17 человек, которые хотели вкусно поесть, а попали в тот еще переплет

Все мы любим вкусно поесть, только вот понятие «вкусно» у каждого свое. Кто-то готов употреблять мясо на завтрак, обед и ужин, а кого-то за уши не оттянешь от сладкого. Когда у людей, живущих вместе, разные предпочтения в еде, одни приходят к компромиссу, другие пускаются на хитрость, но не уступают, а третьи нехило заморачиваются и готовят по нескольку видов блюд для домочадцев.