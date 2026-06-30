15 светлых историй о детской дружбе, от которых теплеет на душе

Детская дружба не выцветает с годами. Даже если жизнь давно развела вас по разным городам, стоит услышать знакомое с пятого класса имя, и внутри всё теплеет, будто и не было этих лет. Они как тёплый привет из детства, где дружили взахлёб и делили одну жвачку на двоих. А может, и вы сейчас вспомнили того самого друга со двора?

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