У нас бы контейнер с газетами вечно пустовал. Ну или туда бы скидывали всю рекламную муть. но тогда такие контейнеры надо при каждом блоке с почтовыми ящиками ставить...
20+ фото о настоящей жизни за границей, которую не увидишь в туристических буклетах
К такому нас не готовили... Ведь во время путешествий мы посещаем не только музеи и достопримечательности, но и обычные магазины, кафе и прочие места первой необходимости. И, оказывается, другие страны могут удивить вполне обычными бытовыми моментами. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми из них.
В некоторых странах есть свой фирменный рецепт суши
В финских поездах на раздвижных дверях специально изображена шестипалая рука. Так они привлекают внимание пассажиров, и те не дотрагиваются лишний раз до стеклянной части двери и не пачкают ее
Как в Швеции разделяют мусор: упаковка из бумаги, металл, пластик, газеты, прозрачное стекло, цветное стекло, компост, мусор
В Швеции пиццу подают целиком. Но к ней прилагаются ножницы
- Шведское представление об итальянском деревенском очаровании. © Dano_The_******* / Reddit
Вот такие путеводители по общественному туалету можно увидеть в Японии
- Надеюсь, что наши парковки когда-нибудь будут такими же организованными. © Unknown author / Reddit
В некоторых бразильских туалетах есть пластиковые стаканчики и ополаскиватель для полости рта. Это можно увидеть во многих местных ресторанах
- В жизни бы не делал такое в общественном туалете. © Unknown author / Reddit
В японских магазинах есть специальный аппарат для смачивания пальцев, чтобы удобно было раскрывать пакеты
Мы, конечно, знали, что в Италии любят сыр. Вот, например, на пармезан надели замок безопасности
В некоторых государственных больницах Индии на простынях есть штамп с днем недели. Это гарантирует ежедневную замену белья
«Живу во Флориде. Ко мне на задний двор сегодня пришел вот такой товарищ»
Интересно, медведи страдают от ожирения, или наслаждаются? 🤔 Пока толстый в спячке сохнет...
Четырехместный биотуалет в Норвегии
- Да ну! Такие туалеты можно увидеть на любом музыкальном фестивале, где много людей. © Grippler / Reddit
- Что-то не встречались мне такие на фестивалях. © wildshammys / Reddit
Штрихкод на финском снеке в виде леса
Если вам срочно понадобились накладные ресницы, то в Ирландии можно найти специальные автоматы
А люди ещё удивляются, зачем нам, в России, круглосуточные цветочные магазины на́ каждом углу
В швейцарских туалетах есть специальные краны, которые одновременно распыляют на руки воду вперемешку с мылом
Приезжая на заправку в Японии будьте готовы, что топливо будет поступать сверху
Я живу в Пензе.
У нас в восьмидесятые года прошлого века в городе была такая заправка-сверху шланг с топливом опускался...
Называлась в народе"Японкой"
В Швейцарии есть публичные холодильники, в которых вы можете оставить еду и напитки для других людей
В общественном туалете в Норвегии есть дополнительный унитаз. Один нужен для взрослого, а второй для ребенка
В общественном транспорте Сеула есть специальные места для беременных
В Швейцарии в большинстве вендинговых автоматах рядом с шоколадками можно найти тесты на беременность
Захотела шоколада? В Швейцарии?.. Тебя от него уже воротить должно, не хочешь провериться?
В этом магазине в Люксембурге все сотрудники используют роликовые коньки для передвижения
В австралийском аэропорту есть зона для отдыха с животными: с кошками, собаками и единорогами
В общественных туалетах в Хельсинки установлены общие писсуары для мужчин и женщин
В Сеуле студенты учатся сутки напролет. Поэтому в публичной библиотеке есть специальный шкаф, в котором можно продезинфицировать зубную щетку
Мы всегда готовы к новым открытиям. Так что если вам есть, чем поделиться — просим! А пока можно немного отдохнуть и окунуться в море ностальгии и не только: