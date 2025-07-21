20+ фото о настоящей жизни за границей, которую не увидишь в туристических буклетах

К такому нас не готовили... Ведь во время путешествий мы посещаем не только музеи и достопримечательности, но и обычные магазины, кафе и прочие места первой необходимости. И, оказывается, другие страны могут удивить вполне обычными бытовыми моментами. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми из них.

В некоторых странах есть свой фирменный рецепт суши

В финских поездах на раздвижных дверях специально изображена шестипалая рука. Так они привлекают внимание пассажиров, и те не дотрагиваются лишний раз до стеклянной части двери и не пачкают ее

Как в Швеции разделяют мусор: упаковка из бумаги, металл, пластик, газеты, прозрачное стекло, цветное стекло, компост, мусор

© cheerbearheart1984 / Reddit Кошачья прислуга 16 часов назад У нас бы контейнер с газетами вечно пустовал. Ну или туда бы скидывали всю рекламную муть. но тогда такие контейнеры надо при каждом блоке с почтовыми ящиками ставить... - - Ответить

В Швеции пиццу подают целиком. Но к ней прилагаются ножницы

Шведское представление об итальянском деревенском очаровании. © Dano_The_******* / Reddit

Вот такие путеводители по общественному туалету можно увидеть в Японии

Надеюсь, что наши парковки когда-нибудь будут такими же организованными. © Unknown author / Reddit

В некоторых бразильских туалетах есть пластиковые стаканчики и ополаскиватель для полости рта. Это можно увидеть во многих местных ресторанах

В жизни бы не делал такое в общественном туалете. © Unknown author / Reddit

В японских магазинах есть специальный аппарат для смачивания пальцев, чтобы удобно было раскрывать пакеты

Мы, конечно, знали, что в Италии любят сыр. Вот, например, на пармезан надели замок безопасности

В некоторых государственных больницах Индии на простынях есть штамп с днем недели. Это гарантирует ежедневную замену белья

«Живу во Флориде. Ко мне на задний двор сегодня пришел вот такой товарищ»

Четырехместный биотуалет в Норвегии

Да ну! Такие туалеты можно увидеть на любом музыкальном фестивале, где много людей. © Grippler / Reddit

Что-то не встречались мне такие на фестивалях. © wildshammys / Reddit

Штрихкод на финском снеке в виде леса

Если вам срочно понадобились накладные ресницы, то в Ирландии можно найти специальные автоматы

В швейцарских туалетах есть специальные краны, которые одновременно распыляют на руки воду вперемешку с мылом

Приезжая на заправку в Японии будьте готовы, что топливо будет поступать сверху

В Швейцарии есть публичные холодильники, в которых вы можете оставить еду и напитки для других людей

В общественном туалете в Норвегии есть дополнительный унитаз. Один нужен для взрослого, а второй для ребенка

В общественном транспорте Сеула есть специальные места для беременных

В Швейцарии в большинстве вендинговых автоматах рядом с шоколадками можно найти тесты на беременность

В этом магазине в Люксембурге все сотрудники используют роликовые коньки для передвижения

В австралийском аэропорту есть зона для отдыха с животными: с кошками, собаками и единорогами

В общественных туалетах в Хельсинки установлены общие писсуары для мужчин и женщин