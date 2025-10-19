16 человек хотели забрать или отправить посылку, и начался такой квест, что хоть сериал снимай

Зачем ходить по дому в дранье? Я не хожу по дому при параде, у меня для дома опрятные трикотажные шорты и футболки , специально для дома купленные. Моей семья пофиг, в чём я одета, но самой то приятно. Если бы я ходила дома в дранье, у меня бы никакого настроения не было.