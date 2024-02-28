15+ твитов от людей, у которых день начинается не с кофе, а с искрометного юмора и сарказма

Существуют люди, которые умеют находить подходящие слова в любых ситуациях. Но некоторым повезло еще больше, ведь они еще могут похвастаться отменным чувством юмора и самоиронией. Авторы твитов из нашей подборки каждым своим словом показывают, что мыслить нужно позитивно и не бояться жизненных трудностей.

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Кстати, посмотрите еще на одну нашу подборку твитов от людей, у которых ирония — второе имя.

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Некоторые люди по-настоящему дружат с самоиронией, поэтому их твитами можно разрядить даже обстановку в поликлинике.

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