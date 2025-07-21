20+ фото о настоящей жизни за границей, которую не увидишь в туристических буклетах

Фотоподборки
2 часа назад

К такому нас не готовили... Ведь во время путешествий мы посещаем не только музеи и достопримечательности, но и обычные магазины, кафе и прочие места первой необходимости. И, оказывается, другие страны могут удивить вполне обычными бытовыми моментами. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми из них.

В некоторых странах есть свой фирменный рецепт суши

В финских поездах на раздвижных дверях специально изображена шестипалая рука. Так они привлекают внимание пассажиров, и те не дотрагиваются лишний раз до стеклянной части двери и не пачкают ее

Как в Швеции разделяют мусор: упаковка из бумаги, металл, пластик, газеты, прозрачное стекло, цветное стекло, компост, мусор

Кошачья прислуга
16 часов назад

У нас бы контейнер с газетами вечно пустовал. Ну или туда бы скидывали всю рекламную муть. но тогда такие контейнеры надо при каждом блоке с почтовыми ящиками ставить...

-
-
Ответить

В Швеции пиццу подают целиком. Но к ней прилагаются ножницы

Вот такие путеводители по общественному туалету можно увидеть в Японии

  • Надеюсь, что наши парковки когда-нибудь будут такими же организованными. © Unknown author / Reddit

В некоторых бразильских туалетах есть пластиковые стаканчики и ополаскиватель для полости рта. Это можно увидеть во многих местных ресторанах

В японских магазинах есть специальный аппарат для смачивания пальцев, чтобы удобно было раскрывать пакеты

Мы, конечно, знали, что в Италии любят сыр. Вот, например, на пармезан надели замок безопасности

В некоторых государственных больницах Индии на простынях есть штамп с днем недели. Это гарантирует ежедневную замену белья

«Живу во Флориде. Ко мне на задний двор сегодня пришел вот такой товарищ»

O_о
17 часов назад

Интересно, медведи страдают от ожирения, или наслаждаются? 🤔 Пока толстый в спячке сохнет...

-
-
Ответить

Четырехместный биотуалет в Норвегии

  • Да ну! Такие туалеты можно увидеть на любом музыкальном фестивале, где много людей. © Grippler / Reddit
  • Что-то не встречались мне такие на фестивалях. © wildshammys / Reddit

Штрихкод на финском снеке в виде леса

Если вам срочно понадобились накладные ресницы, то в Ирландии можно найти специальные автоматы

O_о
17 часов назад

А люди ещё удивляются, зачем нам, в России, круглосуточные цветочные магазины на́ каждом углу

-
-
Ответить

В швейцарских туалетах есть специальные краны, которые одновременно распыляют на руки воду вперемешку с мылом

Приезжая на заправку в Японии будьте готовы, что топливо будет поступать сверху

Андрей Педяш
16 часов назад

Я живу в Пензе.
У нас в восьмидесятые года прошлого века в городе была такая заправка-сверху шланг с топливом опускался...
Называлась в народе"Японкой"

-
-
Ответить

В Швейцарии есть публичные холодильники, в которых вы можете оставить еду и напитки для других людей

В общественном туалете в Норвегии есть дополнительный унитаз. Один нужен для взрослого, а второй для ребенка

В общественном транспорте Сеула есть специальные места для беременных

В Швейцарии в большинстве вендинговых автоматах рядом с шоколадками можно найти тесты на беременность

O_о
17 часов назад

Захотела шоколада? В Швейцарии?.. Тебя от него уже воротить должно, не хочешь провериться?

-
-
Ответить

В этом магазине в Люксембурге все сотрудники используют роликовые коньки для передвижения

В австралийском аэропорту есть зона для отдыха с животными: с кошками, собаками и единорогами

O_о
17 часов назад

Извращенцев с морскими свинками просьба не беспокоить

-
-
Ответить

В общественных туалетах в Хельсинки установлены общие писсуары для мужчин и женщин

В Сеуле студенты учатся сутки напролет. Поэтому в публичной библиотеке есть специальный шкаф, в котором можно продезинфицировать зубную щетку

Мы всегда готовы к новым открытиям. Так что если вам есть, чем поделиться — просим! А пока можно немного отдохнуть и окунуться в море ностальгии и не только:

Фото на превью Lady_von_Stinkbeaver / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее