем-то в этот день, потому что планировала отмечать дома с подружками. А он не ушел. Сидел с нами, встревал в разговоры. Последней каплей стало, когда он сказал, что меня и моих родителей он родственниками не считает, мол, «десятая вода на киселе». У меня глаза расширились от чужой наглости, и я говорю: «А с чего ты тогда здесь живешь, если мы не родственники?» Позвонила потом его родителям, мол, забирайте сыночку. Благо, они его забрали и даже отругали. Им-то он говорил, что я разрешила остаться на месяц, а тут обман вскрылся.
Вместо того, чтобы сказать, выкинули диван и кресло - молодцы...
- Приехала погостить тетка с сыном. Мне она на фиг не упала, но мама так просила, мол, неудобно перед родней будет. А у меня дома живет кот, любимый, в попу целованный. Входит эта тетя Мотя в квартиру, видит нашего Барсика и бросается к нему с криком: «Заприте это чудовище! Он поцарапает Славика, заразит его глистами! Пусть сидит в туалете!» — и порывается куда-то тащить моего кота. Надо ли говорить, что тетю я вижу первый раз, а с котом уже три года живу, поэтому родственница была отправлена к моей маме: пусть как хотят, так и ютятся в одной комнате, зато без котиков.
- За пару недель до Нового года звонит моя мама и говорит, что мой младший брат с женой и братом жены приедут ко мне праздник встречать из другого города. Причем не узнав, какие у нас планы. И ладно бы он сам позвонил и спросил, так нет — мама все за всех решила. От меня последовал жесткий ответ: «Нет, нас дома не будет». Так она же не успокоилась и говорит: «Ну, вы идите, куда хотите, а они у вас побудут». После этого мы несколько месяцев не разговаривали. © Olga Samarina / Dzen
- Один раз к нам домой приехали родственники мужа нашей тети, а с ними их дочь. Девочка играла в моей комнате, и через какое-то время вышла оттуда с моим любимым плюшевым мишкой в руках. Она подошла к своей маме и шепотом спросила: «Мам, можно мне этого мишку?» А ее мать спокойно так: «Конечно, дорогая, бери». Я до сих пор не понимаю, как можно было разрешить забрать чужую вещь. Но я не растерялась и перед их уходом забрала у девочки своего мишку и убежала. Сейчас я счастлива, что смогла отстоять свою игрушку. С ним связано столько теплых воспоминаний. © Bassem Elgohary Helal / Quora
А если б не забрала, это была бы психотравма для хозяйки игрушки
- У подруги родственники из другого города любили приезжать на новогодние праздники. Она проводила все выходные на кухне, а они отдыхали и только раздавали указания. Она терпела долго, а перед последним их отъездом сказала: «Какой вам смысл сейчас сюда приезжать? Вот город облагородят — и приезжайте лет через пять». Намек был понят, и нежданные гости больше ее не беспокоили.
- Моя мама была очень любящей, но при этом не замечала чужих границ. Когда она приезжала в гости, для нее не было проблем изменить что-то в доме по своему вкусу. Она часто переставляла кастрюли, посуду и продукты на кухне, где у моей жены все расставлено так, как ей удобно. Супруга вздыхала, но терпела. Пару лет назад, когда мама была у нас в гостях, она осталась дома одна, а мы с женой и детьми поехали в кино. Когда мы вернулись и увидели наш зал, я просто потерял дар речи. Вся мебель была переставлена: массивный шкаф, диваны и кресло. Маме уже давно было далеко не шестнадцать, и таскать мебель в таком возрасте было настоящим физическим подвигом. Она стояла, запыхавшаяся среди нового интерьера, но при этом очень довольная собой. Потом раскинула руки и сказала: «Ну как вам?» Я покачал головой и просто молча передвинул всю мебель обратно. © Steve Andrews / Quora
- Мы с мужем живем на первом этаже девятиэтажки. Вчера он уехал в командировку. Я его проводила и пошла в ванну. Время около 20:00. Слышу сигнал домофона. Так как никого в гости не жду и ничего не заказывала, продолжаю принимать ванну, не обращая внимания на звонок. Звонили несколько минут. Потом звонок прекратился — видимо, кто-то другой открыл дверь. Вышла из ванной, сижу спокойно, пью чай. Минут через пять раздается звонок в квартиру, а на пороге соседка с криком:
— Ты чего мне дверь в подъезд не открыла?! Я пять минут на улице с тяжелыми сумками простояла!
— Простите, но я не ваша дочь и мы вместе не живем, почему я должна открывать? И где ваш ключ?
— Какая разница? А если бы скорая помощь или пожарная приехали, ты бы тоже не открыла? Всегда же открывала, и свет у тебя в квартире горит, я видела! Не могла она, видите ли!
Я не стала ее дальше слушать и захлопнула дверь. Она еще побарабанила мне в дверь, а потом ушла. © neiroapus
- Приехали к нам на новогодние праздники друзья. Мы дружим парами. Договорились, что стол оплатим пополам. В один из дней попросили друга зайти по дороге в магазин и купить что-нибудь к чаю. Он купил, но пришел весь такой грустный. Дулся целых два дня — мы не могли понять, в чем проблема. Начали его расспрашивать. Тогда он заявил, что мы не ценим его стараний, мол, вот он сладкое купил, а денег ему не вернули. Потратил он $20. Я без проблем отдала эти деньги, но он все равно продолжал обижаться. В итоге они уехали от нас раньше. Его жена много раз извинялась, сейчас общаемся только с ней. А он до сих пор драматично рассказывает эту историю нашим общим знакомым.
- Недавно вышла замуж, и подруга моего мужа приехала к нам из его родного города. Она приехала на собеседование, и ей нужно было где-то остановиться. Муж сразу согласился, а уже потом рассказал мне. Но я не была против. Она приехала рано утром и выдала мне целый список того, что она не ест. У меня загруженный график, поэтому я купила нужные для нее продукты, но попросила готовить себе самой — у меня нет времени готовить отдельное меню для еще одного человека. Подруга все дни только жаловалась и ныла. Говорила, что в квартире слишком холодно, и заставляла закрывать все окна. Думала, с ума сойду от духоты. Потом потребовала, чтобы вечером дома не горел свет. Я была в бешенстве от того, что должна менять свой уклад жизни из-за гостьи, которая вообще не идет на компромиссы. После собеседования эта дамочка вернулась и заявила, что, возможно, останется еще на несколько дней — или даже на две недели. Я сказала супругу, что категорически против такого соседства: хотелось спокойно отдохнуть в праздники. Муж сказал подруге, что у нас другие планы и нужно искать другое жилье. © Duckhalf / Reddit
- Живу в ОАЭ, и двое моих друзей из Европы, с которыми мы знакомы еще со школы, спросили, могут ли они приехать ко мне на неделю — погулять, посмотреть Дубай и Абу-Даби. Я, конечно, согласился и сказал: «У меня есть свободная комната, можете остановиться там. Я даже возьму пару выходных, чтобы свозить вас в Дубай». Но стоило им приехать, как начался настоящий цирк. Они постоянно жаловались на моих кошек, мол, они им мешают. Спать на надувном матрасе им было неудобно. Когда я возвращался поздно с работы, они требовали, чтобы я накрывал им ужин. Я говорил не трогать вещи жены без разрешения, но они продолжали это делать. В итоге попросил их съехать в отель, потому что у любой доброты есть свой предел. © Kaprilicious994 / Reddit
- Папа у нас был очень гостеприимный, обожал гостей и тусовки. А мама — полностью наоборот. Даже обеды и ужины готовились порционно. Как-то папа случайно встретил товарища и позвал его к нам. Мама об этом узнала только после факта прибытия гостя. Началась паника. Борща хватило всем ровно по одной тарелке. В кастрюльке на дне осталось совсем немного. Во время ужина гость нахваливал борщ и хозяйку, а папа пытался уговорить друга взять еще одну тарелку. Тот отказывался, а папа не отставал. Мама практически не дышала от стресса, всячески жестикулируя мимикой и ногами под столом. Тут гость сдался и сказал: «Ну ладно, давайте еще!» Мама, бледнея, пошла на кухню и начала шаманить «кашу из топора»: мешала остатки борща с водой и специями, подкинула картошку и чуть ли не плакала. После этого папе влетело сильно. © i_best_kz
Не зря говорят: «В гостях хорошо, а дома лучше». Лучше никогда не злоупотреблять чужим гостеприимством. А еще не стоит забывать, что находишься в чужом доме, где нужно соблюдать порядки, установленные хозяевами.
