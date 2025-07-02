15 детских рисунков, которые заставят взрослых краснеть от смеха

У меня есть детские рисунки. Одно воспоминание вызывает смех. И показать не могу - обещала. Опишу как могу. Надо было нарисовать поговорку. Была выбрана "Пишет как курица лапой". С верхом курицы еще ничего было, а во ручку она держала в позе шагающей по плацу с отличной растяжкой лапой, которая выглядела как ощипанный окорочок. Еще из любимых - богатырь. Голова как яйцо. На темечке , значит, шлем. Прям на самом верху темени. Борода такая, будто из барбершопа вышел, только чуть кривоватая, но модная. Глаза малость раскосые, но как-то на выкате (ну, мало ли - вдруг сначала удивился, потом вдаль вглядывался). И губы. Вот эти маааааленькие губешки такие. Меньше чем глаза.