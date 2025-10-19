Была практически такая же история. На оптово-розничной базе старушка затаривалась яйцами на перепродажу. Наивид лет под 80, с палочкой и сумкой на колесиках. Еле шла, долго болтала со знакомой продавщицей как все болит. Нагрузила свою сумку доверху и бодро ушла. Тросточка так и осталась в углу.
16 человек хотели забрать или отправить посылку, и начался такой квест, что хоть сериал снимай
Ожидание курьера «с 9 до 18», очередь из двух человек, которая растягивается на полчаса, и загадочные правила работы пункта выдачи — все это знакомо каждому, кто хоть раз заказывал что-то онлайн. Сегодня трудно представить жизнь без интернет-покупок. И вроде бы ничего особенного, но иногда из-за таких мелочей мы попадаем в ситуации, о которых невозможно молчать.
- Получала заказы в пункте выдачи совместных закупок с мамочкиного форума. Девушкам, видимо, было некогда — отправили мужей. Стоят хмурые три мужика лет тридцати—сорока. Называют закупку и ник на форуме. Первый хмурый — «Ласковая фея», второй — «Любимая навсегда», третий что-то бормочет. На окрик «Погромче!» выдает: «Солнышко в ладошке, блин». © Убойные истории / VK
- Часто заказываю в интернете, но редко бываю дома, поэтому предпочитаю забирать посылки на почте. Там меня уже хорошо знают. Пришла пораньше — за пять минут до открытия. За мной — мужичок. Начал возмущаться, что они еще закрыты, а потом выдал: «Мне срочно, я первый пойду». Я начала возмущаться, а он мне, мол, кому поверят: мне или какой-то соплячке? Конечно же, поверили мне. Видели бы вы его лицо... © ConglomerateOfWolves / Reddit
- Стояла я раз на почте за посылкой. В помещении клубилась толпа пенсионеров, чтобы за квартиру платить. И тут яростный стук в дверь! Все замешкались. Открывается дверь и заползает дедок с тростью. Безумно медленно, охая и ахая, ползет сквозь плотную очередь. Никто даже не думает его останавливать, ведь у деда вид, словно это его последние вздохи. Доводят его до окошка, и он там что-то оплачивает. И тут все замечают, что он оставляет свою трость и заметно бодрее удаляется в закат. © Подслушано / Ideer
- У меня пункт выдачи в соседнем доме, поэтому заказываю курьерскую доставку только для доставки тяжелого наполнителя для котов. Пакеты по 7 или 15 кг. Я женщина хоть и могучая, но тягать эти мешки на себе не очень-то хочется. Но каждый раз практически ругаю себя за это! Если доставка назначена с 9 до 14, то, как пить дать, привезут в 14. Но доставщики умудрялись привезти даже не в тот день. Три раза у них заказывала доставку на субботу, а они один раз привезли в пятницу, другой — в понедельник. Причем курьер-то не виноват, ему же маршрутный лист дают. © fur red coat / ADME
- Вчера прихожу на почту по предварительной записи к своему времени. В итоге прождал 15 минут, но прошло всего 4 человека. Зову администратора, спрашиваю: «Как у вас все это работает?» А она в ответ: «Ничего не работает. Просто лезьте без очереди в следующий раз». © kosmoTM / Pikabu
- Последнее время заказываю продукты на дом, закупаюсь сразу на неделю, поэтому пакетов много. Обычно все привозит один и тот же парень-курьер. Каждый раз поднимает настроение, веселый. Как-то раз посреди недели нужны были некоторые продукты, и я снова решила их заказать, вышел небольшой пакет всего лишь. Приезжает курьер, поднимается на этаж и внимательно смотрит на номер квартиры. Говорит: «А я точно сюда продукты привез? А то пакетик маленький, подозрительно». Посмеялись с ним, он уехал. А на следующий раз мне прям много надо было заказать на праздник. Вышло пакета на 4 больше, чем обычно. Снова этот же курьер привозит. Смотрю, а он идет довольный такой и говорит: «Это вы в прошлый раз разозлились, да? Теперь решили отомстить и много сразу заказать?» © DesignSenia / Pikabu
- Пошел сегодня на почту получить посылку. Отделение работает то до 17:00, то до 18:00, а я всегда до 18:00, поэтому пришлось отпрашиваться с работы. Дорога недолгая, 20 минут и я в отделении. Открываю дверь — ни души, я прям возрадовался. А работники мни мне прямо с порога: «Мы не выдаем и не принимаем, ведь у нас интернета нет. А раз его нет, то мы можем только просто сидеть». Говорю, мол, скажите телефонный номер отделения, чтобы я заранее мог позвонить и узнать, работаете ли вы, и не отпрашивался с работы зря. А мне в ответ прилетает фраза: «Не-е, не дадим! Руководство убрало у нас телефон в целях экономии». © TenderDo / Pikabu
- Опозорилась вчера перед курьером, как могла. Заказала я себе роллы и пиццу. Звонит курьер, открываю дверь, а мой шпиц, как всегда, несется, чтобы высочить в подъезд. Я тут же прикрываю дверь и говорю курьеру, чтобы он подождал минутку. Беру собаку, отношу в спальню и закрываю ее. Говорю Мусе: «Жди здесь!» А сама иду за заказом. Слышу, курьер под дверью отвечает: «Жду я, жду, понял!» Забирала заказ красная как рак, но объяснила человеку, что сказано было не ему, а собаке. Он в ответ улыбнулся и ушел. © Рабочие истории / VK
Ну и чего краснеть-то? Подумаешь перепутал курьер- приказ хозяйки принял на свой счёт, но выполнил же!
- Начало отношений. Парень решил порадовать доставкой цветов. Без задней мысли написала ему адрес. Через час открываю дверь, чтобы забрать заказ, и вижу его самого. Смотрю, а у него улыбка прям на глазах пропадает. А дело в том, что я давно живу одна и привыкла дома ходить в максимально неприглядном виде: на мне огромная растянутая футболка и такие же штаны. Где-то дырка, где-то пятно многолетнее, которое уже тупо не отстирывается. На голове гуля из волос, вместо линз — очки. Естественно, никакой косметики. У меня единственный выходной, я ждала курьера, а не своего парня! Он думал, что я всех встречаю в образе Мисс Мира? © Подслушано / Ideer
- Мне как-то часть чужого заказа отгрузили, причем на довольно крупную сумму. Там была выпечка, твердый сыр, сыр с плесенью. А я сразу не проверила. Позвонила курьеру, а он мне с недовольством говорит: «Это что, мне к вам снова ехать надо? Может, вы сами в магазин принесете?» Но в итоге приехал сам и смотрел на меня, как на прокаженную. © Lirunna / Pikabu
- Заказала матрас в интернет-магазине. Большой такой, для двуспальной кровати. Сказали, что привезут через 2 недели. Но уже на следующий день в районе обеда звонок. Беру трубку, а мне говорят: «Если вы не заберете матрас в течение 10 минут, то мы оставляем его около двери подъезда и уезжаем». Бросила все дела, полетела домой. Получаю заказ и понимаю, что моя посылка в лифт не войдет. Да и я, хрупкая девушка, его поднять даже не в силах. А живу в высотке на верхнем этаже. Курьеры тут же уехали и даже не предложили помощь. © Подслушано / Ideer
Зачем ходить по дому в дранье? Я не хожу по дому при параде, у меня для дома опрятные трикотажные шорты и футболки , специально для дома купленные. Моей семья пофиг, в чём я одета, но самой то приятно. Если бы я ходила дома в дранье, у меня бы никакого настроения не было.
- Пошел посылку забирать в пункт выдачи. Подхожу, а очередь уже чуть не на улицу вылезла. Стоим уже 10 минут, но очередь без движения. Начинаем заглядывать внутрь, а там узкий коридор, в котором стоит мужик и в телефоне что-то разглядывает. Парень, который стоял за ним, подозрительно спрашивает: «А вы сюда стоите?» А ему в ответ: «Нет, я просто жену жду» В итоге он отошел в сторону, и очередь двинулась. Вот и зачем он там встал? © Unknown author / Pikabu
- Заказала доставку. Привезли 2 пакета. Оказалось, что в одном не наш заказ. Сфоткала все и в службу поддержки отослала. В итоге нам разрешили оставить этот пакет с продукцией и вернули деньги за недоставленные продукты. © Lena Rom / ADME
- Живу в новом микрорайоне, население около 65 тыс. человек. Почта одна, три почтальона. Той, которая носит почту нам, лет 75 уже. Прихожу по извещению получать посылку, она отдает мне посылку и говорит: «Подождите, не уходите. Там вам утром еще одна посылка пришла». Как только в 75 лет она помнит все? А я тут думаю, как бы к 40 годам не забыть собственный адрес. © Подслушано / Ideer
Пришла как-то на почту за посылочкой, а там очерееееедь... На улице уже зигзагм народ стоит. Делать нечего, встала. Подходит мужик, шокируется, огоядывает тоопу и спрашивает- -"Очередь на почту?", "На почту". Он подумал и спрашивает-"А что, бесплатно дают?".😆
- Знакомая занимается закупками. Заказывала у нее вещи без проблем. Весной она собирала заказ, я перечислила ей деньги, и она обещала, что все отправит в начале лета. Сейчас октябрь, товара нет, на просьбы вернуть деньги не отвечает совсем, ну или жутко хамит и кормит завтраками. Начала говорить, что она больна, хотя на днях вернулась из отпуска, ездила сама на машине. Кажется, ни денег, ни товара я не увижу. © Подслушано / Ideer
- Пришел в отделение отправить посылку. Сотрудник ушел в складское помещение, а я стою, жду. Вдруг влетает мужик с ноутбуком и требует, чтобы ему помогли. Объясняю, что я тут не работаю, но он все равно настаивает. Окей, выходит работник почты — начинают разбираться. Оказалось, мужчина хотел, чтобы ему помогли с оплатой какой-то услуги — в общем, совсем не по профилю. Ушел обиженный, ворча, что пойдет в другое отделение — там, где его «поймут»... © cuttingirl78 / Reddit
- Стою в очереди на почте больше часа. И тут вижу — две роскошные девушки проплывают прямиком к окошку. Все молчат, я в бешенстве. Одна из девушек, надув губы, снисходительно зыркнула на меня и победно отвернулась. Но тут я внезапно замечаю каменное лицо сотрудницы почты. Я не слышала, что она говорит, но поняла, что та указывает в дальний конец зала — на хвост очереди. Было довольно забавно наблюдать, как разворачивается эта маленькая пьеса. Девушки категорически отказывались, но работницу уже было не переубедить. © Plumb / Quora
Много было случаев когда "знакомые" втираются в доверие, выполняют сначала все договорённости, а потом кидают наивных людей на "бабки". А у тех ни документов, ни доказательств нет и мошенники этим пользуются.
- Надо мне было как-то посылку получить на почте. Приезжаю, дергаю дверь — закрыто. А время рабочее. Ну да ладно. Уехал. Приезжаю на следующий день — опять закрыто. Решил приехать прям вот с начала рабочего дня. Приехал. Обычно очередь, но сейчас пусто. Уже чую неладное. Дергаю дверь — закрыто. Только собираюсь уходить, как дверь с диким грохотом распахивается, выходит бабка и уходит в закат. Я обалдел! Пробую открыть — снова закрыто. Наваливаюсь всем весом, и... О, чудо! Дверь с грохотом открывается. Оказывается, что на ней пружина, которую клинит, поэтому нужно было дергать, пока не откроется, ну или пока не сломается. © vanioka / Pikabu
- Опаздываю в пункт выдачи. Думаю: была не была, авось выдадут после закрытия. Забегаю в здание в рабочей одежде. Навстречу идет солидный мужчина и, оглядев меня презрительно, гундосит: «Уже закрыто. Иди обратно». Но тут вдруг на мою голову свалилась удача: девчонка-работница позвала меня, ярко улыбаясь, и согласилась отдать посылку — несмотря на то, что они по факту уже закрылись. И не было в ее глазах ни тени презрения — только приятная улыбка и доброжелательность. Приняла она меня так же, как и того богатого нахала (ведь он тоже опоздал). Приятно, когда люди относятся к работе по-настоящему профессионально. Настроение сразу поднялось! Не скупился — понаставил этому пункту кучу хороших оценок. © Рабочие истории / VK
