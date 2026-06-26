По случаю юбилея института, в котором я училась, нас всех ( и преподавателей, и студентов) пригласили в концертный зал "Октябрьский" на концерт Родиона Щедрина. В первом отделении оркестр играл произведения Щедрина, во втором отделении была "Кармен-сюита" с Плисецкой. Незабываемое впечатление!
10 деталей о жизни культовых балерин, что творили на сцене настоящее искусство
Какой бурной и впечатляющей была жизнь знаменитых балерин прошлого. Их путь к успеху вдохновляет на новые свершения и учит тому, что нужно идти к своей мечте даже через трудности. Даже после тяжелых дней наступает светлая полоса. А сколько нежности в движениях Анны Павловой, сколько трогающих душу было выступлений у Майи Плисецкой! В этой статье я решила глубже погрузиться в жизнь прим, которые порой сияли на сцене ярче, чем звезды на небе.
Талант Агриппины Вагановой долго не замечали
Балерине долгие годы давали незначительные роли: она была то «десятым лебедем в третьем ряду», то двадцать третьей бабочкой где-то в тени. А когда Агриппине почти исполнилось 36 лет, в ее карьере случился громкий прорыв. Ведущая артистка Мариинского театра не смогла выступать, и Ваганову наконец назначили солисткой. К сожалению, всего через месяц артистку попросили уйти на пенсию.
Позже балерина нашла себя в преподавании. Она стала заниматься с учениками в родном училище, и ее прозвали лучшим педагогом страны. Наконец-то талант артистки признали все.
И я просто восхищена тем, что несмотря на все жизненные трудности, балерина никогда не опускала руки и смогла всем доказать, что она профессионал своего дела.
Между Майей Плисецкой и ее будущим мужем Родионом Щедриным сразу пробежала искра, но тут же стремительно потухла
Нельзя назвать отношения Майи и Родиона любовью с первого взгляда. Да, когда они встретились впервые, между ними возникла симпатия, но после вечера знакомства они забыли друг о друге аж на целых три года. Судьба свела их снова, когда композитор взялся за написание музыки для балета «Конек-Горбунок» в Большом театре. В один из дней молодой человек заглянул к Майе на репетицию. Она тренировалась в обтягивающем трико, в то время как другие балерины были в закрытых платьях.
Майя захотела произвести на Родиона впечатление, поэтому специально начала принимать разные позы, да еще и предложила остаться на следующую репетицию. На что он честно ляпнул: «Спасибо, но для одного дня впечатлений у меня предостаточно». В этот же вечер Щедрин пригласил Плисецкую на свидание, а уже через полгода они стали парой.
Читая автобиографию Майи, сразу понимаешь, что она — женщина со стержнем, которая берет от жизни то, что хочет. Захотела завоевать сердце композитора? Сделала! Мне кажется, что каждому стоит поучиться ее уверенности в себе.
Майя была напористой не только в любви, но и в карьере. Станцевать балет «Кармен-сюита» стоило ей многого
Случайно оказавшись на выступлении кубинского балета в Лужниках, Майя просто влюбилась в постановку хореографа Альберто Алонсо и предложила ему поставить балет «Кармен-сюита» для нее. Добиться того, чтобы иностранному хореографу разрешили хозяйничать в Большом театре, было непросто, но Плисецкая смогла договориться.
Кубинский хореограф пробыл в Москве четыре месяца, чтобы создать постановку специально для Майи. Премьера состоялась 20 апреля 1967 года, и балет в самый последний момент хотели запретить — мол, слишком смелая постановка. Но Плисецкая стояла на своем, сказав местному начальству, что балет можно доработать, ведь было вложено столько времени и сил. К тому же банкет в Доме композиторов был уже оплачен и ожидались важные гости.
Министр культуры посмотрела «Кармен-сюиту» и выдала: «Майя, прикройте свои бедра, поменяйте костюм. Это сцена Большого театра, товарищи!» Только с таким условием постановку от кубинского хореографа разрешили показать публике.
Мне кажется, что это одна из лучших постановок в карьере Майи Плисецкой. Роль Кармен будто стала отражением ее необузданного и яркого характера.
В книге, написанной самой Плисецкой эта цитата звучит немного иначе. Министр культуры Екатерина Фурцева заявила: "Майя, прикройте ваши ляжки. Это же сцена Большого театра!". Плисецкой пришлось уступить. В дальнейшем, Плисецкая в долгу не осталась. Фурцева рассказывала, что она любила бывать в Германии - её там очень хорошо принимали, постоянно говорили: "О, фрау Фурцева!", постоянно целовали ей руки. Плисецкая написала в книге, что никто из помощников Фурцевой, которые знали немецкий язык, не намекнули ей, что ей бы стоило поменьше ездить в Германию и не восторгаться таким преклонением там перед ней, так как по-немецки фурц означает испускание газов, проще говоря, п-ж. Наверное, кто-то из предков Фурцевой страдал этим недугом, его так прозвал немецкий помещик, у которого он был крепостным, и в дальнейшем это перешло в фамилию.
Анна Павлова была не только талантливой балериной, но и укротительницей животных
Думаю, что многие слышали о том, что у Анны жили лебеди. Один из них был ручным, он так любил свою хозяйку, что спокойно сидел у нее на руках и даже позировал на камеру.
А в одной из постановок балерине предложили танец со змеей. Павлова сразу же согласилась. Балетмейстер Михаил Фокин принес на репетицию живую змею, и Анна решилась с ней танцевать. Так во время танца змея спокойно обвила руку балерины и ни разу больше не пошевелилась.
Я была впечатлена смелостью балерины. Говорят, что она не только дружила с лебедями и змеями, но и не боялась медведей!
Вот это смелая женщина! Но медведи очень опасные звери, любой укротитель это скажет. Братья Эдгар и Аскольд Запашные, которые являются укротителями тигров, говорят, что никогда бы не стали бы укротителями медведей - настолько они хитрые, коварные и опасные хищники.
У балерины было много поклонников, но любовью всей ее жизни стал барон Виктор Дандре
Они встречались тайно из-за того, что Анна была не из знатного рода. Анна так сильно любила своего избранника, что была готова оставаться в тени. Когда до нее дошли слухи, что Дандре сделал предложение другой, она сразу собрала вещи и оставила ему записку со словами: «Между нами все кончено».
Через несколько лет судьба снова свела их вместе. Анна выручила мужчину из большой беды, и они больше никогда не расставались. Говорят, что влюбленные даже тайно обвенчались.
Хочу сказать, что Виктору Дандре очень повезло с избранницей. Я бы не смогла простить подобные поступки избраннику. Это надо очень сильно и самоотверженно любить человека.
В то время обвенчаться людям из разных слоёв общества было очень трудно. Анна Павлова была незнатного рода, а Виктор Дандре - барон. Не следует современные понятия применять к людям другого века и разного положения в обществе.
Екатерина Числова влюбила в себя князя Николая
Мужчина был несчастлив в браке, но когда они встретились с Екатериной, его жизнь заиграла новыми красками. Юная балерина покорила его своим строптивым нравом: моментами она была ласковой кошкой, а в другие дни устраивала ему громкие сцены ревности.
Князь Николай был так увлечен Числовой, что даже поселил девушку в доме, что располагался напротив его поместья. И когда балерина хотела его видеть, то подавала ему тайный знак: ставила у окошка второго этажа две свечи. Эта связь, естественно, не нравилась жене Николая, поэтому она пожаловалась брату супруга — императору Александру II. Вначале Александр не вмешивался, но после многочисленных жалоб решил отослать Екатерину из Петербурга.
Николай очень разозлился на супругу из-за этого поступка и расстался с ней. В итоге они с Екатериной воссоединились и завели пятерых детей. Я заметила, что у многих балерин в личной жизни была настоящая Санта-Барбара.
Так у Александра ll тоже была любовница - Екатерина Долгорукая, которую он поселил во дворце над спальней своей жены Марии Александровны. Екатерина Долгорукая рожала детей над спальней больной жены Александра ll - вот это стоит большего удивления, чем связь его брата - князя Николая с балериной Екатериной Числовой.
Галина Уланова не могла улыбаться на сцене
В юности Галина была очень застенчивой и робкой. Похоже, что у девушки в начале пути была боязнь сцены: она боялась смотреть в зал или на своего партнера. Она даже не могла натянуть на лицо улыбку — так терялась во время выступлений. Мама Улановой была ее первым педагогом и все время причитала: «Улыбнись, Галя!»
Позже балерина нашла способ, как естественно вести себя на сцене. Уланова представляла, что находится в зале одна, и полностью растворялась в танце. Вот так из робкого утенка Галина превратилась в грациозного лебедя.
Я, кстати, тоже занимаюсь танцами и прекрасно понимаю страх Галины перед сценой. В момент выступлений, бывает, так сильно начинаешь нервничать, что просто боишься смотреть на зрителей. Я стараюсь не вглядываться в их силуэты и думать только о движениях.
Тамара Карсавина танцевала не только балет
Балерине были интересны старинные танцы XVIII века, поэтому когда девушку пригласили выступить в богемном кафе «Бродячая собака», то она без раздумий согласилась. Ее заинтересовала идея сделать вечер старинной музыки и хореографии.
Это было очень смелым поступком для того времени: многие не верили, что девушка решилась выступать в месте, которое может испортить ее репутацию. Пресса уже готовилась осуждать артистку за танцы где-то в подвале, заранее считая, что выступление пройдет плохо. Билеты на это событие продавались за бешеные деньги. Говорят, что так Тамара хотела помочь развитию кафе.
В назначенное время Карсавина вышла к публике и произвела фурор. Зрители потом сравнивали движения балерины с чарами волшебницы. Жаль, что не существует машины времени, я бы с удовольствием побывала бы на столь интересном и смелом выступлении.
Ида Рубинштейн была законодательницей моды
Помимо того, что Ида была первой балериной, которая без профильного образования выступала на равных с другими артистами, она также задавала тренды для модниц того времени.
Станцевав партию Клеопатры в одноименном балете и Зобеиду в «Шехерезаде», она влюбила французскую публику в культуру Востока. Парижанки стали носить цветные парики как у Клеопатры, тюрбаны, шаровары и даже стилизовать свои платья под египетские наряды.
Матильда Кшесинская выступала на сцене 46 лет
Последний раз балерина вышла на сцену почти в 64 года. Выступить в Ковент-Гарден Матильду Кшесинскую пригласил известный полковник де Базиль. Публика была в таком восторге, что балерине пришлось выходить на поклоны аж 18 раз.
Матильда и ее неповторимая грация достойны восхищения! Неудивительно, что у балерины было столько поклонников. Ее харизма, острый ум и талант — это идеальное комбо для артистки балета. Я много материалов прочитала о ней и могу сказать, что Матильда брала от жизни все, чего хотела.
Да уж, Матильда Кшесинская прожила такую жизнь, что её жизнеописание заняло бы несколько томов. У неё были отношения с цесаревичем Николаем, впоследствии императором Николаем ll, несколькими князьями Романовыми, от одного из которых она родила сына, потом за одного князя Романова вышла замуж, сумела уехать в Париж после революции, танцевала до старости, преподавала балет, всего лишь несколько месяцев не дожила до 100 лет - потрясающая женщина!
Когда читаешь множество статей про знаменитых балерин, сразу приходит в голову мысль: «Вот это у прекрасных дам жизнь била ключом!» Они дарили людям красоту танца, путешествовали по разным странам, а еще влюблялись до беспамятства.
Комментарии
Да, Карина, статья супер. Пишите ещё, интересно рассказываете. Мало кто умеет интересно писать о культуре