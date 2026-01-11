Ужинали с женихом у меня. В шутку спросила колонку: «Алиса, кто твой хозяин?» Она ответила: «Виталик». В комнате повисла такая тишина, что было слышно, как падает снег. Жениха зовут Игорь, так что скандал вышел эпическим. Правда вскрылась, когда в субботу во время генеральной уборки Игорь, все еще хмурый, нажал кнопку в приложении, чтобы запустить наш робот-пылесос. И тут до меня дошло! Я заглянула в настройки его телефона и просто сползла по стенке от смеха. Оказалось, когда Игорь полгода назад настраивал пылесос, он в шутку назвал его Виталиком. Ну, знаете, эта мужская логика: «Виталик — парень работящий, пусть пашет». А так как все устройства в доме объединены в одну систему, Алиса просто считала, что Виталик — самый продуктивный и важный «член семьи», ведь он работает каждый день! Итог: Игорь покраснел до корней волос и переименовал пылесос в «Устройство № 1».