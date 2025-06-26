17 человек поделились фотографиями с работы, от которых мурашки по телу
Работа — это последнее, о чем хочется думать солнечным летним днем. Но есть счастливчики, которые трудятся в таких невероятных местах, что обычный день кажется целым приключением. Так что пока вы пьете утреннюю чашечку чая перед началом рабочего дня, можно посмотреть на то, с чем на работе приходится сталкиваться другим людям. И иногда от этих видов дух захватывает!
«Вид из моей кабины башенного крана»
- Бутылки. Девушки используют специальные пакеты. Или можно просто есть клетчатку, если вашему организму необходимо отрегулировать метаболизм. Как правило, человек привыкает к определенному режиму со временем. © Unknown author / Reddit
«Вид из моего „офиса“ вчера»
В выходные ездили за адреналином н а Диво остров, н а карусели. А здесь тебе и карусели, и еще и заплатят за это🤣
«Строю дома при −43°С»
- Мне на это фото даже смотреть холодно! © Unknown author / Reddit
«Обожаю свою работу»
- Я просто провожу конные прогулки. © Kelleykrider16 / Reddit
- Мне пришлось прочесть все комменты и убедиться, что это работа — не видеоигра. © llamacomando / Reddit
«Утренний вид из офиса моей сестры»
«В такие дни моя работа — просто огонь»
- Это сюр какой-то. Даже представить не могу, кем и где вы работаете. © ****-******* / Reddit
«Вот такой вид у меня на работе»
Я сначала подумал, что это гольф поля, потом что сады и только потом допер 😁😁
«Зеркальные окна в нашем офисе точно себя оправдали»
- Они такие: «Ух ты! У них там создана естественная офисная среда». © Muppetude / Reddit
«Атмосфера у моего офиса в Ирландии»
«Наблюдаю на работе за фестивалем воздушных шаров»
«Вот в таком ресторане я работаю»
«Работаю с заброшенными шахтами»
«Кто-то услышал мои мольбы, и я наконец-то получила работу мечты на Аляске»
«Работаю на нефтяной вышке»
«Если не обращать внимания на кран, то вид из моего офиса прекрасен»
«Вот такой у меня „офис“»
- И как обстоят дела с интернетом? © bluebook13 / Reddit
«Не думал, что работа в IT будет включать в себя спелеологию»
Спелеология — исследование пещер. (прим. ADME)
- Вы работаете на врагов Джеймса Бонда? © DonJohnson / Reddit
Хотели бы с кем-то из героев махнуться «офисом»? Мы, если честно, не на каждую работу бы решились. Еще немного профессиональных историй можно почитать здесь:
Комментарии
Пошла бы работать в небольшой ресторанчик. Готовить люблю. Нравится мне, когда человек много ест. Хочу чтобы люди были сыты и довольны.
Заставка цикла передач "Если бы стены могли говорить" начинается с того, что историк Люси Уорсли входит в замок со словами "Ещё один день в офисе")
Офис у меня неинтересный.
Зато заказчики изумительные. Недавно делала проект, надо было получить несколько фото столба с освещением у дороги.
А пришло вот это)