15+ твитов от людей, у которых день начинается не с кофе, а с искрометного юмора и сарказма

Народное творчество
5 часов назад

Существуют люди, которые умеют находить подходящие слова в любых ситуациях. Но некоторым повезло еще больше, ведь они еще могут похвастаться отменным чувством юмора и самоиронией. Авторы твитов из нашей подборки каждым своим словом показывают, что мыслить нужно позитивно и не бояться жизненных трудностей.

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Кстати, посмотрите еще на одну нашу подборку твитов от людей, у которых ирония — второе имя.

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O_о
6 часов назад

В парках и гуляют, что им, под твоими окнами собираться?

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Некоторые люди по-настоящему дружат с самоиронией, поэтому их твитами можно разрядить даже обстановку в поликлинике.

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O_о
6 часов назад

Не, ну не все,конечно: аптеки, магазины, больницы пусть работают. Круглосуточная доставка, вот это вот всё.

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Когда читаешь подобные твиты, то хочется по-доброму позавидовать их авторам, ведь у них с чувством юмора все в полном порядке. Такое ощущение, что у таких людей ирония не заканчивается никогда.

Комментарии

Уведомления
Ushwood
4 часа назад

Многим шибко остроумным людям хочется задать вопрос: "Знаете ли вы, что основной причиной выпадения зубов у людей является язык?"

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