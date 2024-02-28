15+ твитов от людей, у которых день начинается не с кофе, а с искрометного юмора и сарказма
Существуют люди, которые умеют находить подходящие слова в любых ситуациях. Но некоторым повезло еще больше, ведь они еще могут похвастаться отменным чувством юмора и самоиронией. Авторы твитов из нашей подборки каждым своим словом показывают, что мыслить нужно позитивно и не бояться жизненных трудностей.
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Кстати, посмотрите еще на одну нашу подборку твитов от людей, у которых ирония — второе имя.
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Свидание с варениками после диеты, это в разы сильнее, чем какие-то там мужчины)
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Некоторые люди по-настоящему дружат с самоиронией, поэтому их твитами можно разрядить даже обстановку в поликлинике.
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Не, ну не все,конечно: аптеки, магазины, больницы пусть работают. Круглосуточная доставка, вот это вот всё.
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Когда читаешь подобные твиты, то хочется по-доброму позавидовать их авторам, ведь у них с чувством юмора все в полном порядке. Такое ощущение, что у таких людей ирония не заканчивается никогда.
Комментарии
Многим шибко остроумным людям хочется задать вопрос: "Знаете ли вы, что основной причиной выпадения зубов у людей является язык?"
Логичный ответ, по-моему.