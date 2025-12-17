15 человек, которые такие крутые вещи вяжут и плетут, что аж присвистнуть хочется
1 час назад
Ручная работа — это не просто хобби, это терапия, способ выразить любовь и возможность создать что-то по-настоящему уникальное. Пользователи сети тратят месяцы, чтобы закончить один проект. Но результат того стоит. В этой подборке есть все: шапка-елка для трехлетнего ребенка, гигантский Беззубик, на которого ушел год жизни, и брошь в виде НЛО, достойная выставочного зала.
«Тетя связала на праздники»
- Да она будет служить вам всю жизнь. © EStewart57 / Reddit
«В этом году моему мужу исполнилось 30 лет, и он всегда был большим поклонником Покемонов. Поэтому я хотела сделать для него что-то особенное в честь этого знаменательного дня рождения»
«Закончила эту огромную игрушку „Беззубик“ после года перерывов в работе!»
«Я заняла 1-е место со своей вязаной работой»
«Впервые пробую вышивать бисером. Это похоже на кошку?»
«Вот что я сделала за последние 8 дней»
«Я недавно закончила это одеяло и хотела поделиться»
«Последние полтора месяца я пролежал с переломом колена. Стараюсь извлечь из этого максимум пользы, вяжу крючком несколько рождественских вещей. Начал с этих носков!»
«Сделала пальчиковых куколок и сарай, который открывается и раскладывается в игровой коврик»
«Моя первая работа бисером с объемными фигурами»
«Сделала поднос для мелочей в форме сердца и очень горжусь собой как новичком в вязании крючком»
«Я сделала для своего 3-летнего ребенка шапку в виде рождественской елки!»
«Четыре месяца спустя моя кошачья семья наконец-то стала полной»
«Мои ноги украшены больше, чем моя елка»
«Полюбуйтесь на мой „древнеегипетский“ свитер»
- Уверена, что Клеопатра все бы за такой отдала. © curlyqtips / Reddit
А вот еще подборка фото от мастериц, которые из обычной ткани творят настоящую магию.
Фото на превью Infamous-Junket-98** / Reddit
