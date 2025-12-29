16 человек вспомнили случаи, когда их планы рухнули, но это привело к чему-то невероятному
Хорошо, когда все идет по плану — будь то собеседование или дружеская вечеринка. Когда же намеченная схема подводит, это может выбить из колеи. Но эти истории — о людях, которые верят, что все, что ни делается, делается к лучшему, и о том, как изменение в жизненном сценарии в итоге привело к успеху или приятным переменам.
- На уроке рисования я рисовал Чарли Чаплина, все испортил и попытался исправить. В итоге разозлился и испортил еще больше. Через пару минут я соединил и стер несколько линий, и получился довольно неплохой, хотя и немного деформированный, Человек-паук. Я получил хорошую оценку и остался доволен. © Unknown author / Reddit
- Несколько лет назад мой тогдашний начальник нарушил ранее оговоренное и согласованное повышение зарплаты, якобы из-за внешних факторов, хотя дела в компании шли хорошо. Я был разочарована, но это дало мне необходимый толчок, чтобы наконец-то заняться переподготовкой. Я получила степень магистра в выбранной области, сначала устроилась на стажировку с зарплатой, соответствующей моей прежней, а затем получила постоянную должность. Теперь зарабатываю почти вдвое больше, и условия труда намного лучше. © OutdoorHedgehog / Reddit
- Как-то я приготовила грибной суп и опубликовала его фотку на сайте. Какой-то мужик обидно о нем отозвался — я аж взбесилась. Пошла комментировать его блюда, но они оказались реально аппетитными. Смирилась и подписалась. И тут этот кадр мне сам пишет. Извинился и пригласил на ужин! Сейчас мы женаты. © Мамдаринка / VK
- Я поехала в Китай учиться по программе студенческого обмена. Мне никто не сказал, что у них всего через неделю-две после моего приезда начинаются каникулы по случаю китайского Нового года. Все пошло не по плану, и это было потрясающе. © Muffinizer1 / Reddit
- День свадьбы. Подходит ко мне подружка поздравить и вдруг проливает на мое белое платье клюквенный морс! У меня слезы: ну что за подстава?! Она хватает микрофон: «Дорогие гости, я провинилась, но сейчас все исправлю!» С этими словами берет и ставит такое же пятно на свое дорогущее платье. За ней повторяют еще две подружки! В итоге мы стоим в «ягодных» пятнах и смеемся, как будто это такой флешмоб. Мой вывод: если что-то идет не по плану, погоди расстраиваться, все может повернуться неожиданной и веселой стороной.
- Мы встречались в старших классах, но потом она уехала на учебу, и мы решили расстаться, потому что отношения на расстоянии были для нас неприемлемы. Я думал, что потерял ее. Смирился с этим, но всегда задавался вопросом, как бы все сложилось, останься мы вместе. А потом, спустя 5 лет, мне пришло сообщение с неизвестного номера с приглашением в кафе в моем городе. Это была она, у нее сохранился мой номер. В общем, я пошел в кафе. Мы разговаривали, шутили и отлично провели время. Одно за другим, и в ноябре я женился на ней. Она потрясающая, и я ни на кого ее не променяю. © panken / Reddit
- Каждый раз, когда меня увольняли, в итоге все складывалось к лучшему. В первый раз мы переехали поближе к работе мужа и купили двухквартирный дом. Во второй раз я занялась ремонтом нашего двухквартирного дома. В итоге управление недвижимостью стало моей профессией. © eharder47 / Reddit
- Я провалила три из четырех экзаменов по математике для получения степени магистра, поэтому мне пришлось остаться еще на один семестр и пересдать их. Я сдала их, а через три недели получила электронное письмо с предложением работы моей мечты. Если бы я сдала их с первой попытки, то никогда бы не узнала об этой вакансии. © kjosness / Reddit
- Есть у меня такая черта характера: если я на кого-то сильно обижаюсь, то навсегда вычеркиваю этого человека из своей жизни. Будь то лучшая подруга или родственник — без разницы. Недавно очень обидел начальник. Он это понял, и когда я была у него, закрыл дверь и говорит: «Говори все, чем ты недовольна». Я молчала сначала, но он настаивал. Я все высказала ему, и стало мне так легко! Пусть, думаю, увольняет теперь. А он говорит: «Вот и молодец!» Не уволил, дружим. © Подслушано / Ideer
Работала в страховой фирме. Обычно говорят, что если тобой довольны, то это рабочее место до самой пенсии. Меня это очень устраивало, т.к. коллектив был хороший, мною были очень довольны и работу я свою люблю. Вдруг наш филиал закрывают и предлагают или переехать в другой город, или увольняться с неплохой выплатой. В то время моя семья не могла переехать, пришлось уволиться. Полгода не могла найти работу, страшно переживала, но потом стала "свободным художником" - фрилансером. В результате стала получать раза в два больше, а выходное пособие стало первым взносом на собственную квартиру.
- Мы с мужем познакомились, когда я застряла на лоджии. Жила тогда одна и на двери был старый шпингалет, который благополучно закрылся. Пришлось звонить в службу спасения. Вот и пришел мой спасатель. Позвонил (телефон писала, когда заполняла квитанцию), долго не хотела куда-либо с ним идти, но в итоге согласилась. © Мамдаринка / VK
- Когда мне было 12 лет, была у меня очень вредная двадцатилетняя училка по сольфеджио. Все закончилось отчислением из музыкалки. Спустя 16 лет встретил ее на улице, пригласил на свидание и хотел получить сатисфакцию за школьные годы. Только вот что-то пошло не по плану. Свидания переросли в любовь, семью и двоих детей. Кто я, она поняла практически с самого начала отношений. © Подслушано / Ideer
- Договорились встречать Новый год в столице у знакомой. Но все пошло не по плану. Билет был куплен на вечер 1 января. Сдаю билет, покупаю на 31 декабря и сажусь в поезд. Собираюсь поспать. Слышу мужской голос: «Девушка, вы заняли мое место!» Открываю глаза, стоит парень и показывает мне свой билет. Достаю свой. У нас билеты на одно место! Пока едем, знакомимся. Выясняется, что он должен был уехать 30-го, но задержался и купил билет на 31-е. Так я познакомилась со своим первым мужем. © Подслушано / Ideer
- Сегодня утром проснулась и ничто не предвещало неприятностей. Отправив дочь в детский сад, я вернулась домой, чтобы подготовиться к предстоящему утреннику. И тут, как гром среди ясного неба, я обнаружила, что потеряла кольцо! Всего месяц назад муж подарил мне серьги и кольцо с сапфирами... У меня началась паника, я не привыкла скрывать свои чувства, поэтому сразу же позвонила мужу и призналась, что потеряла кольцо. Рыдала в трубку, а он был очень недоволен и даже сбросил звонок. Но через два часа пришло сообщение: «Не переживай и не расстраивайся, я куплю тебе новое кольцо, иди и выбери его сама!» Какой же он молодец! Это, видимо, и есть настоящая любовь! © Мамдаринка / VK
- Я люблю все планировать чуть ли не на годы вперед. И я всегда четко следую своему плану. Стараюсь не нарушать ни один пункт. Вот если я наметила в феврале поменять работу, я поменяю ее именно в феврале. Не спорю, жить так крайне сложно, потому что, когда что-то идет не по плану, это меня сильно огорчает. Я даже запланировала, что выйду замуж не раньше 2025 года, но мой план сорвался. Причем самым неожиданным для меня образом. Я всячески избегала знакомства с парнями и какие-либо контакты. Но мой одноклассник, с которым мы не виделись 8 лет, так взбаламутил мне голову, что я напрочь забыла обо всех своих планах и запретах. Замуж вышла год назад, и в том месяце у нас появилась доченька. И тут я поняла, что жить по плану не мое. Пытаюсь теперь отучить себя от этого. © Рабочие истории / VK
- У моей семьи были большие финансовые трудности, и я очень переживала из-за оплаты обучения в колледже. Но на прошлой неделе на меня неожиданно «свалились» несколько грантов! Они полностью покрыли стоимость обучения, и у меня даже остались деньги на учебники. Я безумно счастлива! © lemonylimey / Reddit
- Мои мама и папа познакомились на вечеринке в колледже. Папа приехал пораньше, но забыл один документ в машине, вернулся за ним, а потом оказался в очереди у входа. Моя мама тоже планировала приехать пораньше, но у нее была старая карта, и она немного заплутала. В итоге они оказались в очереди рядом друг с другом. Три дня спустя папа сделал ей предложение в бассейне. Мама сказала «да». Прошло 28 лет, у них 4 взрослые дочери, 5 домов и 2 собаки. Мои родители по-прежнему счастливы и любят друг друга. © moth_101 / Reddit
