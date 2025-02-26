20+ теплых историй о том, что мир полон доброты

Сделать доброе дело может каждый - для этого не обязательно иметь кучу денег или звание супергероя. Достаточно просто проявить заботу и внимание к окружающим, и люди непременно это оценят, а может, и на всю жизнь запомнят.

Мама купила свежих карасей, и мы выпросили одного, чтобы «поиграть». Набрали воды в ванну, запустили его туда, а когда пришло время готовить ужин, просто отказались отдавать. Назвали карася Петькой. Когда сами купались, пересаживали Петьку в ведро, а затем опять запускали в ванну. А потом Петька вырос, ему явно стало тесно. Мы, дети, поняли, что ему тут плохо, и уговорили родителей отнести его на пруд. Папа пер через полгорода Петьку в ведре, а потом мы торжественно выпустили его в воду. И еще несколько лет, проезжая мимо этого пруда, мы махали руками и кричали: «Петька, привет»! Удивительно, как родители выдержали. © Grennhorze / Pikabu

Я вчера накупил в магазине овощей, мяса, газировки и шел домой с этим пакетищем. И прямо на ступеньках подъезда пакет просто лопнул, все выпало. Я стою, соображаю, что делать. Из машины рядом вылезает угрюмый мужик с недовольным лицом. Подходит ко мне и протягивает большой крепкий пакет, бубнит: "Возмите!" и уходит. Вот так, в простой вроде, но неприятной ситуации, взял и помог незнакомцу. Мужик, если ты это читаешь, спасибо тебе огромное еще раз! © Gasolyn / Pikabu

Шла на работу вся такая красивая в пуховике, поскользнулась и как грохнусь! Стукнулась головой об лед — очень больно. Лежу почти звездой. Сзади подлетает огромный дядька и со словами: «Ну, елки-палки! Разлеглась она тут!» резко поднимает меня за подмышки и тут же как давай меня отряхивать, приговаривая: « Вся, блин, в снегу! Давай отряхивайся, чего стоишь?» Я только начинаю делать какие-то взмахи в сторону, чтобы стряхнуть снег, а уже стою почти чистая. Слышу от мужика: «Живая? Живая, я тебя спрашиваю?» Киваю головой, на что дядька говорит: «Ну, все тогда, хорошего дня!» и уходит. © VKipa / Pikabu

Я сейчас на больничном из-за тяжелой травмы ноги. Недавно мне позвонил мой начальник, чтобы узнать, нужна ли мне какая-то помощь. Я сказала, что со мной все в порядке. А затем пошутила: не хочет ли он дать моей сестре работу? Через 20 минут я получила электронное письмо с просьбой предоставить данные моей сестры, чтобы он мог организовать собеседование. © Scaz / Quora

Моя бабушка была по-настоящему волшебной женщиной. Она воспитывала нас с младшей сестрой одна. Вставала рано утром, шла в ближайший яблоневый сад, где мы часто гуляли, и вешала на ниточках к веткам конфеты. Бабуля обещала нам, что если мы будем есть суп, то она наколдует нам вкусняшки на деревья. Мы быстро с сестрой съедали тарелку супа и бежали в сад, где происходила настоящая магия! © Палата №6 / VK

Ехали с мужем в автобусе. Давка, духота, сами мы уставшие после работы. Замечаю, что на меня поглядывает мужик. Мне стало неловко, я спряталась за мужа. И тут мужик одергивает моего суженого и спрашивает: "Это ваша девушка?" Пока мы соображали, мужик выдает: "Ребят, возьмите вот два билета в кино, у меня сегодня не сложилось, а вам пусть приятно будет". Мы опешили, поблагодарили, предлагали и деньги за билеты - он не взял, сказал, что хочет чтобы мы просто время хорошо провели. Мы были приятно ошарашены и действительно хорошо провели время. Очень надеюсь, что у этого парня все сложится и он еще не раз сходит в кино с любимой. © Подслушано / Ideer

«Мы с сыном вместе собирали пазлы. Когда мы добрались до последней детали, я понял, что ее нет. И тогда мой сын вытащил ее из кармана, протянул мне и сказал: „Последний я сохранил для тебя, папа“»

Возвращалась я как-то с работы с мужем, сели в автобус. Одной женщине я так сильно не понравилась, что начала она на меня орать на весь автобус и про мужа не забыла. Испоганила настроение, потом вдогонку я еще и с мужем поругалась и разрыдалась прямо посреди торгового центра. Пока ревела, шла к выходу, заметила девушку, которая шла на меня и оглядывалась. Ну, думаю, сейчас еще кто-нибудь "порадует". Догнала меня эта девушка словами: "Не плачьте! Я когда вижу, как вы плачете горько, мне самой плакать хочется. Все будет хорошо!" — и обнимает меня! После 12 часов работы, ссоры в душном и вонючем автобусе, с зареванным лицом и потекшей тушью. Мой муж, парень этой девочки и проходящие люди аж замерли, глядя на это все. И так мне после этих слов тепло стало! Теперь когда вижу как кто-то плачет, даже если это незнакомый человек, подхожу и обнимаю его. Жаль, не успела я тогда поблагодарить ее как следует лично. © Подслушано / Ideer

Всегда учила детей не брать чужого. Если что-то находили, всегда искали хозяев и возвращали. Младшему особенно везло. Очень огорчался в детстве, что приходилось отдавать найденные машинки, а потом и хорошие телефоны. Недавно он потерял портмоне с паспортом, документами на машину, деньгами. Полдня метался в поисках, но безрезультатно. Вечером в соцсети его нашел парень и все вернул. Сын предложил вознаграждение, но парень отказался. С возгласами: "Ура-а-а, не зря все-таки машинки возвращал!" — кинул 1000 на телефон парню. © Подслушано / Ideer

Стою зимой на остановке, морозище, темно. Со мной еще толпа. Выделяется одна мадам, на шпильках, в шубке, прическа модная, макияж, духи, все дела. И рядом с остановкой от мороза плачет дворовая кошка. Трется рядом с людьми, кричит. И тут эта мадам резко снимает перчатки, берет кошку на руки, греет кошкины уши, а потом вообще расстегивает шубку и прижимает кошку к себе. А мне, такой хорошей и правильной, это и в голову бы не пришло. © Подслушано / Ideer

Папа жаловался на свою машину. Говорил, мол, и мотор барахлит, и дверцы скрипят, и салон уже покоцанный. Я человек такой, что на подарках экономить не люблю, поэтому и не поскупился подарить отцу на 50 лет новую машину. Он был в шоке. Сначала колебался, говорил, что не сможет свою "старушку" на новенькую тачку променять. А потом мы проехались, и все встало на свои места. © Палата №6 / VK

Я работаю официанткой. Однажды одна гостья захотела заплатить за обед пожилой пары за соседним столом. Я спросила, знакомы ли они. Девушка ответила отрицательно и просто попросила передать паре, когда она уйдет, что еда уже оплачена. Они были так тронуты этим жестом, что в свою очередь заплатили за еду матери и сына, которые сидели рядом. А те потом заплатили за другой стол, который потом заплатил за следующий. Цепочка растянулась на шесть или семь столов и закончилась только к закрытию ресторана. © Adeline Remy / Quora

Мне всю жизнь не нравилась идея делать предложение руки и сердца на чужой свадьбе. Но знаете что? Когда к нам перед свадьбой пришли с такой идеей, мы с женихом моментально ответили «Да, конечно!». А когда я должна была бросать букет на свадьбе, я подошла и вручила его маме. За ней на одном колене стоял мой отчим, который воспитывал меня с 6 лет. Мама, естественно, согласилась и мы все рыдали от счастья. Близкие знали, что им обоим важно быть официально женатыми, но все эти года сделать это было нереальным из-за больших проблем с бывшей женой и делением имущества. За пару дней до свадьбы отчим наконец-то получил свидетельство о расторжении брака и не хотел больше ждать. Как же я за них счастлива! © Палата №6 / VK

Моему племяннику 1,2 года. Ему нужно было сделать укол, и я повел его в больницу. Как и любой другой ребенок, он расплакался после укола и никак не мог успокоиться. Мы вышли на улицу и встретили там девочку трех лет с пачкой чипсов в руках. Моего племянника привлекла красочная упаковка, и он не сводил с нее глаз. Тогда эта девчушка подошла ближе и протянула нам свои чипсы. Мой племянник перестал плакать в ту же секунду. © Umesh Jain / Quora

У меня на работе есть одна пожилая женщина. Она давно живет одна, поэтому иногда ей бывает довольно одиноко. В один из дней я пригласил ее на обед. Мы классно пообщались. Она сказала, что была невероятно счастлива и благодарна за то, что кто-то захотел провести с ней время. © GoonsAndGhouls / Reddit

У моего дедушки на улице украли телефон, и его это сильно расстроило. Он впервые за долгое время выбрался в город и так неудачно. Вся семья утешала его, убеждали, что это пустяки и главное, что с ним ничего не случилось. Мы сказали, что купим новый телефон, даже еще лучше, но это не помогало. Тогда младшая сестра сообщила по секрету мне, что дедушка, наверное, грустит, потому что они с ним вместе на том телефоне в тетрисе уже на 142 уровне были. Тогда, купив новый телефон, все сразу по очереди начали играть в тетрис. Через неделю где-то наконец-то доиграли до 142 уровня и вручили подарок дедушке. Он сначала не сильно обрадовался, но потом зашел в игру и засиял от радости.

© Палата №6 / VK

«Завтра мы с женой отправляемся в 6-часовой перелет с четырьмя детьми. Подготавливать еду для них было забавно»

Собираюсь спать, уже лег в кровать. Слышу, звонит мобильник с банковской симкой. Я никому номер не сообщал. Значит, это холодный спам-звонок. Игнорирую. Следом звонит основной мобильник — звонят из банка. Отвечаю. Сотрудница сообщает мне, что у моей машины открыто окно под дождем. Вспоминаю, что я действительно ездил с открытым окном в последний раз. Благодарю, натягиваю штаны, бегу вниз. "Предвкушаю", что машина уже залита водой по щиколотку, и сиденье пропитано насквозь. Обнаруживаю, что кто-то заботливо заклеил приоткрытое окно полиэтиленовым пакетом и скотчем! В машине сухо!

© lolmaus1 / Pikabu

© lolmaus1 / Pikabu Почему-то всегда приходилось фотографироваться на документы в холодное время года. А у меня от холода краснеет нос. Вот и выходила на всех фото с красным носом. И вот как-то в очередной раз забегаю с мороза, а там девушка-фотограф чай пьет. Посмотрела на меня и говорит: «А давайте со мной – и вы согреетесь, и мне веселее». Вот это я понимаю, профессионал! © Забава / ADME

Моя коллега обожает ананасы. Однажды мне захотелось сделать ей приятное, поэтому я купил огромный ананас и оставил его на ее столе. © moc_moc_a_moc / Reddit

Всю жизнь моя мама проработала бухгалтером. Как-то она пришла ко мне домой, мы пообедали, и она призналась, что больше не может и не хочет работать в этой сфере. «Но, доченька, надо же чем-то зарабатывать на жизнь! Я не могу просто сидеть дома», — волновалась она. Я расспросила, чем бы она хотела заниматься. Оказалось, что у мамы еще со студенческих лет была мечта — шить. Мы нашли неплохие курсы, я немножко помогла маме финансово. Я заметила, что она реально стала счастливее, когда бросила работу и начала ходить на курсы. По завершению мы переживали о том, найдет ли мама работу. К счастью, я совершенно случайно наткнулась на пост одного бренда — они искали швею. Теперь моя мама работает у них. Очень довольна. © Палата № 6 / VK

Мне было где-то 4-5 лет. Мы с папой поехали на велосипеде на вокзал — я на багажнике, а папа педали крутит. И вот едет один тепловоз без вагонов мимо нас, и я начинаю ему махать и кричать «Паровоз! Паровоз!» Тут он останавливается, высовывается мужик и спрашивает «Прокатиться хочешь?» Я в шоке, не помню, что ответил. Папа закинул меня к этому машинисту в кабину. Там мне разрешили понажимать на разные кнопки. Нажал на одну — раздался гудок, нажал на другую — и откуда-то раздался звук «пщщщщщ». И так еще несколько раз. Моему счастью не было границ! Этот момент очень сильно запомнился на всю жизнь. Даже поступать в университет путей сообщения хотел.

© LAVR91 / Pikabu

«Мой муж оставил это сообщение в спальне нашей дочери, чтобы она нашла его утром»

«С добрым утром! Папа любит тебя».

Последние несколько дней я находилась в больнице со своим 9-недельным сыном. Сегодня нас выписали. Когда я подошла к машине, то заметила на стекле парковочный талон. К нему прилагался конверт, в котором была записка: «Привет, я увидела парковочный талон на твоей машине. Вероятно, у тебя сейчас тяжелые времена, поэтому я решила оплатить штраф. Надеюсь, вскоре у тебя все наладится!» © Canberra Mums

Бывает, что накапливается во мне хорошее настроение, а передать некому. Поэтому, когда пропускают на пешеходном, отправляю воздушные поцелуи водителям. Улыбаются, бибикают! Если с одной стороны водителя "поцеловала", то с другой стороны слышу: "А мне? Я тоже хочу!" Иду дальше по делам с еще более отличным настроем. © Подслушано / Ideer

Лето, жара. Мне приспичило после работы идти по магазинам футболку новую себе покупать. А потом еще до остановки автобусной топать по жаре. Чувствую, внезапно мне стало совсем плохо. В глазах прям мушки забелели, тошнота, в холодный пот бросает. Вот-вот в обморок грохнусь, а шла в самом центре города. И вот прислонилась я к какому-то дереву рядом с маленьким домиком. Через несколько минут вышла женщина средних лет, увидела, что совсем я сейчас упаду, вытащила мне табуретку, усадила в тенек, вынесла мне воды. Была со мной рядом. Я немножко пришла в себя, позвонила маме, она на такси приехала, меня забрала. Поблагодарили женщину за ее доброту, уехали. На следующий день я приехала, привезла коробку конфет этой доброй женщине. © N_V_F / ADME

Гуляю с дитем во дворе и наблюдаю картину. Мужик копается в машине, а из соседнего подъезда выходит мама с сыном, тащат вдвоем велосипед на покатушки после зимней спячки. Подходят к мужику:

— Здравствуйте! Не могли бы вы нам помочь накачать колеса велосипеда?

— Здрасьте, — ответил мужик. Открыл багажник, достал электрический насос. Завел машину и за пару минут накачал шины велику.

— Спасибо вам огромное! Мы сами долго бы возились, — говорит мама.

Мужик серьезно так посмотрел на нее и на пацана.

— Да что вы, пустяки. Для водителей взаимопомощь на дороге - это святое, - и подмигнул мелкому.

Все участники посмеялись и с хорошим настроением разошлись по своим делам.

© shurskiy / Pikabu

«У меня есть кошечка Скай. И я очень хотел, чтобы кто-нибудь нарисовал ее на фоне неба в бриллиантах. И мой сосед сделал это бесплатно, просто ради развлечения»

Сегодня у меня был очень сложный день. Решила зайти в один магазин, купить энергетик и какие-нибудь снэки. Была в наушниках, видела только, что на входе бабушка стоит и что-то говорит. Сняла наушник, а она просит, оказывается, «пять копеек». Наличку не ношу с собой, извинилась и решила спросить, что купить. Запрос оказался прост — вафель или обычного печенья. Вынесла бабушке две пачки вафель, от предложения купить что-то существенное она отказалась. Но так хорошо на душе стало. Весь негатив прошедшего дня стоил того, чтобы хоть у кого-то появилось немного веры в человечество. © CoffeeNight / Pikabu