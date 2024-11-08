Очень понравился фильм, но он не для всех. Нужно иметь крепкие нервы и желудок. А в целом хороша идея развенчания идеи фикс о вечной молодости и красоте. Зацикленный нa своей внешности девушкам нужно такое показывать
12 фильмов уходящего года, которые помогут скрасить холодные осенние вечера
Когда мы уже по десятому разу пересмотрели любимые фильмы, хочется чего-то нового. Но не у всех есть время искать и разбираться, какими же новинками можно насладиться. Надеемся, что в нашей подборке каждый найдет себе что-то подходящее на осенний вечер.
Субстанция
Наша главная героиня Элизабет Спаркл, которую играет Деми Мур, вела свою спортивную программу на телевидении. Ей только что исполнилось 50, и ее тут же уволили, потому что она, видите ли, слишком стара для такого контента. Но что если эту судьбу можно изменить с помощью таинственного вещества? Что, если она просто больше не будет старой? Элизабет не нужно много убеждать. Она делает себе укол "лекарства". И таким образом появляется «Она», новая, лучшая, молодая версия ее.
- Для меня это будущая культовая классика. © julie-ford / IMDb
- Рейтинг IMDb — 7,5
Дикий робот
...гусенка по имени Брайтбилл???
Желтоклювик же.
Мульт хорош, смотрела, не отрываясь.
«Дикий робот» — это трогательная научно-фантастическая драма о роботе по имени Роз, которая оказалась на необитаемом острове и должна научиться адаптироваться к окружающей среде. И ей приходится взять на себя ответственность за молодого осиротевшего гусенка по имени Брайтбилл.
- Один из самых приятных сюрпризов этого года. «Дикий робот» — это выигрышное сочетание душевности, юмора и приключений. © eddie_baggins / IMDb
- Рейтинг IMDb — 8,3
Граф Монте-Кристо
Это впечатляющая экранизация повести Александра Дюма, прекрасно раскрывающая темы мести, справедливости и стойкости духа. Повествование рассказывает о пути главного героя от предательства к искуплению. Этот фильм — отличный выбор для зрителей, ищущих глубины и бури эмоций.
- Я был абсолютно очарован фильмом от начала до конца. Каждый момент держал меня на краю моего сиденья, и я не скучал ни секунды. Декорации просто потрясающие, каждая сцена — настоящий шедевр, особенно замок Монте-Кристо. © etiennerousseau-44051 / IMDb
- Рейтинг IMDb — 7,9
Чужой: Ромул
Люблю вселенную "Чужих",но этот фильм вызвал смешанные чувства. С одной стороны - есть реально стремные и пугающие моменты и сама история интересная,явно вдохновлённая "Изоляцией". С другой - зачем-то пересмотрели концепцию подхода Вейланд-Ютани,момент выхода с "улья" слишком фантастичен даже для фантастики,ну и лицо Эша выполнено просто ужасным графоном... А так,понравился новый андроид,ну и "инопришеленец" в конце навёл жути. Вроде бы достойный фильм,но не без грехов.
Действие фильма происходит на шахтерской планете, где группа космических колонизаторов трудится на благо корпорации. В попытках побега от своей изнурительной работы они случайно сталкиваются с Ксеноморфом - печально известным внеземным хищником франшизы.
- Это захватывающее дополнение к франшизе. Картина эффективно сочетает в себе элементы ужасов и научной фантастики. © drmrinalibhatia / IMDb
- Рейтинг IMDb — 7,2
Дева и дракон
Главная героиня — Элоди — дочь лорда. Отец обручает Элоди с принцем из богатого королевства, которым правит королева Изабель. Проблема в том, что предки королевы сцепились с драконом неподалеку и вынуждены принести жертву дракону в виде принцессы. Поэтому, естественно, Элоди после свадьбы бросают в его логово. И героиня начинает играть в кошки-мышки с драконом, пытаясь остаться в живых.
- Я не ожидал многого от этого фильма, но я был приятно удивлен. Кинематография фантастическая, а спецэффекты феноменальны. Я влюбился и в принцессу, и в дракона. © slimtonone / IMDb
- Рейтинг IMDb — 6,1
Пчеловод
Главный герой Адам Клей — бывший секретный агент тайной организации под названием «Пчеловоды». Он живет на небольшой ферме и помогает пожилой учительнице. Она стала жертвой мошенников и потеряла кучу денег. Адам берет правосудие в свои руки и начинает охоту на банду мошенников.
- Стэтхэм 8/10. Экшн 8/10. © Jhissner-1 / IMDb
- Рейтинг IMDb — 6,3
Игроки
Главная героиня работает спортивным журналистом. Она искренне верит в то, что не сможет влюбиться в человека, который не удовлетворял бы все ее требования, поэтому мужчины редко задерживались в ее жизни. Но тут она встречает мужчину, который может все изменить ее жизнь.
- Этот фильм — отличная, милая и забавная романтическая комедия. Да, он предсказуем, но большинство романтических комедий таковы, и именно поэтому вы их любите. © estjake / IMDb
- Рейтинг IMDb — 5,7
Планета обезьян. Новое царство
Обезьяны стали господствующим видом на нашей планете. Они живут в гармонии, в то время как люди были вынуждены прятаться в тени. Когда новый тиранический лидер обезьян начинает строительство своей империи, другая молодая обезьяна отправляется в опасное путешествие, которое заставит ее переосмыслить прошлое и принять решение, которое определит будущее для обезьян и людей.
- Я большой поклонник всей франшизы, и авторы — молодцы. Хватайте попкорн и наслаждайтесь феноменальной графикой, которую может предложить этот фильм! © dam-24421 / IMDb
- Рейтинг IMDb — 6,9
Атлас
Если снимается Джей Ло, то процентов 70, что фильм посредственный получится. Либо ей не везет, либо она так себе актриса
История заключается в том, что идет война между человечеством и восставшим против него ИИ. Мы следим за героиней Дженнифер Лопес, которая пытается его уничтожить. Но во время противостояния, героиня понимает, что все не так однозначно, как казалось на первый взгляд.
- Этот фильм — добротный приключенческий боевик с душой. © fountainofjuice / IMDb
- Рейтинг IMDb — 5,6
Покажи мне Луну
Действия происходят во время великой космической гонки 60-х годов, где теневой правительственный агент Мо нанимает лучшего специалиста по маркетингу Келли. Которая должна так разрекламировать НАСА, чтобы их космическая программа не провалилась. Она пытается работать с директором проекта «Аполлон11», который против всей этой идеи. Чем же закончатся все эти закулисные игры для каждого из героев?
- Это совершенно очаровательный фильм. © stevencsmovies / IMDb
- Рейтинг IMDb — 6,6
Головоломка-2
Мне мультфильм зашел даже больше, чем моим детям )) местами до слез
Мультик рассказывает о взрослении в эмоциональном плане. Мы снова видим знакомые нам эмоции, которые были в предыдущем фильме: Радость, Гнев, Печаль, Страх и Отвращение. А также знакомимся с новыми: Смущение, Тоска, Зависть и Тревога. Райли готовится к официальному вступлению в хоккейную команду. По мере развития истории Райли сталкивается с препятствиями и разочарованиями. Но в конце концов все встает на свои места.
- Это очень трогательная история. Лучшие анимационные фильмы, когда-либо созданные, нравятся не только детям, но и находят отклик у более взрослой аудитории. И это то, что делает этот мультфильм. © poseyfan / IMDb
- Рейтинг IMDb — 7,6
Проклятие «Зов могилы»
Известную шаманку и ее протеже пригласила к себе богатая семья, чтобы те помогли вылечить загадочную болезнь их новорожденного сына. Шаманка выясняет, что это на самом деле проклятие — и ребенка преследует мстительный дух его предка. Все собираются для ритуала очищения от проклятия, но все идет наперекосяк.
- Фильм — леденящий, ужасающий и чертовски интригующий. © SAMTHEBESTEST / IMDb
- Рейтинг IMDb — 6,9
А если вы все же не нашли ничего, что вас бы заинтересовало, то у нас есть подборка старых добрых фильмов, которые вы, возможно, еще не смотрели.
Комментарии
Столько фильмов снимается в мире за год! Но почему-то рейтинги 5-7. Что это? Мы стали слишком строгими в оценках или действительно снимают фуфло?
«Ромул» - нелепый, унылый, неудачно пытающийся объяснить, почему случились «Чужие».
Атлас - уг, заслуживает отдельного стенда v палате мер и весов
Ещё ни одна рекомендация адме не прошла мой тест - как правило, рекомендуют довольно средние фильмы и книги. Мнение подтверждает и рейтинг предложенных лент - меньше 7. Все же две ленты - фильм и мультфильм попробую посмотреть. Без уверенности в результате)
Случайно нарыла "Озеро Каддо". Глянула. Такой запутанный сюжет, что пришлось искать разъяснения.