18 историй из аэропортов, которые легко потянут на сценарий сериала

«Привет! Меня зовут Эндрю, и я хочу сделать предложение своей девушке Рейчел во время этого рейса. У меня есть кольцо. У меня заготовлена речь. Единственное, чего у меня нет, так это фотографа. Поэтому я прошу вас об одолжении: пожалуйста, сделайте фото и видео и, если будет желание, перешлите их по этому номер телефона»