«несмотря н.а всеобщее заблуждение, бортпроводники не обязаны помогать пассажирам размещать багаж» Не обязаны, однако зачастую сами с готовностью перекидывают вашу ручную кладь по свободным местам но полках, если над место над вашим сиденьем забил пакетами из дьютика какой-нибудь упырь. Потому что знают как ее утрамбовать так, что бы крышка надежно закрылась.
12 профессий, которые выглядят иначе, чем мы представляем
Многие популярные профессии овеяны различными мифами. Так, мы уверены, что айтишники постоянно прячутся за компьютерами, а библиотекари целыми днями скучают на работе. На самом деле это не совсем так. Мы решили выяснить, какие распространенные представления о различных профессиях далеки от действительности.
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Главная задача бортпроводников — обслуживать пассажиров
Хотя бортпроводники действительно стараются сделать полет для путешественников максимально комфортным, их основная задача — обеспечить безопасность пассажиров. Поэтому на курсах они значительно больше времени тратят на отработку нештатных ситуаций, а не на изучение того, как лучше подавать еду и напитки.
И, несмотря на всеобщее заблуждение, бортпроводники не обязаны помогать пассажирам размещать багаж. Более того, если сотрудник случайно потянет спину, запихивая тяжелый чемодан на багажную полку, авиакомпания не будет оплачивать его лечение, а рейс придется задержать, пока для бортпроводника не найдут замену.
У учителей много свободного времени
Работа учителя вовсе не заканчивается после последнего урока. Многим педагогам приходится трудиться и по вечерам, и в выходные, и по праздникам. Ведь помимо проверки домашних работ учителю нужно составлять планы уроков, готовиться к презентациям, изучать новые учебные материалы и заполнять множество документов. И это не считая дополнительных занятий для учеников.
Любой парикмахер ужаснется, если его клиент сделает стрижку в другом салоне
Скажите это моей коллеге. Буквально сегодня от нее слышала историю о том, как ужасалась ее мастер после предыдущей стрижки у другого. О маникюре тоже такие истории слышала не раз.
Почему-то считается, что мастер впадет в настоящий шок, если узнает, что его постоянный клиент побывал в другом салоне. На деле парикмахеры далеко не так ревнивы, и большинство не выбьет из колеи такая «измена». Настоящего профессионала в первую очередь будет волновать, доволен ли человек результатом, а не то, где именно он сделал стрижку или окрашивание.
Бухгалтеры целыми днями просиживают с калькулятором
Расчет возможных рисков и стратегическое развитие компании это финансисты и отчасти экономисты. Да, они пользуются данными бухгалтерии, но не более того. Бухгалтер сводит отчёты и ведёт собственно бухучёт, всё как и раньше, разве что роль калькуляторов сведена к минимуму))
Может, раньше бухгалтеры и проводили весь день в кабинете, подсчитывая цифры и заполняя таблички, но теперь многие профессионалы скорее выполняют работу финансовых консультантов. Их задачи зачастую включают в себя расчет возможных рисков и стратегическое развитие компании, и они могут работать над разными проектами.
Воспитатели в детских садах просто играют с малышами
Воспитатели на самом деле не только развлекают малышей и присматривают за ними. Их задача заключается также в том, чтобы подготовить своих подопечных к обучению в школе и привить детям социальные навыки. Как и у учителей, работа воспитателей не заканчивается после того, как родители забирают последнего ребенка из садика. В оставшееся время им нужно продумывать программы, подготавливать классы к праздникам и выполнять массу других задач.
IT — идеальная сфера для мизантропов
Знаю байку про айтишников (или сисадминов). В одном колледже им был выделен кабинет с сервером, за которым они следили, были и другие технические обязанности, не связанные с общением с людьми. И эти айтишники обжили кабинет и никого туда не пускали, даже уборщиц. Когда проводилась инвентаризация, попасть в этот кабинет удалось лишь хитростью. У айтишников был особый стук в дверь. И проверяющим открыли дверь только тогда, когда они сымитировали этот стук)) внутри была заросшая мхом берлога, но всё работало)
Считается, что айтишники прячутся где-то по темным углам, и общаться с компьютерами им значительно проще, чем с другими людьми. На деле же современным работникам IT-сферы требуются недюжие коммуникационные навыки, ведь им нередко приходится объяснять технические нюансы людям, которые очень далеки от понимания того, как работают современные технологии. К тому же они участвуют в налаживании всевозможных рабочих процессов. Например, если айтишник помогает бухгалтерии разобраться с новым программным обеспечением, одних технических знаний здесь будет недостаточно.
Библиотекари день-деньской читают на работе
Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге н а Садовой) Там огромное количество сотрудников, никогда в жизни не видела, чтоб они просто книжки читали. Мне такое даже в голову не приходило 🤣
Многие люди уверены, что библиотекари только и делают, что читают новые книжки на работе, а больше им заняться и нечем. Конечно, здесь многое зависит от размера библиотеки, но некоторым работникам даже некогда присесть в течение дня — не то что книжку пролистать. Ведь нужно не только проводить постоянную инспекцию книжного фонда, принимать и размещать новые экземпляры, но и планировать различные мероприятия. А некоторые библиотеки сейчас превращаются в общественные пространства, и в читальных залах вовсе не так тихо и спокойно, как мы привыкли думать.
Официантами работают только студенты
Я подрабатывала одно лето, будучи студенткой.В 17 лет. И было совершенно не все равно,доволен гость или нет. От этого зависили чаевые и не увольнение 🤣 н а хороший ноут я тогда заработала, но работа, действительно, адская. Это был мой первый и последний опыт
Многие люди искренне недоумевают, когда узнают, что человек выбрал профессию официанта вполне сознательно, а не просто в качестве случайной подработки. На самом деле именно опыт работы официантом может помочь сделать карьеру в ресторанном деле, и многие управляющие начинали с обслуживания столиков. Поэтому не стоит думать, что в этой сфере трудятся только студенты, которым совершенно все равно, уйдет ли гость довольным или нет.
Шеф-повара могут приготовить любое блюдо
Естественно, шеф повар не обязан знать все кухни мира, это нереально
Почему-то считается, что настоящий шеф-повар может приготовить любое блюдо даже в самых сложных условиях. Возможно, это заблуждение возникло из-за многочисленных кулинарных шоу. На самом деле это далеко не так: и у некоторых профессиональных поваров даже возникают проблемы с блюдами определенной кухни.
Секретари просто подают кофе и отвечают на звонки
А ещё они могут заполнить заявление от руки, в устной форме или задний числом, даже когда у них месячные отчёты.
Бытует заблуждение, что секретарь в компании должен только отвечать на звонки, следить за документацией, вести протоколы во время заседаний и изящно подавать боссу напитки. В действительности же многие секретари участвуют в разработке стратегии компании, оценивают юридические риски и отлично владеют современными технологиями.
Работа моряка позволяет человеку осмотреть весь мир
Технически это действительно так, вот только при современном графике движения судов морякам не то чтобы сложно выбраться в город — зачастую у них даже нет времени просто сойти на берег. Обычно суда встают к причалу для погрузки и разгрузки всего на несколько часов, в лучшем случае — на пару дней. Но и в это время у команды очень много работы, и выйти из порта для покупки сувениров или осмотра достопримечательностей невозможно.
Риелторы только показывают жилье
Риэлторы могут увидеть подводные камни, о которых неподготовленный покупатель не догадается.
На самом деле демонстрация разных вариантов жилья клиентам — это, пожалуй, самая простая часть работы риелтора. Значительно больше времени эти профессионалы тратят на подготовку документов, проверку всех нюансов, переговоры, подписание контрактов и анализ рынка. Для большинства людей покупка или аренда недвижимости — это серьезный шаг, и риелтор должен быть готов не только ответить на все вопросы, но и успокоить клиентов в случае необходимости.
Кстати, иногда достаточно одной фотографии, чтобы понять изнанку различных профессий.