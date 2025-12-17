15 человек, которые такие крутые вещи вяжут и плетут, что аж присвистнуть хочется

Ручная работа — это не просто хобби, это терапия, способ выразить любовь и возможность создать что-то по-настоящему уникальное. Пользователи сети тратят месяцы, чтобы закончить один проект. Но результат того стоит. В этой подборке есть все: шапка-елка для трехлетнего ребенка, гигантский Беззубик, на которого ушел год жизни, и брошь в виде НЛО, достойная выставочного зала.

«Тетя связала на праздники»

Да она будет служить вам всю жизнь. © EStewart57 / Reddit

«В этом году моему мужу исполнилось 30 лет, и он всегда был большим поклонником Покемонов. Поэтому я хотела сделать для него что-то особенное в честь этого знаменательного дня рождения»

«Закончила эту огромную игрушку „Беззубик“ после года перерывов в работе!»

«Я заняла 1-е место со своей вязаной работой»

«Впервые пробую вышивать бисером. Это похоже на кошку?»

«Вот что я сделала за последние 8 дней»

«Я недавно закончила это одеяло и хотела поделиться»

«Последние полтора месяца я пролежал с переломом колена. Стараюсь извлечь из этого максимум пользы, вяжу крючком несколько рождественских вещей. Начал с этих носков!»

«Сделала пальчиковых куколок и сарай, который открывается и раскладывается в игровой коврик»

«Моя первая работа бисером с объемными фигурами»

«Сделала поднос для мелочей в форме сердца и очень горжусь собой как новичком в вязании крючком»

«Я сделала для своего 3-летнего ребенка шапку в виде рождественской елки!»

«Четыре месяца спустя моя кошачья семья наконец-то стала полной»

«Мои ноги украшены больше, чем моя елка»

«Полюбуйтесь на мой „древнеегипетский“ свитер»

Уверена, что Клеопатра все бы за такой отдала. © curlyqtips / Reddit