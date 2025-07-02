"Пушкин" - ещё вполне милая мама! Вот в левом нижнем углу реально нечто станное с летучей мышью!
15 детских рисунков, которые заставят взрослых краснеть от смеха
Дети — это неиссякаемый источник позитива и мемов, а детские рисунки, кажется, — отдельный вид искусства. Здесь законы перспективы необязательны, у кошек синие усы, а мама может быть больше дома. Это не просто каракули, а настоящие порталы в фантастический мир, где все возможно. Иногда они вызывают умиление, иногда — хохот, а иногда — легкую тревогу за будущее кота. Наслаждайтесь подборкой детских шедевров и помните: каждый великий художник когда-то рисовал солнышко в углу листа.
«Это уже не рисунок, а мем»
«Воспитательница прислала шедевры детей. Я очень надеялась, что Пушкин в нижнем ряду — это не я»
Я первая в зеленом во втором ряду.
- Не так страшна мама, как ее рисуют дети в садике © Aleks.Nik / Pikabu
«Я врач-педиатр. Несколько лет назад я проходил практику в детской больнице. Это выпало на День матери. Дети рисовали своих мам».
Враньё. Слишком четкие и правильные фигуры, при полном отсутствии четкости и правильности их расположения. Рисовал взрослый "под ребенка"
«Творчество из садика. Вроде папа»
«Рисунок сына „Птица“. О, этот взгляд...»
«Сын в саду нарисовал к празднику»
«Дочка коллеги нарисовала в декабре и совершенно точно проиллюстрировала внутреннее состояние нашего отдела»
- Так понимаю, синее сверху — это стадии полета кукухи? © PendalfPopovich / Pikabu
«На днях ко мне на работу прилетел голубь, провел ночь и вернулся следующим вечером. В честь этого племянница нарисовала табличку на работу»
«Орнитология. Начало»
Фигня! У меня сын курицу рисовал с четырьмя ногами, вот уж где мы ржали... Жаль не сохранили этот шедевр, еще были избушки-небоскребы....
«Иван-Царевич на Сером Волке»
Это прекрасно! Особенно то, что у волка отдельно пасть с клыками, а отдельно довольная улыбка)
- В таком исполнении я волка в первый раз за 50 лет вижу © user7199994 / Pikabu
«Это грозное животное с утра вызвало во мне все чувства сразу»
Грациозное тело, устремленный взор и роскошный хвост порадовали неимоверно. Дочке 4 года.
- Мне понравилась морда, глаза прям будто в душу смотрят © Bob.H / Pikabu
«Сын, без малого 5 лет, принес мне свой рисунок. На мой вопрос что там нарисовано, ответил, что шланг»
клубок ниток же! вон там, слева, красное - это рыжая кошачья лапка. просто дурашка запутался в клубке...
«З дном аца»
«Дочь, 5 лет, перед праздниками нарисовала. Сказала, что это собака. Как же она идеально отображает мое состояние»
«Однажды работала в летнем лагере, и меня внезапно нарисовали. Было приятно, но до сих пор немного смущает знак вопроса в конце»
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Комментарии
У меня есть детские рисунки. Одно воспоминание вызывает смех. И показать не могу - обещала. Опишу как могу. Надо было нарисовать поговорку. Была выбрана "Пишет как курица лапой". С верхом курицы еще ничего было, а во ручку она держала в позе шагающей по плацу с отличной растяжкой лапой, которая выглядела как ощипанный окорочок. Еще из любимых - богатырь. Голова как яйцо. На темечке , значит, шлем. Прям на самом верху темени. Борода такая, будто из барбершопа вышел, только чуть кривоватая, но модная. Глаза малость раскосые, но как-то на выкате (ну, мало ли - вдруг сначала удивился, потом вдаль вглядывался). И губы. Вот эти маааааленькие губешки такие. Меньше чем глаза.