Я однажды в Египет слетал с ножом. В Москве таможню прошёл, в Египте прошёл, на обратной дороге так же. И только когда из Египта в Израиль переходил границу в экскурсионный поездке, израильская таможня обратила на него внимание. Выдернуть меня из очереди, повертели его в руках и пропустили. Нож складной был
18 историй из аэропортов, которые легко потянут на сценарий сериала
Аэропорт — это место душевных встреч и теплых расставаний, а порой и арена для веселых и забавных историй. Здесь можно увидеть пассажира с гусем, стать свидетелем чьего-то предложения руки и сердца, ну и, конечно, перекусить задорого перед поездкой. Словом, аэропорт — это мир в миниатюре. В этой подборке — истории из отправной точки в мир путешествий, которые помогут сделать ваш день чуточку ярче.
- Моя любимая история — про мой первый полет. Мне было 6 лет, и я впервые летела на самолете. Я решила, что в полете займусь вырезанием бумажных кукол, и с этой целью взяла свои любимые длиннющие ножницы. Естественно, их у меня отобрали. Пока мой 11-летний брат убеждал сотрудников аэропорта, что этим безжалостным поступком они ущемляют мои права, я просто села на пол и стала громко причитать: «Ой, Господи-и-и-и! Да за что же со мной такое приключилося-я-я-я-я-я!» Думаю, это был первый (но не последний) случай, когда родители хотели притвориться, что с нами не знакомы.
- Как-то стоял в очереди на досмотр в аэропорту и передо мной стояла женщина, у которой была большая банка соленых огурцов. Сотрудники сказали, что количество жидкости превышает допустимые пределы, и она прямо у нас на глазах выпила половину рассола.
- Несколько лет назад уезжали всей семьей на отдых за границу, в аэропорту нужно было пройти паспортный контроль. Строгий офицер сказал сначала моему мужу снять обложку для паспорта, а через пару минут уже и меня попросил. Затем очередь дошла до нашей четырехлетней дочери, у которой обложка была самодельная. Она ее сделала из плотного картона, разукрасила сама, сама склеила. Офицер покрутил паспорт в руках, понял, что если попытается снять обложку, то она порвется. Проверил так, не снимая. Такая мелочь вроде бы, а приятно, что даже на своей сложной работе он остается человеком.
«Жена давно хотела поесть в дорогом месте. Сводил ее в кафешку-столовку в Шереметьево. Формируйте четче свои желания и приезжайте в аэропорт сытыми»
- Небольшой аэропорт в Австралии. Буквально небольшой, принимает и отправляет всего несколько самолетов в день. Прямо рядом с багажной каруселью находится пункт аренды машин, по другую сторону — стойка регистрации и проход в зону безопасности. Когда мы вылетали оттуда, сотрудница аэропорта произвела проверку всех пассажиров, а потом отправилась в зону вылета и открыла кафе. Мы так и не поняли, был ли у других сотрудников в этот день выходной, или эта женщина и правда работает там в одиночку.
- За границей я была только раз, и в этот один раз должно было обязательно пойти что-то не так. В аэропорту у меня проверяли вещи и нашли нож. Это был подарок от бывшего — нож-бабочка бензинового цвета. Меня сразу отвели в отдельную комнату, начали спрашивать, зачем он мне в самолете, и вместо того, чтобы сказать, что я забыла его выложить, из меня вылетело: «Это чтобы можно было в самолете колбасу порезать». Инспекторы посмотрели на меня с удивлением. Мне было очень стыдно, нож забрали, а меня пропустили.
- Впервые летела на самолете, решила перестраховаться и приехала в аэропорт за пять часов до вылета. А рейс мой в 6 утра, так что в зале ожидания я была уже в час ночи. Спать хотелось жутко, и я решила прикорнуть на кресле. Во сне стало холодно, и я накинула на себя куртку. Вдруг просыпаюсь от того, что кто-то ее с меня снимает, спросонья кричу: «А ну-ка отвали!», на что слышу робкое: «Простите, но это моя куртка». Я смотрю на соседнее кресло, а моя куртка преспокойно висит на спинке. Оказывается, я случайно стянула чужую, которая была слева от меня, хотя свою вешала справа. Извинилась, конечно, мы вместе посмеялись и пожелали друг другу приятного полета.
В аэропорту Милуоки есть место для «рекомбобуляции», расположенное за зоной досмотра
«В 2008 году тогдашний директор аэропорта Барри Бейтман заказал такую вывеску. В мастерской сказали, что слова „рекомбобуляция“ не существует, на что Барри ответил, что если хоть кто-то улыбнется после такой стрессовой процедуры, как досмотр, значит, они сделали свою работу» © erwtje-be / Reddit
- Я в аэропорту, пока ждали посадку, познакомилась с молодым человеком. Влюбилась с первого взгляда. Потом оказалось, что в огромном самолете мы сидим рядом. 10 часов полета пролетели незаметно, даже мало было.
- Каждый год мой парень ездит к своему брату за границу. На этот раз он пригласил меня поехать вместе с ним. Я никогда не была за границей, поэтому не знала, что нужно. Прочитала в интернете, какую одежду брать, но не приняла во внимание одно. Уже в аэропорту мы с парнем обнаружили, что у меня нет загранпаспорта. Он думал, что у меня есть этот документ, потому что сейчас почти каждый имеет загранпаспорт, но не я. Парень полетел к брату, потому что не мог пропустить его день рождения, а я поехала обратно домой. В тот же день подала документы на загранпаспорт, чтобы больше таких досадных ситуаций у меня не было.
Враньё! Она без билета в аэропорт поехала? Билет за границу без загранпаспорта купить невозможно
- В Стамбуле, кроме основного большого аэропорта, есть еще один маленький, не помню название. Лечу с пересадкой. Прилетаю, прохожу трансфер, иду перепроверить второй рейс, прежде чем пойти поспать, и понимаю, что моего рейса нет в списке. Есть до него по времени и после него, а его — ну нет. Я перепроверила посадочный, номер рейса, время, даже аэропорт — думаю, вдруг нужно в другой, — но нет. У меня уже паника подкатывает. Думаю, где искать представителя авиакомпании, чтобы хоть узнать, где рейс — может, отменили, перенесли, опаздывает, мало ли. Уже по которому кругу перепроверила посадочный и решила посмотреть почту. Должны же были уведомить, если отменен. Смотрю письмо и понимаю, что на посадочном-то время посадки, а на табло — время вылета. И поскольку до вылета еще часов 5, то моего рейса на табло еще просто не было. Оправданием было то, что перед этим с мужем переезжали, и я двое суток не спала.
Чистой воды манипуляция.
Если Рейчел не захочет, ей будет сложнее ответить "нет", когда весь самолет на нее таращится и хлопает...
«Привет! Меня зовут Эндрю, и я хочу сделать предложение своей девушке Рейчел во время этого рейса. У меня есть кольцо. У меня заготовлена речь. Единственное, чего у меня нет, так это фотографа. Поэтому я прошу вас об одолжении: пожалуйста, сделайте фото и видео и, если будет желание, перешлите их по этому номер телефона»
- Лечу Краснодар-Волгоград-Казань. В связи с погодными условиями из Краснодара вылетаем заметно позже, а стыковка в Волгограде всего минут 20. И вот мы еще в небе, снижением даже не пахнет, а посадка на Казань, судя по посадочному талону, уже началась. Я подхожу к стюардессе, так и так, похоже, опоздаю, что делать. Стюардесса с покерфейсом говорит: «Успеете вы на свою Казань».
Вот посадка уже закончилась, а мы только снижаемся, у меня уже паника, но покерфейс стюардессы непоколебим. Наконец, садимся в Волгограде, я бегу к нужному гейту, стараясь подобрать нужные слова, типа это не я, это тот другой самолет и что же мне делать... А посадка на Казань вот-вот только начинается. Не веря своей удаче, сажусь в трансфер, подъезжаем к самолету, а там.... ТА ДААМ! Тот же самолет, тот же экипаж, и на трапе та самая стюардесса с покерфейсом «я же говорила, что успеешь на свою Казань».
- В начале лета летала за границу. Стою в аэропорту, вижу мужчину с гусем на поводке. «Внезапно», — подумала я. Все бы ничего, но когда гуся не разрешили брать с собой на борт, мужик попытался закрыть его в чемодане. В итоге, мужик просто никуда не полетел, гусь оказался важнее.
- Наш вылет задерживался примерно на 7 часов, и нас постоянно перемещали от одного выхода на посадку к другому, в основном мотали между 2 и 14, которые расположены очень далеко друг от друга. И вот сидим мы два часа возле 12, кажется, выхода и надеемся, что теперь уж точно не придется никуда идти. И тут подходит сотрудница аэропорта и сообщает, что наш рейс отправляется от выхода номер 2... Это был самый громкий коллективный возглас «А-а-а-а-а!», который мне доводилось слышать. Чистое безумие.
Эта девушка ждала, пока очередь перед ней полностью пройдет. Когда другие пассажиры просили ее подвинуться, она отвечала, что нет никакой разницы, когда именно она сдвинется с места
с одной стороны так и есть, абсолютно никакой разницы: стоять на месте полчаса и потом подойти к стойке, либо полчаса, как черепашка двигаться в направлении стойки😂
- Летел из небольшого провинциального аэропорта, мой рейс, назначенный на 7 утра, был первым в этот день. Пассажиров человек десять. Я приехал в аэропорт примерно в 5 часов, чтобы успеть зарегистрироваться, но аэропорт оказался закрытым — света не было, охраны тоже, двери заперты. Подумал, может, у них так принято — открываться сразу перед первым рейсом. Наступило 7 утра, никто не пришел, мы с другими пассажирами стоим растерянные. Вдруг к нам подъезжает какой-то парень на грузовике и спрашивает, не семичасового ли рейса мы ждем. Мы киваем. А он вдруг выдает: «О, так они перенесли аэропорт прошлой ночью. Терминал теперь на другой стороне взлетной полосы». Но на рейс мы успели, потому что экипажу о переносе терминала тоже ничего не сказали.
- Перед поездкой в Карелию мы с женой рассказывали шестилетнему сыну, что будем жить «почти в лесу». Уже в аэропорту на досмотре сотрудник попросил открыть его рюкзак. Когда он его расстегнул, мы опешили: там лежал большой туристический компас, моток веревки и большая упаковка сухарей. Оказалось, сын решил, что если мы заблудимся, то взрослые наверняка растеряются, а он всех спасет. Компас в ручную кладь оставить разрешили, а вот веревкой и сухарями пришлось пожертвовать. Сына убедили, что мама и папа знают, что делать в глухом лесу.
- — Девушка, добрый вечер. Я пропустил свой рейс Москва-Питер. Можно мне на какой-нибудь рейс билетик?
— А у вас стыковка была? Вы откуда прилетели?
— Из Хабаровска. На том рейсе, что опоздал на три часа. И мой рейс час назад улетел без меня.
— А, хабаровский. Сейчас посмотрим. Вот, другой рейс. Посадка начинается через пять минут. Оформляем?
— Очень хорошо. Оформляем.
— Значит, сейчас вам на эскалатор справа, на второй этаж, ворота номер семь. Взлет в 18-55, посадка в Санкт Петербурге в 4-10.
— Хорошо.
Так. Стоп. Какое «хорошо». Я, конечно, летел сейчас девять часов из Хабаровска, но практически уверен, что это все тот же глобус. И я понятия не имею, на чем можно лететь до Питера из Москвы еще девять часов.
— Девушка, а что же это за рейс такой?
— Это значит, что сейчас летите до Екатеринбурга. Потом стыковка три часа, и прямой до Санкт-Петербурга.
А. Екатеринбург. Хороший город. Доводилось бывать. Но мне что-то кажется, что в одни сутки уложить перемещения от Дальнего Востока до Урала и с конечным пунктом назначения в столице мира Купчино — это слишком круто.
— Девушка, а давайте посмотрим какой-нибудь другой рейс. Со стыковкой поменьше. Девушка, не надо на меня так громко молчать, аннулируйте эти свежеоформленные билеты и начнем сначала.
— Есть прямой рейс на Петербург. Но там посадку ждать еще 30 минут.
— Знаете, я подожду.
«Увидел в аэропорту кота в рюкзаке»
- В прошлом месяце летал за границу. Помню, как в аэропорту одна женщина опаздывала на самолет. Я подошел к ней, схватил чемодан и побежал к гейту, из которого она вылетала. Она мне сама показала билет. Бежал изо всех сил, а она за мной, еще и благодарности кричала в спину. Я так думал. Добежал с ее тяжеленым чемоданом к нужным воротам, попрощался и ушел, а она все равно недовольная была, вроде еще больше. Только недавно я понял, что она прибыла в аэропорт, а не отправлялась из него. Ей нужно было вынести чемодан к выходу, где таксисты стоят, а я отнес его вглубь аэропорта. Пора учить английский...
- Я своего кота подобрал на выходе из аэропорта, когда возвращался из отпуска. Я ждал такси, а он крутился рядом, мурлыкал, терся мне о ноги и всем видом давал понять, что оставаться ему тут не хочется. Я человек не железный, забрал его себе, вылечил, но недели через две обнаружил, что кот у меня какой-то грустный и никогда не играет. Я перепробовал разные варианты игрушек, но ему не понравилась ни нитка, ни рыба на нитке, ни что-либо еще, кот просто сидел на кровати и скучал. Однажды я сделал своему племяннику бумажный самолетик, запустил его в комнате, и кот буквально сошел с ума от радости. Он прыгал за ним, пытаясь поймать, разорвал его на куски, а потом принес мне в зубах газету, чтобы я сделал еще один. Теперь он с этим самолетиком ест и даже спит.
- Мы с моей дочуркой ездили в Норильск по делам. И моей дочке так понравился снег, что она решила увезти немного с собой, мне об этом, конечно же, не сказав. Заходим в аэропорт, проходим регистрацию. Думаю, почему так мокро везде. А это с моей дочки, которая рассовала снег по всем карманам. Ребенок просто хотел немного снега...
А если вам мало историй из аэропортов, то загляните сюда.