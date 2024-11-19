11 фильмов, которые пробирают до глубины души даже суровых мужчин

Ну кто из нас не рыдал на той самой сцене в «Титанике», когда Джек отпускает плот и уходит под воду. Или на моменте в «Короле Льве», когда Симба пытается понять, почему его папа не встает. И нам стало любопытно, и мы решили узнать, какие фильмы так сильно задевают за живое мужчин, что и те не могут сдержать слез при их просмотре.

Фонтан

Фильм состоит из трех историй, символизирующих собой прошлое, настоящее и будущее. Конкистадор ищет Древо Жизни, чтобы освободить свою королеву, медицинский исследователь пытается найти лекарство, чтобы спасти жену, а космический путешественник надеется обрести вечность. Все эти линии неразрывно связаны между собой. Это один из тех самых фильмов, отзывы на которые слишком противоречивы. Одни воспевают его и гениальность сценария, другие плюются и жалеют о потраченном времени. Но равнодушным он не оставит.

Смотрел 3 раза и каждый раз рыдал. Игра актеров великолепна, саундтрек вообще шедевр. Не думаю, что я до этого видел на экране такое интуитивное исследование любви, как это. Я действительно много чего чувствую, когда смотрю его. © Unknown author / Reddit

Душераздирающий фильм. Вы должны его посмотреть, будете ли вы при этом плакать или нет. © LeRayonFrais / Reddit

Задевает каждый раз. Это потрясающая история. © a_ole_au_i_ike / Reddit

Куда приводят мечты

Эта фантастическая мелодрама была снята по одноименной книге Ричарда Мэтисона. Крис и Энни — отличная пара. Они обожают друг друга и своих двоих детей. Но в результате несчастного случая оба их ребенка погибают. После трагедии мужчина уходит с головой в работу, а его жена впадает в депрессию. Но на этом несчастья не заканчиваются. Спустя 4 года в автомобильной автокатастрофе погибает и Крис. Он обретает бессмертие и всеми возможными способами пытается оставаться рядом с женой. Он готов пройти через что угодно, чтобы с ней воссоединиться.

Раньше я никогда не плакал в кино. Но этот фильм я смотрел с женой и просто не мог остановиться. Это было еще до того, как у нас появились дети. Второй раз я его смотреть не решусь. © PaulClifford / Reddit

Этот фильм рвет мне душу. © Shadow_Integration / Reddit

Большинство из тех, кого я знаю, плачут во время просмотра, если они когда-нибудь по-настоящему любили. Одна строчка в фильме заставляет меня рыдать каждый раз, когда я ее слышу. © vtssge1968 / Reddit

Манчестер у моря

Депрессивный и погруженный в себя слесарь Ли узнает о внезапной кончине своего брата, который так и остался жить в их родном городке, в то время как он сам оттуда давно уехал. Ли очень не хочет возвращаться домой из-за трагедии, которая случилась с его семьей, и в которой все винят его. Но делать нечего, и главный герой отправляется на малую родину, чтобы почтить память брата. Оказавшись на месте, он узнает, что брат назначил его опекуном своего сына Патрика. Поначалу мужчина хочет забрать подростка с собой, но тот отказывается, так как хочет доучиться. И Ли вынужден остаться в городе, из которого так стремился убежать.

Это единственный фильм, который заставляет меня плакать все сильнее с каждым новым просмотром. Начинаешь смотреть и понимаешь, почему герой ведет себя именно так, и это просто удар под дых. © geehaad11 / Reddit

Кейси Аффлек потрясающий. Это душераздирающий фильм, да, но в то же время и прекрасный. © trimzeejibbb / Reddit

Поле чудес

Эта мистическая драма вышла в 1989 году и была номинирована сразу на 3 «Оскара». Фермер Рэй Кинселла внезапно начинает слышать голос, который уговаривает его построить на месте кукурузных полей поле для игры в бейсбол. Немного поколебавшись, мужчина решает довериться ему и приступает к расчистке полей, отлично понимая, что это может его попросту разорить. С этого момента жизнь героя начинает меняться. Кому же принадлежал требовательный голос, он начинает понимать только в конце. Эта история посвящена упущенным возможностям и важным событиям.

От финальной сцены у меня целый водопад начинается. © SteveLarmer / Reddit

Там есть определенная сцена, которую я не могу смотреть, если рядом кто-то есть. © Terd-Furguson / Reddit

Я не плачу, когда смотр «Поле чудес». Я рыдаю навзрыд. Боже мой, ну что за фильм... © mostlygroovy / Reddit

Мост в Терабитию

Джесс — парнишка из бедной семьи. В школе над ним издеваются, а из друзей у него только младшая сестренка. Но все меняется, когда в его класс приходит новенькая. Лесли постепенно становится его другом, и вместе они убегают в мир фантазий, чтобы хотя бы на время отвлечься от реальности. Для многих зрителей финал фильма оказался настоящей неожиданностью. Ведь в рекламной кампании ни слова не говорилось о том, что зрителя ждет драма, и продвигали его как фэнтези типа «Хроник Нарнии».

Захватывает меня каждый раз, хотя я знаю, что именно произойдет. © PacSan300 / Reddit

Пошел на фильм, думая, что это будет какое-то фэнтези, а это оказалась трагедия. Я не был к этому готов. © Steve_78_OH / Reddit

Моего мужа он очень зацепил. Он начал смотреть его, и когда появилась определенная сцена, он его выключил и ждал почти неделю, прежде чем досмотреть. © limastockholm / Reddit

Интерстеллар

2067 год. Пыльные бури, засуха и неурожаи стремительно охватывают планету и грозят полным уничтожением человечества. Главный герой в исполнении Мэттью Макконахи вынужден вместе с командой ученых отправиться на поиски планеты, которая могла бы стать новым домом для всех людей. Хотя сюжет фильма крутится вокруг космоса, речь в нем, конечно, совершенно не об этом. Эта эпичная научно-фантастическая драма Кристофера Нолана мгновенно полюбилась зрителям и была номинирована сразу на 5 «Оскаров».

«Интерстеллар» заставил меня плакать на моменте, когда главгерой открывает видеосообщения от своей семьи за 22 года. © Unknown author / Reddit

Это сцена такая мощная! И вообще весь фильм — это великолепное сочетание сценария, актерской игры, постановки и музыки. Я знаю, что именно будет происходить, знаю, что это все вымысел, но это все равно каждый раз это кино меня трогает. © jtaylor418 / Reddit

Прибытие

Однажды в разных точках планеты появляются странные неопознанные летающие объекты, которые просто зависают над поверхностью. Что нужно этим пришельцам? Каковы их намерения? Люди пока не могут дать ответы на эти вопросы. Лучшие умы пытаются выяснить, как же общаться с непрошенными гостями. И одной из них является главная героиня Луиза, опытный лингвист.

Я рыдал на утреннем сеансе. А ведь это было еще до того, как у меня появились дети. Сейчас я его и пересматривать-то не решаюсь, хотя это потрясающий фильм. © MrTeamZissou / Reddit

Гарантированно плачу в конце каждый раз. Если бы у меня не было детей, думаю, меня бы этот фильм так сильно не задевал. © trtrtr82 / Reddit

Плачу каждый раз, когда смотрю. И неважно, сколько раз я его уже видел. Это началось только после встречи с моей женой. © rymisoda / Reddit

Крупная рыба

Эдвард Блум — потрясающий рассказчик, который всегда готов поделиться историями из своей жизни. Вот только его сын считает все это глупыми выдумками и не верит ни единому слову отца. Отношения между ними весьма напряженные. Но когда Эдварду ставят неутешительный диагноз, Уилл приезжает к нему и, слушая истории о молодости папы, постепенно начинает осознавать, что не такая уж это и выдумка.

Один из немногих фильмов, который может заставить большинство мужчин плакать. © greyfixer / Reddit

Я использую этот фильм как лакмусовую бумажку, чтобы понять, получатся ли у нас серьезные отношения. Если девушка сможет выдержать мои отвратительные слезы в течение последних 10-15 минут фильма, то все в порядке. © Deathsuxdontdie / Reddit

Конец заставляет меня рыдать, как будто я режу просто тонны лука. © optimisticpotato3 / Reddit

Клик: С пультом по жизни

Обычно от комедий с Адамом Сэндлером многого не ждут. Но в данном фильме режиссер смешал драму с комедией, в результате чего получилось одновременно и легкое, и философское произведение. Архитектору Майклу, который семье предпочитает работу, однажды в руки попадается пульт. Оказывается, им можно управлять реальностью, как телевизором: проматывать кусочки жизни или ставить ее на паузу. Поначалу герой находится в восторге, и просто не выпускает пульт из рук. Но потом, когда прибор начинает жить собственной жизнью, ему уже становится не до шуток.

Стальная хватка

Эта история основана на реальных событиях и повествует о рестлере Кевине фон Эрихе и его семье. В центре внимания — 4 сына некогда знаменитого борца. Вся их жизнь посвящена изнурительным тренировкам перед будущими схватками на сцене. Выходя на арену, они каждый раз сильно рискуют. Но другого выбора у них, ведь отец видит в них только будущих чемпионов.

Было всего несколько фильмов, которые заставили меня плакать, и последний из них — «Стальная хватка». Я даже не такой уж фанат реслинга, но последние 30 минут этого фильма действительно грустные. В хорошем и плохом смысле. © billzor / Reddit

Если у вас есть братья, с которыми у вас были или до сих пор сохранились близкие отношения, этот фильм заставит вас рыдать. А если нет, то вы просто монстр. © perpulstuph / Reddit

Мой ангел-хранитель

Дочь Брайана и Сары очень больна. Неутешительный диагноз ей поставили еще когда она была совсем маленькой. Обезумевшие от горя родители не подходят как доноры для своей дочери, и они решают зачать еще одного ребенка, чтобы именно он помог их малышке. Так на свет появляется Анна. Она становится спасительницей для сестры с самого своего рождения. Вся жизнь ее крутится вокруг больниц и болезней. Но однажды одна из сестер решает это прекратить.