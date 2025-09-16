16 фото, показывающих, что странности могут подстерегать нас где угодно

только что

Иногда мы можем наткнуться на настолько неожиданные находки, что тут получаем нехилую дозу адреналина. Случайно найти у себя дома потайную комнату со странной статуей. Или откусить яблоко и понять, что оно и внутри-то тоже красное. В любом случае, лучше в таких ситуациях сохранять голову ясной и пытаться найти рациональный ответ на все происходящее.

«Уезжала на пару месяцев, а когда вернулась — нашла в пыли отпечатки крошечных рук»

Срочно проверьте каждую комнату. А также чердак, подвал, трубы, шкафы, вентиляционные отверстия и прочее — на наличие отверстий размером больше бейсбольного мяча. Это мог быть енот или белка. © werewere-kokako / Reddit

«Мои зрачки имеют прямоугольную форму»

«Несколько месяцев назад я переехал в новый дом и, исследуя лес на территории участка, наткнулся на этот ноутбук, прибитый гвоздями к дереву»

«Мне попалось яйцо с двойной скорлупой»

«За несколько километров от дома, который я снимаю, наткнулся на эти круги в снегу над замерзшим прудом. Кто-нибудь знает, что это такое?»

Это следы оленя или лося. Они проломили верхний слой замерзшего снега, который затем растаял и снова замерз, оставив круглые следы. © thisaccountiz / Reddit

«Как так вообще получилось?»

Возможно, стена была обработана абразивной струей с использованием неподходящего материала. © CB_700_SC / Reddit

«Я проснулся и обнаружил на своих брюках странное темно-зеленое пятно»

Если у вас рядом есть зарядка, то скорее всего, провод просто разрушился и это полилось оттуда. Срочно выкидывайте его. © tiragata / Reddit

«Сегодня утром я забыл надеть часы перед работой»

Наверное, там не выделяется пот. Возможно, поры на этом участке кожи забиты или потовые железы пострадали от часов. © MagmaTroop / Reddit

«Нашел эту записку, приклеенную под панелью в этом шкафу. Предыдущий владелец просто троллит меня?»

«Не смотри, что там — под полом».

«Мы с дочерью нашли в лесу нечто похожее на гнездо»

«Мое яблоко внутри оказалось красным»

Оно съедобно, это особый сорт. © PerspectiveIcy3578 / Reddit

«Забыл, что принтер был включен всю ночь, и проснулся от этого, что он распечатал мне это»

«Собирался подключить кабель на верхнем этаже моего старого дома и нашел это за стеной»

«Какой-то странный объект в небе»

© Dies_Iraeee / Reddit SELENA N 5 часов назад "Спиральный след в небе является результатом выброса остатков топлива ракеты-носителя на большой высоте, который происходит из-за вращения ракеты в момент вывода аппарата на орбиту. Избыток топлива выбрасывается, образуя в результате спиралевидную форму, напоминающую галактику". - - Ответить

«Я нашел в моих кустах чугунную сковороду, которой вчера там не было»

«Проснулась, а мои можжевельники выглядят так. Клянусь, вчера вечером они были нормальными. Потом оказалось, что это вот такой диковинный грибок»