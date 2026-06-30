15 светлых историй о детской дружбе, от которых теплеет на душе
Помните, как дружили в детстве? Провожали друг друга до дома по очереди: то ты меня до подъезда, то я тебя обратно, лишь бы не расходиться подольше. Делили одну жвачку на двоих, гоняли на одном велосипеде, клялись дружить до самой старости. Тогда мы и не догадывались, что это и есть самая чистая и бескорыстная дружба в нашей жизни. Здесь вы найдете истории как раз о такой дружбе, и от каждой теплеет на душе.
- В шестом классе я нарисовал на стене школы рисунок. На следующий день учительница его прикрыла бумажкой, а я нарисовал еще один рядышком. У нее терпение кончилось, и она потребовала у класса признание, кто занимается этими художествами. Все молчат, а мне духу не хватает встать и сказать, что это я. Тут вдруг поднимает руку один мальчик и говорит, что это он. А я новенький был, и друзей еще не успел завести. После этого случая подружились мы с этим мальчиком. На вопрос, зачем он соврал, он ответил, что его родители за проделки не ругают, а вот мне бы, как новенькому, нехило за такое влетело.12 лет уже прошло, а мы все дружим.
- Как раз когда я собиралась пойти в школу в 1-й класс, мы с мамой переехали в другой район. Все мои друзья остались в другом конце города. И вот 1 сентября я пришла в 1-й класс. Я села одна с надеждой, что ко мне подсядет девочка и мы сможем подружиться. А подсел Леха. С огромным букетом садовых цветов. И стал молча поедать цветочную елочку. «Ты зачем цветочную елочку ешь?» — говорю. «Это цветочная елочка? — удивляется Леха. — А я думал, что это укроп» Вот так мы познакомились с моим лучшим другом.
- Я познакомился со своим лучшим другом во время отбора в школьную футбольную команду в 1968 году. На одной из тренировок мы с ним поругались — толкались и кричали друг на друга — и тренер отправил нас бегать штрафные круги. После этого изматывающего забега мы и стали друзьями.
«23 года дружбы!»
- В школе я очень хотела подружиться с одной популярной девочкой, чтобы повысить свой авторитет. Она попросила у меня послушать кассету Hi-Fi, и я подумала: вот он, шанс. На следующий день она молча ее вернула и больше со мной не разговаривала. Я пришла домой, включила эту кассету и обнаружила, что моя сестра записала на неё своё пение на диктофон.
- Давным давно на школьном концерте я так старалась танцевать красиво, что в самый важный момент оступилась, упала и потянула за собой половину ребят из группы. Некоторые люди в зале засмеялись, учителя смотрели с ужасом, а я думала, что лучше бы пол провалился. Но после концерта моя подруга Лена подошла ко мне и, как ни в чём не бывало, сказала: «Слушай, ну ты хотя бы красиво упала! На следующем концерте давай ещё лучше постараемся, чтобы реально весь зал ржал». Её шутка спасла меня в тот день. Мы до сих пор смеёмся над этим моментом и вспоминаем его, как начало нашей настоящей дружбы.
- Мы дружим с детского сада, и у нас есть своя традиция. Однажды мы нашли у девочки из соседнего дома «золотой» ключик от какой-то шкатулки. Для нас это было ценным кладом в то время. Мы договорились, что будем отдавать его друг другу на хранение каждые пять лет. Сейчас мы взрослые люди, но никто из нас никогда не забывает, у кого находится наш талисман. Скоро моя очередь хранить ключик. Я очень люблю свою подругу.
- В школе у меня была подруга, с которой мы умели смеяться просто до слез и слюнявых соплей. А в универе, кстати, появилась еще более угарная и отбитая компания. Но школьные приколы — это отдельная классика. До сих пор помню, как мы поехали на автобусную экскурсию. Экскурсовод объявляет в микрофон: «Наша поездка продлится час пятнадцать — час двадцать...» Нас с подругой мгновенно переклинило. Мы на заднем сиденье начали наперебой шептать: «Час тридцать — час сорок, час пятьдесят — час шестьдесят, час семьдесят — час восемьдесят...» Не помню, до каких космических цифр мы в итоге дошли, но эту чушь мы несли всю дорогу туда и обратно. Сейчас нам уже по 39 лет. Мы взрослые, серьезные женщины, но до сих пор созваниваемся, вспоминаем этот наш «час восемьдесят» и хохочем как тринадцатилетние девчонки.
«Мы с лучшей подругой. С 1983-го года примерно по 2022-й»
- Мы с лучшей подругой дружим с тех пор, как ей было 11, а мне 12. Сейчас мне 66 — получается, уже 54 года вместе. Недавно мы поехали в путешествие, я его оплатила, потому что она всегда жила скромно. Помогла и ее дочери с покупкой машины. Люблю ее безумно, она мне как родная.
Хотелось бы, чтобы и вы ей были как родная. Можно всю жизнь думать, что ты для неё родная...
Одно дело помочь, а другое дело пользоваться доверием и всю жизнь под предлогом скромной жизни, принимать щедрые подарки от подруги. Здесь уже помощь и её детям....
Надеюсь, вы от своей подруги тоже получали помощь и подарки, взаимовыручку.
- На школьном выпускном в 9 классе у меня прямо перед выходом на сцену заклинило молнию на платье, и оно наполовину разошлось на спине. Паника была колоссальная, я уже собиралась запереться в туалете и проплакать весь вечер. Мой одноклассник Макс увидел это дело и молча снял свой праздничный пиджак, накинул мне на плечи и сказал: «Оверсайз сейчас в моде, пошли». Так я и получала аттестат — в огромном мужском пиджаке с засученными рукавами. Фотографии получились самыми стильными в альбоме! Дружбе нашей уже больше 15 лет, и Макс всё так же готов отдать мне последнюю рубашку, если мир вокруг начинает рушиться.
- Было это в начале 90-х. Мне было года 4, а может, и 5 лет. И был у меня друг чуть постарше. Во дворе он постоянно рассказывал мне сюжеты фильмов, которые он смотрел на видике. В те времена они были у единиц. Спустя год я узнал, что видика у него не было, а фильмы он придумывал! Дружим лет 30 уже. А кличка у него — Женя Сценарий.
«Лучшие подруги. 23 года вместе, и счёт продолжается!»
- Одна из моих самых близких подруг знает меня буквально с младенчества — мне было всего восемь месяцев. Наши отцы дружат еще со школы, а мамы познакомились, когда начали встречаться с будущими мужьями. Мы родились с разницей в год — в 1964 и 1965. Сейчас у обеих есть сыновья, разница между ними 16 месяцев, и они тоже дружат. Живем примерно в часе езды друг от друга. Наши мамы до сих пор общаются, созваниваются, пишут письма. И сегодня мама подруги позвонила мне и поздравила с 60-летием — до слез приятно.
- Нам было по 9 лет, когда мы с подружкой нашли на стройке потрясающей красоты плоское ярко-бирюзовое стеклышко. Мы решили, что это осколок пиратского изумруда, и закопали его под старым дубом, пообещав друг другу, что раскопаем его только тогда, когда станем совсем старыми. Прошлым летом застройщики решили спилить эту часть под новую парковку. Мы, две 35-летние замужние женщины, бросили все дела, приехали во двор с кухонными лопатками и откопали наше стеклышко. Сейчас оно лежит в рамочке на почетном месте, а мы всё так же созваниваемся каждый день.
- С лучшим другом меня свёл, похоже, сам случай — а если точнее, дурацкая онлайн-игра. Резались мы как-то в сетевой шутер с одним приятелем из школы, и тот добавил в команду незнакомого игрока с непонятным ником. Это был парень из Бангкока. Приятель поскучнел и слился, а я возьми да разговорись с другим игроком из той же компании. С того случайного матча прошло уже года четыре. Мы несколько раз встречались вживую, и стали друзьями.
«Мы с лучшей подругой в 2002-м и в 2024-м!»
- Мы дружим со школы. Она — яркая, умная, мечтала ездить на красном BMW и иметь кучу поклонников. А я, наоборот, серая мышка. Хотела семью и детей. Прошло 20 лет — она домохозяйка с 3 детьми и обожаемым мужем. А у меня свой бизнес и даже BMW есть, без поклонников тоже не обошлось. И вроде у обеих жизнь сложилась, но завидуем друг другу дико (по-доброму, конечно). Вчера как раз мечтали: вот бы поменяться местами на пару недель.
- В третьем классе мы с лучшим другом где-то услышали, что если идти задом наперед ровно три километра, то можно повернуть время вспять и исправить двойку по математике. И вот представьте картину: осень, лужи, и два мелких чудика упрямо шагают спиной вперед через весь район, считая шаги и периодически врезаясь в столбы. Время мы, конечно, не повернули, и за двойку мне влетело, но пока мы шли, мы успели придумать свой секретный шифр, на котором переписывались до самого окончания школы. Недавно он прислал мне смс на этом «языке» в честь моего 30-летия. Хохотала до слез.
Детская дружба не выцветает с годами. Даже если жизнь давно развела вас по разным городам, стоит услышать знакомое с пятого класса имя, и внутри всё теплеет, будто и не было этих лет. Они как тёплый привет из детства, где дружили взахлёб и делили одну жвачку на двоих. А может, и вы сейчас вспомнили того самого друга со двора?
Хочется ещё немного светлых воспоминаний? Тогда загляните в наши следующие подборки: