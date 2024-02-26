15+ искрометных твитов, которые поднимают настроение не хуже, чем сообщение от начальника: «Тебе премия»

Существует много способов, чтобы поднять себе настроение. Одни покупают себе шоколадку и тихонько съедают ее в одиночку, другие смотрят новую серию любимого сериала. Но есть и те, у кого улыбка не пропадает ни на секунду от прочтения остроумных твитов, прямо как в нашей статье.

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Кстати, посмотрите еще на одну подборку твитов, которые поднимут настроение не хуже сообщения о пришедшей зарплате.

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Приятно почитать твиты, которые поднимают настроение даже после тяжелого трудового дня. Например, как в этой статье.

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