15 историй о гостях, после которых хочется сменить адрес

Нежданные гости — это полбеды. А когда они еще и ведут себя словно хозяева в чужом доме, приходится подключить всю свою смекалку и терпение, чтобы выпроводить их из собственного жилища. Героям нашей статьи пришлось противостоять наглым родственникам, знакомым и даже друзьям. Зато подобные комичные истории запоминаются на всю жизнь.