14 историй о том, как люди умудрились влипнуть в историю из-за одной СМС-ки

Истории
25 минут назад

Век технологий принес в нашу жизнь не только удобство, но и множество поводов для волнения. Стоит ошибиться всего на одну цифру или не проверить, кому именно отправляешь сообщение — и вот ты уже краснеешь, бледнеешь, мечтаешь сменить номер и уехать в другую страну. Герои этих историй оказались в сложных, но порой очень забавных ситуациях из-за обычных СМС.

  • Познакомилась на сайте с парнем по имени Руслан, несколько недель переписывались. Потом я взяла и удалила номер. Через пару дней пишет мне с другого номера, предлагает встретиться. Согласилась. Стою жду парня, а на встречу мне идет дядька лысеющий в очках. Минут пять я не понимала, кто это. Когда меня осенило, я смеялась до слез! Это был мой давний знакомый, с которым мы не виделись несколько лет, и его действительно звали Руслан. Я рассказала ему все, и он был удивлен, что я ждала не его. © Наталья Федорова
  • Кидаю мужу список продуктов, чтоб купил по дороге домой, а сообщение уходит в родительский чат класса моего сына. Ну и началось. Мамочки тут же оживились, чат несколько часов не умолкал. Оказалось, что эти продукты можно использовать во множестве рецептов. Конечно, не обошлось и без подколов, но были также сообщения о том, какие продукты не стоит употреблять в пищу, так как они очень вредны; какие производители макарон более качественные; кто какой любит чай; у кого что будет на обед; во сколько завтракают и засыпают дети; что задали по математике и как кто решил эти задания; какая ужасная у нас система образования и что надо делать, чтобы изменить ситуацию во вселенной; что надеть, что не надевать и так далее. Было весело, но с тех пор я стараюсь всегда проверять, нужному ли человеку я отправляю сообщение. © Гюльшан Мехтиева
  • У меня был случай. Муж очень ревнивый. Я работаю в ресторане и прихожу поздно. Однажды возвращаюсь, захожу в коридор. Уставшая сажусь на стул, чтобы снять обувь. Вдруг приходит СМС:
    «Да, конечно, тебе что — сейчас обнимешь мужа и заснешь, а я один. Что мне делать?»
    Так быстро я еще не писала СМС. Я ответила, что ошиблись номером, на что мне ответили: «Извините».
    Если бы это прочел мой муж, я бы не смогла объяснить. © Марина Мурджикнели
  • Отправляю мужу СМС, выбираю его номер из телефонной книги. Пишу: «Любимый, ужин уже на столе, жду тебя с нетерпением». Отправляю. Ответа нет. Уже злиться начала. И тут звонок — возмущенный женский голос, крик: кто я такая и почему жду ее мужа на ужин? Между потоками оскорблений выяснилось, что СМС ушло аж за тысячу километров — на такой же номер, но в другой город. Мужика спасла эта разница в километрах, а до моего мужа сообщение так и не дошло. Хотя в отправленных стоял именно его номер. Для той женщины я даже скриншот отправляла.
    © Наталья Косягина
  • Я отправил жене сообщение о том, какая надоедливая у меня начальница, и вдруг обнаружил, что отправил СМС именно ей — моему боссу. Я побежал к ней, к счастью, она еще не проверила телефон. Я объяснил, что случайно отправил ей «неприемлемое сообщение, предназначавшееся моей жене», и спросил, могу ли я удалить его с ее телефона. У нас с ней были довольно дружеские отношения, поэтому она спокойно дала мне свой телефон, не проверяя, чтобы я мог удалить сообщение и вернуть устройство обратно. © spwf / Reddit
  • Я случайно отправила сообщение «Я ненавижу семью своего парня, их еда — отстой» в его семейный чат в соцсети вместо чата с моими друзьями. © Peachy***** / Reddit
  • Моей маме как-то долго писал какой-то мужчина, обращаясь к ней по имени, но она не могла его вспомнить. Только когда этот дядька начал называть ее своей женой, выяснилось, что он ошибся номером. © Валентина Богданюк / ADME
  • Однажды мне пришло ошибочное СМС, и так у меня завязалась «дружба по переписке» с одной милой девушкой. Я рассказывала ей некоторые очень личные секреты. Спустя год выяснилось, что это вовсе не была ошибка — эти сообщения писала девушка, которая имела виды на моего парня, живущего в другой стране. Она взяла мой номер в его телефоне. © Ефегырф / ADME
  • Я писала своему парню, тогда еще не было смартфонов, о том, какая у меня ужасная начальница. Однажды от нее приходит сообщение, чтобы я вышла на работу. Я не сразу поняла, что в тот день я писала сообщения ей! Это был действительно неловкий день на работе, но она так и не упомянула об этом. Думаю, она просто была рада, что я пришла, ведь вела она себя действительно отвратительно. © NeedsMoreTuba / Reddit
  • После отдыха на даче родственник попросил меня отправить ему фотографии. Я решил сделать это через мессенджер, но при вводе номера телефона ошибся на одну цифру. Ошибку заметил быстро, исправил номер и, когда позвонил, действительно дозвонился до родственника. Однако в чат с тем номером уже был начат — с другим человеком. Оказалось, что в записной книжке под одним именем было два номера. В итоге я дважды отправлял неизвестной женщине наши фото с дачи. Не знаю, что она подумала, но получился довольно оригинальный спам! © Роман Шн / ADME
  • Я собирался отправить фото с надписью «Просыпайся, мама», потому что было поздно, а мы собирались в супермаркет. Но случайно отправил его всем своим друзьям, включая ту, в которую был влюблен. © Corotsko / Reddit
  • Лет восемь назад я встречалась с парнем, который мне особо не нравился. Он любил присылать всякие дурацкие стишки по СМС. Однажды он отправил мне какую-то романтичную лабуду в стихах. Я решила переслать это сообщение своей подруге с припиской: «Посмотри, что этот дурачок мне опять прислал!» — но случайно отправила это ему! Мне было так стыдно, он сразу позвонил и сказал: «Если я дурачок, то ты не лучше!» После этого он больше ничего мне не присылал. © Подслушано / Ideer
  • Около 16 лет назад через аську мне написал незнакомый человек — вернее, как потом выяснилось, написала девушка. Я пару часов с ней общался: я был студентом, дочка спала, время было — решал математику, точнее преподавал ее по скайпу. Было довольно прикольно. © Johann Gaab / ADME
  • Гуляли с мужем и сыном в парке и сделали фото, где все показываем языки. Я отправила снимок своей маме, как думала, а через некоторое время получила ответное фото от ремонтников из нашей квартиры — они вдвоем, корячась, устанавливают ванну и тоже корчат нам рожи. Посмеялись. Фото от них было какое-то душевное. © Alisa Saysnskaya / ADME

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее