10 деталей о жизни культовых балерин, что творили на сцене настоящее искусство

Нельзя назвать отношения Майи и Родиона любовью с первого взгляда. Да, когда они встретились впервые, между ними возникла симпатия, но после вечера знакомства они забыли друг о друге аж на целых три года. Судьба свела их снова, когда композитор взялся за написание музыки для балета «Конек-Горбунок» в Большом театре. В один из дней молодой человек заглянул к Майе на репетицию. Она тренировалась в обтягивающем трико, в то время как другие балерины были в закрытых платьях.

Майя захотела произвести на Родиона впечатление, поэтому специально начала принимать разные позы, да еще и предложила остаться на следующую репетицию. На что он честно ляпнул: «Спасибо, но для одного дня впечатлений у меня предостаточно». В этот же вечер Щедрин пригласил Плисецкую на свидание, а уже через полгода они стали парой.

Читая автобиографию Майи, сразу понимаешь, что она — женщина со стержнем, которая берет от жизни то, что хочет. Захотела завоевать сердце композитора? Сделала! Мне кажется, что каждому стоит поучиться ее уверенности в себе.