19 поступков, которые говорят о человеке больше, чем его диплом или карьера

Эти истории — напоминание о том, что для доброты не нужно ждать праздника или особого случая. Она проявляется в мелочах: в связанном для ученицы подарке, в вовремя купленном билете или в умении простить неловкость и просто улыбнуться. А какой случай заставил вас по-новому взглянуть на близких или незнакомых людей? Поделитесь своими добрыми историями в комментариях!

