12 профессий, которые выглядят иначе, чем мы представляем

Хотя бортпроводники действительно стараются сделать полет для путешественников максимально комфортным, их основная задача — обеспечить безопасность пассажиров. Поэтому на курсах они значительно больше времени тратят на отработку нештатных ситуаций, а не на изучение того, как лучше подавать еду и напитки.

И, несмотря на всеобщее заблуждение, бортпроводники не обязаны помогать пассажирам размещать багаж. Более того, если сотрудник случайно потянет спину, запихивая тяжелый чемодан на багажную полку, авиакомпания не будет оплачивать его лечение, а рейс придется задержать, пока для бортпроводника не найдут замену.