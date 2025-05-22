12 профессий, которые выглядят иначе, чем мы представляем

Интересное
1 час назад

Многие популярные профессии овеяны различными мифами. Так, мы уверены, что айтишники постоянно прячутся за компьютерами, а библиотекари целыми днями скучают на работе. На самом деле это не совсем так. Мы решили выяснить, какие распространенные представления о различных профессиях далеки от действительности.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Главная задача бортпроводников — обслуживать пассажиров

Гороухща не сдаёцца
51 минута назад

«несмотря н.а всеобщее заблуждение, бортпроводники не обязаны помогать пассажирам размещать багаж» Не обязаны, однако зачастую сами с готовностью перекидывают вашу ручную кладь по свободным местам но полках, если над место над вашим сиденьем забил пакетами из дьютика какой-нибудь упырь. Потому что знают как ее утрамбовать так, что бы крышка надежно закрылась.

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Хотя бортпроводники действительно стараются сделать полет для путешественников максимально комфортным, их основная задача — обеспечить безопасность пассажиров. Поэтому на курсах они значительно больше времени тратят на отработку нештатных ситуаций, а не на изучение того, как лучше подавать еду и напитки.

И, несмотря на всеобщее заблуждение, бортпроводники не обязаны помогать пассажирам размещать багаж. Более того, если сотрудник случайно потянет спину, запихивая тяжелый чемодан на багажную полку, авиакомпания не будет оплачивать его лечение, а рейс придется задержать, пока для бортпроводника не найдут замену.

У учителей много свободного времени

Работа учителя вовсе не заканчивается после последнего урока. Многим педагогам приходится трудиться и по вечерам, и в выходные, и по праздникам. Ведь помимо проверки домашних работ учителю нужно составлять планы уроков, готовиться к презентациям, изучать новые учебные материалы и заполнять множество документов. И это не считая дополнительных занятий для учеников.

Любой парикмахер ужаснется, если его клиент сделает стрижку в другом салоне

Муси-пуси
31 минута назад

Скажите это моей коллеге. Буквально сегодня от нее слышала историю о том, как ужасалась ее мастер после предыдущей стрижки у другого. О маникюре тоже такие истории слышала не раз.

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Почему-то считается, что мастер впадет в настоящий шок, если узнает, что его постоянный клиент побывал в другом салоне. На деле парикмахеры далеко не так ревнивы, и большинство не выбьет из колеи такая «измена». Настоящего профессионала в первую очередь будет волновать, доволен ли человек результатом, а не то, где именно он сделал стрижку или окрашивание.

Бухгалтеры целыми днями просиживают с калькулятором

Птичка в клетке
2 минуты назад

Расчет возможных рисков и стратегическое развитие компании это финансисты и отчасти экономисты. Да, они пользуются данными бухгалтерии, но не более того. Бухгалтер сводит отчёты и ведёт собственно бухучёт, всё как и раньше, разве что роль калькуляторов сведена к минимуму))

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Может, раньше бухгалтеры и проводили весь день в кабинете, подсчитывая цифры и заполняя таблички, но теперь многие профессионалы скорее выполняют работу финансовых консультантов. Их задачи зачастую включают в себя расчет возможных рисков и стратегическое развитие компании, и они могут работать над разными проектами.

Воспитатели в детских садах просто играют с малышами

Воспитатели на самом деле не только развлекают малышей и присматривают за ними. Их задача заключается также в том, чтобы подготовить своих подопечных к обучению в школе и привить детям социальные навыки. Как и у учителей, работа воспитателей не заканчивается после того, как родители забирают последнего ребенка из садика. В оставшееся время им нужно продумывать программы, подготавливать классы к праздникам и выполнять массу других задач.

IT — идеальная сфера для мизантропов

Кот Салатный
23 минуты назад

Знаю байку про айтишников (или сисадминов). В одном колледже им был выделен кабинет с сервером, за которым они следили, были и другие технические обязанности, не связанные с общением с людьми. И эти айтишники обжили кабинет и никого туда не пускали, даже уборщиц. Когда проводилась инвентаризация, попасть в этот кабинет удалось лишь хитростью. У айтишников был особый стук в дверь. И проверяющим открыли дверь только тогда, когда они сымитировали этот стук)) внутри была заросшая мхом берлога, но всё работало)

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Считается, что айтишники прячутся где-то по темным углам, и общаться с компьютерами им значительно проще, чем с другими людьми. На деле же современным работникам IT-сферы требуются недюжие коммуникационные навыки, ведь им нередко приходится объяснять технические нюансы людям, которые очень далеки от понимания того, как работают современные технологии. К тому же они участвуют в налаживании всевозможных рабочих процессов. Например, если айтишник помогает бухгалтерии разобраться с новым программным обеспечением, одних технических знаний здесь будет недостаточно.

Библиотекари день-деньской читают на работе

ucTepu4ka
48 минут назад

Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге н а Садовой) Там огромное количество сотрудников, никогда в жизни не видела, чтоб они просто книжки читали. Мне такое даже в голову не приходило 🤣

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Многие люди уверены, что библиотекари только и делают, что читают новые книжки на работе, а больше им заняться и нечем. Конечно, здесь многое зависит от размера библиотеки, но некоторым работникам даже некогда присесть в течение дня — не то что книжку пролистать. Ведь нужно не только проводить постоянную инспекцию книжного фонда, принимать и размещать новые экземпляры, но и планировать различные мероприятия. А некоторые библиотеки сейчас превращаются в общественные пространства, и в читальных залах вовсе не так тихо и спокойно, как мы привыкли думать.

Официантами работают только студенты

ucTepu4ka
43 минуты назад

Я подрабатывала одно лето, будучи студенткой.В 17 лет. И было совершенно не все равно,доволен гость или нет. От этого зависили чаевые и не увольнение 🤣 н а хороший ноут я тогда заработала, но работа, действительно, адская. Это был мой первый и последний опыт

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Многие люди искренне недоумевают, когда узнают, что человек выбрал профессию официанта вполне сознательно, а не просто в качестве случайной подработки. На самом деле именно опыт работы официантом может помочь сделать карьеру в ресторанном деле, и многие управляющие начинали с обслуживания столиков. Поэтому не стоит думать, что в этой сфере трудятся только студенты, которым совершенно все равно, уйдет ли гость довольным или нет.

Шеф-повара могут приготовить любое блюдо

ucTepu4ka
42 минуты назад

Естественно, шеф повар не обязан знать все кухни мира, это нереально

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Почему-то считается, что настоящий шеф-повар может приготовить любое блюдо даже в самых сложных условиях. Возможно, это заблуждение возникло из-за многочисленных кулинарных шоу. На самом деле это далеко не так: и у некоторых профессиональных поваров даже возникают проблемы с блюдами определенной кухни.

Секретари просто подают кофе и отвечают на звонки

Ales Draco
26 минут назад

А ещё они могут заполнить заявление от руки, в устной форме или задний числом, даже когда у них месячные отчёты.

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Бытует заблуждение, что секретарь в компании должен только отвечать на звонки, следить за документацией, вести протоколы во время заседаний и изящно подавать боссу напитки. В действительности же многие секретари участвуют в разработке стратегии компании, оценивают юридические риски и отлично владеют современными технологиями.

Работа моряка позволяет человеку осмотреть весь мир

Технически это действительно так, вот только при современном графике движения судов морякам не то чтобы сложно выбраться в город — зачастую у них даже нет времени просто сойти на берег. Обычно суда встают к причалу для погрузки и разгрузки всего на несколько часов, в лучшем случае — на пару дней. Но и в это время у команды очень много работы, и выйти из порта для покупки сувениров или осмотра достопримечательностей невозможно.

Риелторы только показывают жилье

Кот Салатный
20 минут назад

Риэлторы могут увидеть подводные камни, о которых неподготовленный покупатель не догадается.

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На самом деле демонстрация разных вариантов жилья клиентам — это, пожалуй, самая простая часть работы риелтора. Значительно больше времени эти профессионалы тратят на подготовку документов, проверку всех нюансов, переговоры, подписание контрактов и анализ рынка. Для большинства людей покупка или аренда недвижимости — это серьезный шаг, и риелтор должен быть готов не только ответить на все вопросы, но и успокоить клиентов в случае необходимости.

Кстати, иногда достаточно одной фотографии, чтобы понять изнанку различных профессий.

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