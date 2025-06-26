17 человек поделились фотографиями с работы, от которых мурашки по телу

Фотоподборки
1 час назад

Работа — это последнее, о чем хочется думать солнечным летним днем. Но есть счастливчики, которые трудятся в таких невероятных местах, что обычный день кажется целым приключением. Так что пока вы пьете утреннюю чашечку чая перед началом рабочего дня, можно посмотреть на то, с чем на работе приходится сталкиваться другим людям. И иногда от этих видов дух захватывает!

«Вид из моей кабины башенного крана»

  • Бутылки. Девушки используют специальные пакеты. Или можно просто есть клетчатку, если вашему организму необходимо отрегулировать метаболизм. Как правило, человек привыкает к определенному режиму со временем. © Unknown author / Reddit

«Вид из моего „офиса“ вчера»

ucTepu4ka
13 часов назад

В выходные ездили за адреналином н а Диво остров, н а карусели. А здесь тебе и карусели, и еще и заплатят за это🤣

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«Строю дома при −43°С»

«Обожаю свою работу»

«Утренний вид из офиса моей сестры»

«В такие дни моя работа — просто огонь»

  • Это сюр какой-то. Даже представить не могу, кем и где вы работаете. © ****-******* / Reddit

«Вот такой вид у меня на работе»

«Зеркальные окна в нашем офисе точно себя оправдали»

«Атмосфера у моего офиса в Ирландии»

«Наблюдаю на работе за фестивалем воздушных шаров»

«Вот в таком ресторане я работаю»

«Работаю с заброшенными шахтами»

«Кто-то услышал мои мольбы, и я наконец-то получила работу мечты на Аляске»

«Работаю на нефтяной вышке»

«Если не обращать внимания на кран, то вид из моего офиса прекрасен»

«Вот такой у меня „офис“»

«Не думал, что работа в IT будет включать в себя спелеологию»

Спелеология — исследование пещер. (прим. ADME)

Хотели бы с кем-то из героев махнуться «офисом»? Мы, если честно, не на каждую работу бы решились. Еще немного профессиональных историй можно почитать здесь:

Фото на превью Unknown author / Reddit

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
16 часов назад

Пошла бы работать в небольшой ресторанчик. Готовить люблю. Нравится мне, когда человек много ест. Хочу чтобы люди были сыты и довольны.

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O_о
44 минуты назад

Заставка цикла передач "Если бы стены могли говорить" начинается с того, что историк Люси Уорсли входит в замок со словами "Ещё один день в офисе")

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Руконожка Ай-Ай
40 минут назад

Офис у меня неинтересный.
Зато заказчики изумительные. Недавно делала проект, надо было получить несколько фото столба с освещением у дороги.
А пришло вот это)

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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