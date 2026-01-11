15 потешных историй о том, как современные технологии меняют нашу жизнь
Технологии так прочно вошли в нашу жизнь, что иногда кажется — они знают о нас больше, чем мы сами. Смартфоны, роботы-пылесосы, умные колонки и приложения стараются помочь, но порой делают это самым неожиданным образом. Где-то они спасают время, а где-то создают новые поводы для улыбки и легкого недоумения.
1.
Пришла домой, а парень сразу с порога решил похвастаться новой покупкой — фитнес-трекером. Я порадовалась, что он решил заняться спортом, мол, раз такое дело, то и я присоединюсь. Предложила еще в спортзал записаться, чтобы эффективнее было. Парень все это послушал и сказал: «Это все да, но главная его функция не такая. Он просто идеально засекает время для готовки макарон. Вот сегодня и попробуем!» Что-то я на минутку забыла, с кем встречаюсь. © Не все поймут / VK
2.
3.
Ужинали с женихом у меня. В шутку спросила колонку: «Алиса, кто твой хозяин?» Она ответила: «Виталик». В комнате повисла такая тишина, что было слышно, как падает снег. Жениха зовут Игорь, так что скандал вышел эпическим. Правда вскрылась, когда в субботу во время генеральной уборки Игорь, все еще хмурый, нажал кнопку в приложении, чтобы запустить наш робот-пылесос. И тут до меня дошло! Я заглянула в настройки его телефона и просто сползла по стенке от смеха. Оказалось, когда Игорь полгода назад настраивал пылесос, он в шутку назвал его Виталиком. Ну, знаете, эта мужская логика: «Виталик — парень работящий, пусть пашет». А так как все устройства в доме объединены в одну систему, Алиса просто считала, что Виталик — самый продуктивный и важный «член семьи», ведь он работает каждый день! Итог: Игорь покраснел до корней волос и переименовал пылесос в «Устройство № 1».
4.
5.
У меня две Алисы: дома и на даче. Я передаю мужу сообщения по ней: говорю, мол, передай другой Алисе. И она ему озвучивает: «Негодник, почему трубку не берешь?» В первый раз он офигел, когда с ним колонка заговорила. © lovelovespb
6.
7.
Как-то раз мы сидели с парнем в зале, он резко встал и пошел поливать домашние цветы. На минуточку, Алиса была оффлайн. И тут она загорается зеленым. Я спрашиваю, что там? А она внезапно: «Аделя, хочу сказать, что у меня есть функция напоминания. Например, вы можете сказать: „Алиса, напомни полить цветы“». Вот это мы оба офигели тогда! © adlevvva
8.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: FedorenKo / Pikabu
9.
Пригласила на чай коллегу, в которого была влюблена. Заходим в квартиру, и тут из спальни вылетает робот-пылесос, волоча за собой мои панталоны с начесом для лютых морозов. И давай катать их перед гостем! Меня аж в жар бросило, но коллега вдруг начал хохотать до слез и выдал: «Боже, у моей бабушки были такие же, это самые уютные штаны в мире, дай пять!» В итоге весь вечер пили чай и обсуждали, что комфорт важнее пафоса, а завтра идем на первое свидание. Робота теперь называю своим лучшим сватом.
10.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: tproger / X
11.
Нашел новое развлечение: если в общедомовом чате разгорается спор, я выбираю сторону, а затем копирую сообщения оппонента в ChatGPT, ответы бота шлю в чат оппоненту. Тетеньки общаются с ИИ и даже не подозревают. © georgyvartanov / Pikabu
12.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: VerhovniyMemolog / Pikabu
13.
Нашего предпоследнего робота-пылесоса мы назвали Оливер. Он был лучшим. Шустрый, точный, тихий. Мы любили Оливера. К сожалению, он покинул бренный мир, столкнувшись с небрежно оставленной на полу открытой бутылкой воды. К новому пылесосу мы так и не смогли привязаться. Он шумит, застревает, где попало, пропускает пятна. А в какой-то момент решил перейти на французский, который знает из всей семьи только он. © whiglet / Reddit
14.
15.
Сижу дома, развожу всякие муси-пуси со своим щенком в духе: «Ты мой серя-засеря, собака-кусака-облизака-целовака!» И тут откуда-то со стороны голос: «Я не поняла, это что, какое-то заклинание?!» Мы с щенком аж подпрыгнули и, пока я не сообразила, что это Алиса подслушивает, чуть не поседела на полголовы. © *****sromashkoy / Pikabu
