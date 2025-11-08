Кондитер очень странная, зачем берётся делать торт, если нет красителя нужного цвета. До этого была история, что торт внутри был украшен голубым и розовым, когда супруги ждали девочку. Уточнить, как и что нужно делать - это же так сложно (нет). Подписана на один сайт о домашних кондитерах - там такие истории, волосы дыбом.
18 историй о приколах, которые настигли в беременность
Истории
3 часа назад
Беременность — занятное время. То забудешь, где живешь, то ананасов посреди ночи захочется, то неодолимое желание съесть селедку настигает прямо в магазине и противиться ему ну никак не выходит.
- Друзья ждут малыша, решили сделать гендерпати. Заказали торт. Внутри крем розового или голубого цвета — в зависимости от того, мальчик или девочка. Сами родители пола не знали. И вот день икс, открывают коробку с тортом и офигевают. Там все было снаружи украшено кучей розовых сердечек. Сразу понятно, что девочка! Сюрприз провалился, времени переделывать нет. Спросили: «Как так-то?» Ответ кондитера: «Ну, вы мне образец на фотке показали, так? Там тортик розовыми и голубыми сердечками украшен. Вот голубого красителя у меня не было!»
- Когда я была беременна, муж собрался после работы с другом в чебуречную. А мне тоже захотелось чебуреков, вот просто до трясучки. Прошу мужа привезти. И вот я весь день представляю, как я их буду есть. Слюни аж текут. Приезжает муж. Я разворачиваю вожделенный пакет, а там... всего один чебуречек! Конечно, я им не наелась! И так мне стало обидно — до сих пор помню. © astro.analitik
- Когда была беременна, пошли мы с мамой в магазин. Я там кое-что примерила, а потом вдруг осознала, что моей сумочки нигде нет. Мы бегали по магазину и искали ее, потом я рыдала... Наконец мы вернулись к машине, а внутри — моя сумка. Я такая: «Ничего себе, воришка из магазина решил подбросить нам сумку! Интересно, как он узнал, какая машина наша?» Мама мне деликатно объяснила, что никто не подбрасывал сумку в машину, она с самого начала была тут. Но я еще долго ей не верила. © 3verythingsonfire / Reddit
- Во время беременности я была одержима брокколи. Однажды вечером купила немного, а на следующий день с предвкушением рылась в холодильнике в поисках своей прелести. Не нашла. Спросила мужа — оказалось, это он съел, когда проголодался ночью. Остаток своего обеда я провела, рыдая на диване из-за брокколи. © sci_fientist / Reddit
- До сих пор ржу, когда вспоминаю. Когда я была в положении, мы с мужем решили пойти на ярмарку для беременных. Там рекламируют услуги разных специалистов (например, фотографов), а также дарят всякие приятные мелочи. И вот мы уже уходили, а у меня аппетит разыгрался не на шутку. Раскрыла я свой подарочный пакетик и принялась точить конфеты. А муж потребовал, чтобы я дала ему укусить «вон то пирожное». Я пыталась объяснить, что пирожных у меня нет, но он не хотел ничего слушать. Ну, я сняла обертку с «пирожного», которое на самом деле было мылом ручной работы, и протянула мужу. Надеюсь, он уяснил, что не стоит посягать на вкусняшки беременной женщины. © inthiseconomy0514 / Reddit
- Приехала с утра пораньше в больницу, чтобы сдать анализ крови. Медсестра говорит: «Кровь нужно натощак сдавать, вас разве не предупредили?» Отвечаю: «Так я вообще-то натощак!» А она не унимается: «Точно?» Я подтверждаю: «Точно!» И тут она такая: «И даже ничего не пили?» Я рявкаю: «Нет!» — и раздраженно так ставлю свой стаканчик с кофе на стол. Ой... © Cup-Mundane / Reddit
- Ребенок на УЗИ не хотел показывать свой пол. То рукой закроет, то ногой. А на 8 месяце беременности моя сестренка подходит и говорит моему животу: «Забей гол, если ты мальчик, или потряси попой два раза, если ты девочка!» И тут вдруг ребенок толкнулся. Дважды. И да, родилась девочка. © koshagaliyeva
- Знакомая во время беременности не могла в рыбный отдел магазина заходить — у нее прям слюнки текли. В один из таких заходов она купила 2 селедки, села прямо на пол у прилавка и съела две рыбины с головой и хвостом. Продавец даже глазом не моргнул. Он дождался, когда она доест рыбу, а потом принес ей влажные салфетки и стакан воды. © Елена Грибанова
- Мой отец поехал навестить родню, а потом написал мне, что увиделся и с племянницей. Словами не передать, как я расстроилась из-за этой новости! Мне стало до слез обидно, что отец никогда не рассказывал мне, что у него есть племянница. Я переживала до тех пор, пока муж не объяснил мне, что племянница отца — это моя двоюродная сестра, о которой я знаю всю свою жизнь. Теперь все припоминают мне этот случай и ржут. © SawScar112013 / Reddit
- Во время беременности любила дыни как ненормальная и не могла ими делиться. Будет у меня три дыни — одну съем, а две на ночь под кровать себе спрячу. Запахи дыни из-под кровати успокаивали. На пике этого сумасшествия мне было даже некомфортно отходить от них. Муж предлагал всюду носить дыню с собой. Причем меня не устраивал контейнер с нарезанными кусочками — нужно было именно целую. Сейчас к дыням я совершенно равнодушна. © МарияМария / Dzen
- Захотелось ей консервированных ананасов в банке. Ночь, до города 30 км. Завел машину, съездил, привез, открыл. Она увидела и сказала, что хотела ананасы колечками, а не ломтиками. Съездил снова, купил колечками. Довольная, она открыла банку, порезала колечки на ломтики и стала есть. © Сергей Майский / Dzen
- На УЗИ не могли увидеть пол ребенка. И с 25 недели я стала ходить раз в неделю в платную клинику, надеясь, что ребенок повернется. После третьего посещения узистка спросила, зачем мне это нужно. Я объяснила, что очень хочу девочку. Так она попросила меня выполнить какое-то упражнение прямо на кушетке — ребенок повернулся, и мы увидели, что это девочка. Когда я родила, пошла поблагодарить ее, а она рассмеялась и сказала, что просто угадала. А мне сказала и про пол, и про гимнастику, чтобы я перестала беспокоиться, ребенка не нервировала и деньги на УЗИ не тратила. © Мамдаринка / VK
- Я, когда беременная первым сыном была, читала запойно Стивена Кинга. Угадайте как зовут моего сына? Стивен! © telo.eda.coach
- Когда мама была мной беременна, она как-то проснулась ночью и сказала: «Хочу апельсины». Мы жили в тайге, была зима, на улице −45℃. Отец молча встал и ушел. Вернулся под утро, а в руках у него целый ящик с мандаринами. Оказалось, уехал в аэропорт, там постоянно летали самолетики — ну, и народ торговал всяким-разным. © tengricats
- А у меня не было ничего выдающегося во время беременности, кроме непременного требования купить швейную машинку. Муж тут же привел меня в магазин. А на вопрос продавца, уже готового распинаться про возможности и достоинства разных моделей, сказал: «Дайте самую лучшую и дорогую». И все, я сразу успокоилась. Видимо, на этом моя домовитость иссякла. Машинку задвинули в шкаф, до сих пор стоит... © Екатерина / Dzen
- Когда бабуля была беременна, то развелась с дедом в канун Нового года. Она пошла на колодец за водой, а когда вернулась, учуяла запах, устроила деду разнос и тут же выгнала его. Оказалось, пока ее не было, дед по-тихому достал заныканное сало и пожарил его. Через 10 лет бабуля вышла замуж во второй раз за того, кто потом стал нам — внукам — роднее родного. Очень она любила повторять, что «жадные и подлые хуже тараканов, внуча». И я с нею полностью согласна. © nametle_zannapodi
- Была беременна третьим. Возвращаюсь такая от подруги, подъезжаю к дому, поднимаюсь, вставляю ключ в дверь — она не открывается. Предпринимаю еще несколько попыток попасть в жилище, после чего сдаюсь и начинаю стучать, чтоб муж открыл. Однако дверь распахивает совершенно незнакомый мужчина, и только в этот момент я вспоминаю, что вообще-то уже 5 месяцев как я переехала отсюда. Упс. © fuggleruggler / Reddit
- На последних месяцах беременности ехала на машине домой и попала в пробку. Мужик позади меня сигналил как ненормальный. Я обычно таких игнорирую, но тут на меня нашло помутнение какое-то: решила объяснить ему, как это бесит. Открыла дверцу, стала потихоньку вылезать из-за руля. И тут вдруг заметила, что дорога освободилась. Начала залезать назад. В общем, на тот зеленый мы никуда не поехали. Но стало тихо. © Лорна / Dzen
Когда появилось УЗИ, его делали только тем, у кого беременность протекала с отклонениями Я пол ребенка не знала, а так как живот был огромный то предполагала, что может быть двойня., как у брата и у двоюродной сестры. И я все покупала желтенькое и парами.. Потом все мою дочку называли Цыпленочком.
