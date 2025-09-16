16 фото, показывающих, что странности могут подстерегать нас где угодно
Иногда мы можем наткнуться на настолько неожиданные находки, что тут получаем нехилую дозу адреналина. Случайно найти у себя дома потайную комнату со странной статуей. Или откусить яблоко и понять, что оно и внутри-то тоже красное. В любом случае, лучше в таких ситуациях сохранять голову ясной и пытаться найти рациональный ответ на все происходящее.
«Уезжала на пару месяцев, а когда вернулась — нашла в пыли отпечатки крошечных рук»
- Срочно проверьте каждую комнату. А также чердак, подвал, трубы, шкафы, вентиляционные отверстия и прочее — на наличие отверстий размером больше бейсбольного мяча. Это мог быть енот или белка. © werewere-kokako / Reddit
«Мои зрачки имеют прямоугольную форму»
«Несколько месяцев назад я переехал в новый дом и, исследуя лес на территории участка, наткнулся на этот ноутбук, прибитый гвоздями к дереву»
«Мне попалось яйцо с двойной скорлупой»
Это яйцо из рекламы блендамед,ещё в тех 90х его слишком часто мазали пастой...
Ждём мужика с длинной русой косой)
«За несколько километров от дома, который я снимаю, наткнулся на эти круги в снегу над замерзшим прудом. Кто-нибудь знает, что это такое?»
- Это следы оленя или лося. Они проломили верхний слой замерзшего снега, который затем растаял и снова замерз, оставив круглые следы. © thisaccountiz / Reddit
«Как так вообще получилось?»
Брак при обжиге кирпичей. На заводе не заметили, а укладчики решили приколоться.
- Возможно, стена была обработана абразивной струей с использованием неподходящего материала. © CB_700_SC / Reddit
«Я проснулся и обнаружил на своих брюках странное темно-зеленое пятно»
Интересно, что вдруг может "политься из провода"? Там только металл и полимерное покрытие.
- Если у вас рядом есть зарядка, то скорее всего, провод просто разрушился и это полилось оттуда. Срочно выкидывайте его. © tiragata / Reddit
«Сегодня утром я забыл надеть часы перед работой»
Потовые железы здесь не при делах. Гораздо интереснее, из чего был сделан ремешок.
- Наверное, там не выделяется пот. Возможно, поры на этом участке кожи забиты или потовые железы пострадали от часов. © MagmaTroop / Reddit
«Нашел эту записку, приклеенную под панелью в этом шкафу. Предыдущий владелец просто троллит меня?»
«Не смотри, что там — под полом».
«Мы с дочерью нашли в лесу нечто похожее на гнездо»
«Мое яблоко внутри оказалось красным»
- Оно съедобно, это особый сорт. © PerspectiveIcy3578 / Reddit
«Забыл, что принтер был включен всю ночь, и проснулся от этого, что он распечатал мне это»
«Собирался подключить кабель на верхнем этаже моего старого дома и нашел это за стеной»
«Какой-то странный объект в небе»
"Спиральный след в небе является результатом выброса остатков топлива ракеты-носителя на большой высоте, который происходит из-за вращения ракеты в момент вывода аппарата на орбиту. Избыток топлива выбрасывается, образуя в результате спиралевидную форму, напоминающую галактику".
«Я нашел в моих кустах чугунную сковороду, которой вчера там не было»
Это моя, не успел положить себе под куст, уже кто то спер. Перекинь обратно
«Проснулась, а мои можжевельники выглядят так. Клянусь, вчера вечером они были нормальными. Потом оказалось, что это вот такой диковинный грибок»
Ржавчина можжевельника, пишут, что для человека неопасна, но не съедобна. Может заразить фруктовые деревья.
А вот еще подборка фото обычных вещей, от которых мурашки на коже начинают отплясывать ча-ча-ча.