20 человек, чьи планы рухнули так ярко, что этим даже захотелось поделиться

Бывают дни, когда все идет не так. Но именно эти провалы, запечатленные на фото, становятся самыми яркими историями. Только чистейшая, концентрированная неудача, пойманная в объектив в ту самую секунду, когда судьба явно подшутила над человеком. Но в этом и есть вся прелесть: спустя годы именно эти кадры вызывают самую искреннюю улыбку.

«Нас не было дома всего час!»

«Мама оставила свою машину без присмотра на 2 месяца. А она успела покрыться плесенью»

«Получил я сегодня, значит, свой сертификат»

«Не сгибать».

«Как же меня это бесит»

«Теперь я обязательно куплю дуршлаг»

«Уехал в отпуск, а ноутбук оставил на столе. Возвращаюсь, а тут муравьи вот такое с ним сотворили. Построили в нем свою колонию»

«Заказала тост с авокадо, а получила вот это»

«У меня закипает кровь от того, как варварски муж обращается с маслом»

«Коллега спросила меня, получил ли я ее записку о том, что заказ клиента нужно отменить. Это, оказывается, была записка»

«В этой банке со свининой и фасолью ровно один кусок мяса»

«„Эй, можно мне кусочек?“, спросил меня сосед по комнате, который не платил за этот торт»

«Я поднимался сюда три часа под дождем ради этого вида»

«Мне нужен был всего один банан»

«Моя девушка хотела узнать свежие ли яйца. Посоветовал кинуть их в воду и посмотреть: утонут или всплывут. Но такого я не ожидал»



«Сходила на пляж. Я пользовалась солнцезащитным кремом, почти все время сидела в тени и не заходила в воду. И вот результат»

«Заказала 3 стакана с одного сайта. Доставили их в трех отдельных коробках»

«Пролила кофе на вышивку. Два месяца работы насмарку!»

На самом деле, это к лучшему. Просто окуни всю вышивку в кофе — и получится чудесный эффект состаривания. © joethepeacock / Reddit

«Сижу в аэропорту перед вылетом и понимаю, что забыл кое-что важное. Надеть обувь»

«Мой парень просто погладил свою рубашку на моем столе»

Не расстраивайся, это поправимо. Прогладь стол через полотенце, но без отпаривания. Сухое тепло поможет вернуть прежний вид. © fakerton / Reddit

«Вечером домой придет жена. Даже не знаю, как ей об этом сказать. Пылесос сожрал ее вязание, над которым она трудилась неделями и собиралась закончить сегодня»