12 фильмов уходящего года, которые помогут скрасить холодные осенние вечера

Когда мы уже по десятому разу пересмотрели любимые фильмы, хочется чего-то нового. Но не у всех есть время искать и разбираться, какими же новинками можно насладиться. Надеемся, что в нашей подборке каждый найдет себе что-то подходящее на осенний вечер.

Субстанция

© The Substance / Working Title Films Криптозоолог мамкин 1 час назад Очень понравился фильм, но он не для всех. Нужно иметь крепкие нервы и желудок. А в целом хороша идея развенчания идеи фикс о вечной молодости и красоте. Зацикленный нa своей внешности девушкам нужно такое показывать - - Ответить

Наша главная героиня Элизабет Спаркл, которую играет Деми Мур, вела свою спортивную программу на телевидении. Ей только что исполнилось 50, и ее тут же уволили, потому что она, видите ли, слишком стара для такого контента. Но что если эту судьбу можно изменить с помощью таинственного вещества? Что, если она просто больше не будет старой? Элизабет не нужно много убеждать. Она делает себе укол "лекарства". И таким образом появляется «Она», новая, лучшая, молодая версия ее.

Дикий робот

«Дикий робот» — это трогательная научно-фантастическая драма о роботе по имени Роз, которая оказалась на необитаемом острове и должна научиться адаптироваться к окружающей среде. И ей приходится взять на себя ответственность за молодого осиротевшего гусенка по имени Брайтбилл.

Один из самых приятных сюрпризов этого года. «Дикий робот» — это выигрышное сочетание душевности, юмора и приключений. © eddie_baggins / IMDb

Рейтинг IMDb — 8,3

Граф Монте-Кристо

Это впечатляющая экранизация повести Александра Дюма, прекрасно раскрывающая темы мести, справедливости и стойкости духа. Повествование рассказывает о пути главного героя от предательства к искуплению. Этот фильм — отличный выбор для зрителей, ищущих глубины и бури эмоций.

Я был абсолютно очарован фильмом от начала до конца. Каждый момент держал меня на краю моего сиденья, и я не скучал ни секунды. Декорации просто потрясающие, каждая сцена — настоящий шедевр, особенно замок Монте-Кристо. © etiennerousseau-44051 / IMDb

Рейтинг IMDb — 7,9

Чужой: Ромул

© Alien: Romulus / 20th Century Studios Тот самый ЭкСпЕрТ 36 минут назад Люблю вселенную "Чужих",но этот фильм вызвал смешанные чувства. С одной стороны - есть реально стремные и пугающие моменты и сама история интересная,явно вдохновлённая "Изоляцией". С другой - зачем-то пересмотрели концепцию подхода Вейланд-Ютани,момент выхода с "улья" слишком фантастичен даже для фантастики,ну и лицо Эша выполнено просто ужасным графоном... А так,понравился новый андроид,ну и "инопришеленец" в конце навёл жути. Вроде бы достойный фильм,но не без грехов. - - Ответить

Действие фильма происходит на шахтерской планете, где группа космических колонизаторов трудится на благо корпорации. В попытках побега от своей изнурительной работы они случайно сталкиваются с Ксеноморфом - печально известным внеземным хищником франшизы.

Это захватывающее дополнение к франшизе. Картина эффективно сочетает в себе элементы ужасов и научной фантастики. © drmrinalibhatia / IMDb

Рейтинг IMDb — 7,2

Дева и дракон

Главная героиня — Элоди — дочь лорда. Отец обручает Элоди с принцем из богатого королевства, которым правит королева Изабель. Проблема в том, что предки королевы сцепились с драконом неподалеку и вынуждены принести жертву дракону в виде принцессы. Поэтому, естественно, Элоди после свадьбы бросают в его логово. И героиня начинает играть в кошки-мышки с драконом, пытаясь остаться в живых.

Я не ожидал многого от этого фильма, но я был приятно удивлен. Кинематография фантастическая, а спецэффекты феноменальны. Я влюбился и в принцессу, и в дракона. © slimtonone / IMDb

Рейтинг IMDb — 6,1

Пчеловод

Главный герой Адам Клей — бывший секретный агент тайной организации под названием «Пчеловоды». Он живет на небольшой ферме и помогает пожилой учительнице. Она стала жертвой мошенников и потеряла кучу денег. Адам берет правосудие в свои руки и начинает охоту на банду мошенников.

Игроки

Главная героиня работает спортивным журналистом. Она искренне верит в то, что не сможет влюбиться в человека, который не удовлетворял бы все ее требования, поэтому мужчины редко задерживались в ее жизни. Но тут она встречает мужчину, который может все изменить ее жизнь.

Этот фильм — отличная, милая и забавная романтическая комедия. Да, он предсказуем, но большинство романтических комедий таковы, и именно поэтому вы их любите. © estjake / IMDb

Рейтинг IMDb — 5,7

Планета обезьян. Новое царство

Обезьяны стали господствующим видом на нашей планете. Они живут в гармонии, в то время как люди были вынуждены прятаться в тени. Когда новый тиранический лидер обезьян начинает строительство своей империи, другая молодая обезьяна отправляется в опасное путешествие, которое заставит ее переосмыслить прошлое и принять решение, которое определит будущее для обезьян и людей.

Я большой поклонник всей франшизы, и авторы — молодцы. Хватайте попкорн и наслаждайтесь феноменальной графикой, которую может предложить этот фильм! © dam-24421 / IMDb

Рейтинг IMDb — 6,9

Атлас

История заключается в том, что идет война между человечеством и восставшим против него ИИ. Мы следим за героиней Дженнифер Лопес, которая пытается его уничтожить. Но во время противостояния, героиня понимает, что все не так однозначно, как казалось на первый взгляд.

Этот фильм — добротный приключенческий боевик с душой. © fountainofjuice / IMDb

Рейтинг IMDb — 5,6

Покажи мне Луну

Действия происходят во время великой космической гонки 60-х годов, где теневой правительственный агент Мо нанимает лучшего специалиста по маркетингу Келли. Которая должна так разрекламировать НАСА, чтобы их космическая программа не провалилась. Она пытается работать с директором проекта «Аполлон11», который против всей этой идеи. Чем же закончатся все эти закулисные игры для каждого из героев?

Головоломка-2

Мультик рассказывает о взрослении в эмоциональном плане. Мы снова видим знакомые нам эмоции, которые были в предыдущем фильме: Радость, Гнев, Печаль, Страх и Отвращение. А также знакомимся с новыми: Смущение, Тоска, Зависть и Тревога. Райли готовится к официальному вступлению в хоккейную команду. По мере развития истории Райли сталкивается с препятствиями и разочарованиями. Но в конце концов все встает на свои места.

Это очень трогательная история. Лучшие анимационные фильмы, когда-либо созданные, нравятся не только детям, но и находят отклик у более взрослой аудитории. И это то, что делает этот мультфильм. © poseyfan / IMDb

Рейтинг IMDb — 7,6

Проклятие «Зов могилы»

Известную шаманку и ее протеже пригласила к себе богатая семья, чтобы те помогли вылечить загадочную болезнь их новорожденного сына. Шаманка выясняет, что это на самом деле проклятие — и ребенка преследует мстительный дух его предка. Все собираются для ритуала очищения от проклятия, но все идет наперекосяк.