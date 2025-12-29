16 человек вспомнили случаи, когда их планы рухнули, но это привело к чему-то невероятному

Работала в страховой фирме. Обычно говорят, что если тобой довольны, то это рабочее место до самой пенсии. Меня это очень устраивало, т.к. коллектив был хороший, мною были очень довольны и работу я свою люблю. Вдруг наш филиал закрывают и предлагают или переехать в другой город, или увольняться с неплохой выплатой. В то время моя семья не могла переехать, пришлось уволиться. Полгода не могла найти работу, страшно переживала, но потом стала "свободным художником" - фрилансером. В результате стала получать раза в два больше, а выходное пособие стало первым взносом на собственную квартиру.