17 человек, которые хотели вкусно поесть, а попали в тот еще переплет
Народное творчество
1 час назад
Все мы любим вкусно поесть, только вот понятие «вкусно» у каждого свое. Кто-то готов употреблять мясо на завтрак, обед и ужин, а кого-то за уши не оттянешь от сладкого. Когда у людей, живущих вместе, разные предпочтения в еде, одни приходят к компромиссу, другие пускаются на хитрость, но не уступают, а третьи нехило заморачиваются и готовят по нескольку видов блюд для домочадцев.
- Мне нельзя есть слишком острое и соленое. Недавно супруга приготовила какой-то хитрый тайский суп. Уплетает она его с аппетитом, я спрашиваю, можно ли мне такой. Она отвечает, мол, нет. Я: «Потому что он острый или соленый?» Сам думаю, вот молодец она, заботится о моем здоровье! Но жена выдала: «Ни то ни другое, просто его ровно на одну тарелку осталось, а мне самой мало!» © Superman1990 / Pikabu
- Встречались с парнем еще со школы, были вместе весь универ, потом съехались. Отношения, в общей сложности, просуществовали почти десять лет. Не раз пыталась выяснить, не хочет ли он жениться, один раз даже предлагала сама. А он все отказывался, говоря, что сначала хочет обустроиться в жизни, а потом можно и о браке подумать. Расстались. Месяца через три он встретил другую, а еще через три они поженились. Узнала от общих знакомых, что предложение он ей сделал на кухне, после того как она приготовила ему шаурму. © Карамелька / VK
- Мой муж привередлив в еде. У него странные причуды. Например, он не ест окрошку, потому что ему не нравится это слово, и холодец, потому что он трясется. Он не гложет кости, потому что он не собака, не пьет кофе с молоком, потому что ест только «продукты в чистом виде». Еще не ест жареное сало, не знаю почему. Вчера у меня закончилось масло, я пожарила блины, как в деревнях раньше жарили, протерев горячую сковороду сырым салом. Он съел блины, похвалил, а потом я ему об этом рассказала. © Подслушано / Ideer
- Муж перестал меня ценить. Ждала тут его с работы, решила порадовать и быстренько испекла вкуснейший пирог с капустой. Пришел он, сел ужинать и тут же высказал свое недовольство: «С чем? С капустой? Я тебе козел какой-то? Мне нужно мясо!» А потом вообще взял и как со злостью выбросит мой пирог в мусорное ведро! Это был такой плевок в душу, вы себе не представляете... Сварила ему пельменей, он ел, а я тихонько плакала в ванной. © Не все поймут / VK
- Обожаю вкусно поесть, почти каждый день продукты покупаю. При том, что живу одна. Придумала для себя решение: не беру корзинку, в итоге покупаю только то, что помещается в руки. Жаль, руки большие, даже на небольшую сумму умудряюсь много набрать. © Подслушано / Ideer
- В первом браке бывшая допекала так, что сбежал, в чем был, лишь бы в покое оставила. Как-то вернулся с работы за полночь, по дороге купил шаурму, чтобы тихонько поесть и не шуметь с готовкой. А она скандал закатила, что взял только одну, а она тоже хочет. Женился второй раз, жена уехала на учебу — она врач, им положено периодически. Лезу в холодильник, а там все коробочками с едой забито. И записка: «С красной крышкой — греть, с синей — ешь так!» Стоял перед холодильником и плакал, честное слово. © Короче говоря / VK
- Однажды зимой мои одноклассники решили сделать мороженое. Намесили по какой-то улетной рецептуре: сливки, сахар, ванилин, еще что-то. Кастрюля не влезла в морозилку, парни закопали ее в снег на ночь. Утром приходят за вкусняшкой и видят, как в снегу стая собак что-то увлеченно уплетает. От мороженого осталась вылизанная кастрюля и вытоптанная площадка.© dimkdimk / Pikabu
- Однажды мама села на диету. Давалось ей это очень тяжело, но какое-то время она держалась. Недавно встала я ночью водички попить, слышу — на кухне что-то шуршит. Захожу и вижу картину: мама с наслаждением уплетает котлеты. Я в негодовании говорю: «Что ты делаешь?!» А она с виноватым видом: «Я быстро!» © Подслушано / Ideer
- Звонит мне будущий муж на работу: «Сегодня я приготовлю гречку по-купечески». Я летела домой на крыльях любви и голода. Пробую: вкус странный, да и запах тоже. Он, довольный собой: «Жарил на сливочном масле, так вкуснее». Только вот в морозилке у нас лежало не масло, а мороженое. Упаковка точь-в-точь, как у масла. Я даже не стала развивать эту тему, просто порадовалась, как человек при всех бытовых сложностях постарался сделать мне приятное. © Sunandshine / Pikabu
- У знакомых всегда в наличии три разных набора блюд. Едят разное, каждый сам себе готовит. Жена придерживается здорового питания, все должно быть сбалансировано, не жирное, не жареное, не соленое. Дочь готовит себе что-то гурманистое, модное, экзотическое, красивое. Мужу нужна сытная и вкусная еда, много-много мяса, еще и пироги, которые сам печет-жарит, соленья заготавливает. И только сын ест все. Когда захожу к ним, наперебой пытаются угостить, каждый расхваливает свое и забавно, не зло, ругает чужое.© Ines.MM / Pikabu
- Работала в большом офисном здании. На первом этаже была кулинария с огромным выбором вкусной недорогой еды. Я же готовить просто ненавидела и почти каждый день затаривалась там кучей всего: брала по три-четыре салата, котлеты, отбивные, рыбу, курицу, пироги и так далее. Девочки-продавщицы решили, что это я, такая молодец, коллегам беру. А мне стыдно было признаться, что я со своими 50 кг сама все съедаю. Пришлось поддерживать легенду, придумывать разных коллег, кто из них что любит и что не любит. Продавцы всегда советовали еще, что кому из них взять, спрашивали, понравилось ли. Так и кормила воображаемых коллег больше года. © Подслушано / VK
- В детстве был диатез, сладкое категорически запрещалось. Всегда мне так хотелось попробовать пирожное «картошка», вот прямо из всех сладостей тянуло именно к нему. На мои просьбы папа не нашел ничего умнее, чем сказать, что пирожное делают из отходов картошки, когда чистят ее. На всю жизнь отбило желание это есть. © Подслушано / Ideer
- Изучаю китайский язык. Увидела в метро мужчину с длинной надписью-татуировкой на предплечье. Он держался за поручень, потому и заметила. Приглядевшись, поняла, что это на китайском. Решила проверить свои знания... Это была инструкция, как готовить пельмени! Мой шок не описать словами. Совесть не позволила промолчать, я на ватных ногах подошла к нему, рассказала, а он как рассмеется! Оказалось, это было сделано абсолютно намеренно и ему прикольно от мысли о том, что у него есть эта инструкция. У человека оказалось поразительное чувство юмора. Никогда такого еще не встречала. © Подслушано / Ideer
- Отвезла сына на выходные бывшему мужу. Хотелось впервые за 1,5 года отдохнуть и выспаться. Но он начал мне названивать и жаловаться, что разбаловала малыша, мол, он отодвигает тарелку, плачет, требует что-то, а я его не понимаю. Спрашиваю, а что ж ты ему приготовил? А он ляпает: «Ну все как себе: пельменей с уксусом и майонезом». Я чуть не поседела. © Не все поймут / VK
- В последнее время то и дело ночую у своего парня. Мы даже разделили некоторые обязанности по дому. Ему больше всего нравится готовить. Он и правда замечательный повар, друзья в восторге от его блюд. А я, признаюсь, в этом не разбираюсь. Вот только для меня его еда слишком острая — он добавляет гору специй, соусов. Я прошу не класть столько или, по крайней мере, добавить все острое в последнюю очередь, откладывая отдельно мою порцию. А он говорит, что это испортит вкус, блюда станут не такими яркими. Мол, если положить специи в самом конце, это разрушит весь баланс. Как-то я сорвалась и накричала на него, чтобы он прекратил готовить то, что я не могу есть, а он сказал мне, что раз так, то я могу стряпать себе сама. © AITA_Spicy_Foods / Reddit
- Надоело готовить! Договорились с парнем, что сегодня ужин заказываем в ресторане. Зашла в продуктовый кое-чего докупить, и тут началось: «О, креветки по акции! Вот бы их с лимонным маслом. Ну, возьму на потом. О, руккола! Хочу салат с рукколой! А будет ли он в том ресторане? Возьму на всякий случай». И таких «О!» было еще штук семь. Пришла в итоге домой со всеми ингредиентами для ужина, заказывать смысла уже не было. Приготовила, поели, довольные, и снова мысль в голове: «Надоело готовить!» © Карамелька / VK
- Просил меня батя не готовить ему торт на день рождения. А я кондитер и не представляю, как это — праздник без сладкого. Посоветовалась с мамой, появилась идея. Пришла с пустыми руками — папа радуется, что я его просьбу выполнила. А через пять минут в зал заносят огромный торт, который целиком состоит из разного мяса. Сочного, вкусного, поджаренного, да еще и с лучком. Батя плакал, как ребенок, когда увидел этот «не торт» в его честь. © Палата № 6 / VK
Комментарии
Уведомления
Это ж как надо зависеть от мужчины, чтобы, когда твой пирог в мусорку выкинули, еще что-то ему готовить, а не мусорное ведро ему на голову надеть.
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