"Она меня увидела, подошла и с головы до ног осмотрела." (c)
Даже странно, что не накатала гневный пост на тему: "надо запретить учительницам ходить в баню, дети же увидят!"
15+ историй от учителей, чьи будни — это готовый сценарий для доброй комедии
Быть учителем — это не только сеять разумное, доброе, вечное, но и регулярно попадать в курьезные ситуации. Из нашей подборки вы узнаете, зачем 40-летним мужчинам могут понадобиться лекции по логарифмам, откуда в календаре ребенка взялось 31 сентября и как забытый на туфлях ценник может вмиг разрушить репутацию «строгой училки».
- За 7 лет преподавания у меня такое впервые. Записался мужчина, лет 40. Сказал, что выбирает себе преподавателя по тембру голоса, но не для того чтобы готовиться к экзаменам, а чтобы его убаюкивало. Как я понял, его математика еще со школы клонит в сон, а в последний год ему сложно засыпать. Итог: каждый вечер в 23:00 я веду урок, где монотонным голосом без эмоций рассказываю ему, как решаются задачи на логарифмы и всякое такое. Я жду, когда он уснет, читаю лекцию еще минут 15 минут, а потом отключаюсь. © spm_bulat
- Держу репутацию строгой училки. Объясняю урок и замечаю, что в классе странная тишина, а дети мне в глаза не смотрят. Не выдержала: «Кто-нибудь объяснит, в чем дело?» Они взгляды потупили и молчат. Тут встает двоечник и протягивает руку в мою сторону, тыча куда-то в ноги. Перевожу взгляд на свои новенькие туфли — ну да, на правой пятке рыжий ценник болтается с крупными буквами: «Распродажа 80%». Не выдержала и расхохоталась, а вместе со мной и весь класс — облик суровой училки разрушен!
- Работаю учителем английского языка. Спрашиваю у своей ученицы (ей лет 10-11), что такое «третье лицо, единственное число». Ее ответ: «Змей Горыныч». © chrstnjci / Pikabu
«Забыл телефон в классе после урока. Учитель мне его вернул, а в галерее было это»
- Пошли с подругами в баню. Паримся, красные все — красота! Вдруг входит мама ученика, известная склочница. Я аж в лавочку вжалась. Она меня увидела, подошла и с головы до ног осмотрела. Задержала взгляд на тату и вдруг схватила свое полотенце, приподняла и показала мне свою татуировку! Сердце у меня не один удар пропустило...
- Как-то спрашиваю детей на уроке, когда у них дни рождения. Один мальчик говорит: «31 сентября». Я пытаюсь объяснить ему, что это невозможно, но малыш настаивает. В итоге мне все же удалось доказать, что 31 сентября не существует. Мальчик на меня посмотрел с невероятным удивлением, а потом его лицо просветлело и он выдал: «Ну ладно, но вот в прошлом-то году 31 сентября точно было, я помню!» © redditstateofmind / Reddit
- Ребенок (4 класс) пришел на урок расстроенным. Говорит, что учительница их обманула. Суть обмана: их позвали на пенную вечеринку, а по приходе дали губки, швабры и попросили убрать класс. Как вы понимаете, пены там было много. © cold__penguin
«Сегодня старшеклассник притащил в школу подушку. Я под впечатлением!»
- Уволилась из школы. Очень скучала по детям и хотела увидеть свой класс. Не педагогично, но предложила им прийти в гости просто на чай. Явились и просидели у меня 3 часа. Пока мы сидели и болтали, мне от коллеги пришло сообщение с фотографиями тетрадей на тему «Любимый учитель», где они писали обо мне. Невероятно приятно! © irinanur86
- Подрабатывала репетитором. Однажды на уроке ученик спросил: «Сколько времени?» Я в ответ пошутила: «Время тебе часы купить!» Не раздумывая ни секунды, ребенок ответил: «А вам — чувство юмора обновить». Вот так пятиклассник уделал меня. По чтению отстает на два уровня, а язык у парня как бритва. © Garlic_and_Sapphires / Reddit
- Я один раз в трамвай зашла и говорю: «Здравствуйте, садитесь!» У пассажиров моментально возникло какое-то единение и целую остановку стоял хохот и выкрики: «А кто к доске пойдет?», «А у меня домашку съела собака!» © anchar84
«В школе для учителей устроили шашлыки и сказали, что приготовят отдельное блюдо для вегетарианцев. Вот, приготовили»
А почему, собсно, "непедагогично"? Ученики уже бывшие, да и что такого, если б и не бывшие? Учитель — не офицер, а дети не рядовые, да и чай — не бухло.
- Был у меня ученик: ничего не учил, домашку если делал, то только ответ писал, мол, в уме считал. В 9 классе никак не могли с ним освоить дроби, потому что весь урок не слушал и только ныл, что не понимает. Мама просила очень не отказываться от него. Но последней каплей стало его сообщение: «Я уже полтора месяца занимаюсь, у меня нет прогресса». © anastasia_vesel
- Как-то на уроке препод начала нам жаловаться, что современные дети мало бывают на свежем воздухе и солнце, им не хватает витамина D и поэтому, мол, они все недовольные ходят. В середине урока она опять начала на что-то жаловаться и прям разошлась. Как только учительница высказалась, мой друг выпалил: «Так может, вам на свежий воздух выйти и на солнышке побыть?» Класс свалился от смеха. Учительница, впрочем, шутку не оценила. © CashCop / Reddit
«Один из моих учеников терпеть не может понедельники»
- Если вам в магазине какая-то женщина штанишки подтянет, вы не ругайтесь, пожалуйста. Возможно, она просто учитель младших классов и делает это на автомате. Я тут опять задумалась на кассе большого супермаркета, а впереди парень стоял с голой поясницей, а дальше все как в тумане... © tatarovna_
- Лет десять назад я подрабатывала репетитором и принимала детей дома. Был у меня ученик лет 9 по имени Артем. Я к тому моменту была беременна и со дня на день должна была родить. На уроке говорю Артему:
— Сегодня у нас последнее занятие. Меня завтра кладут в больницу. Как выпишут, я сообщу твоей маме.
Он удивленно кивнул и ушел. Через полчаса звонит его мама, голос дрожит:
— Кристина Сергеевна, что у вас случилось? Чем мы можем помочь?
— Я еду рожать.
— Как рожать? Вы что, беременны? Сын ничего не говорил...
Видимо, не заметил. © chris_tukhtaeva
«У нашего учителя истории на бутылке с водой написано „Слезы моих учеников“»
- Диалог с учеником 4 класса. Я спрашиваю:
— Может кто-нибудь мне рассказать, что производят на фермах?
— Гамбургеры!
— Ну, ммм... Предположим. А если мы разберем гамбургер на отдельные части, то какие из этих частей можно производить на фермах?
— Да нет, есть такие гамбургеровые фермы, которые гамбургеры производят, я в интернете читал! © UnicornGirl24 / Reddit
- Мой ученик 6 лет на каждое занятие приносил мне 2 конфетки. Вторую я всегда отдавала девочке, которая с ним в группе. Так он стал приносить только одну конфетку и отдавать ее мне. © eva_grigorenko
- Мама в молодости работала учителем гитары и подрабатывала продавцом мороженого. Сейчас смеется и рассказывает, что как-то раз к ней пришли покупать мороженое ее ученики, а она спряталась под прилавок. Как дети продавца ни звали, она так и не вышла. Говорит, неловко перед учениками было, что учительница мороженое продает. © Подслушано / Ideer
