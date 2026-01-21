Аристократ не может ознакомится с произведением "50 оттенков серого"? 🤔 тем более консьерж 😂 это ж книга всё-таки, не порнуха в нете
15 консьержей, с которыми жильцам никогда скучно не бывает
Говорят, театр начинается с вешалки, а хороший дом — с консьержа. И жильцам из нашей статьи несказанно повезло! Их встречают не дежурным кивком, а искренней улыбкой и душевным теплом. Эти люди превратили свои рабочие места в настоящий эпицентр позитива, где отличный юмор соседствует с простой человеческой заботой. Предлагаем вам прочесть истории про консьержей, с которыми жизнь становится не только веселее, но и чуточку добрее.
- У нас к дому «прибился» один мужичок. Как-то после работы шел, разговорился с ним. Оказалось, что семьи и детей у него нет и спать негде. По разговору я понял, что у человека просто безвыходная ситуация, но видно было, что он мужик нормальный. Я обычно таким не занимаюсь, но тут прям в душу запал. На выходных мы с женой поразмышляли, пробежались по соседям и решили, что нашему подъезду нужен консьерж и человек, который будет следить за чистотой. Поселили его в каморке на первом этаже, привели все в порядок, одежду отдали ему. Сейчас каждый день с ним встречаемся, и практически каждый раз он благодарит меня за то, что я не прошел мимо его беды. © Не все поймут / VK
- Привела парня домой первый раз. Проходим мимо консьержа, он так пристально на него смотрит, потом достает блокнот, что-то сверяет и громко говорит: «Проходите, молодой человек. К вам вопросов нет». Парень напрягся, а консьерж невозмутимо добавляет:
— Вас нет в списке бывших, которых Светочка велела не пускать, даже если будут на коленях ползти. Там пока только Артем и Вадим.
- Въехала в элитную новостройку. Консьерж — просто мечта: статный, галантный, еще и цитатами из классики сыплет. Я уже нафантазировала, что он разорившийся аристократ или типа того. Но вчера возвращалась поздно вечером и застала этого «лорда» за чтением «50 оттенков серого». Бедняга так густо покраснел и судорожно прятал книгу под стол, что я еле сдержалась. Мимо прошла с лицом кирпичом, а в лифте просто сползла по стенке от хохота. Вот тебе и аристократия.
- В нашем доме появился консьерж. Раньше многие жильцы возмущались, мол, зачем он нужен, только деньги тратим. Около подъезда у нас стоят камеры, которые транслируют изображение консьержу — так теперь, стоит только жильцу подойти к подъезду, он сразу открывает входную дверь! Все от этого в восторге, словно личный швейцар появился. Не нужно набирать домофон или лезть в сумку за ключами. © Подслушано / Ideer
- Потеряла ключ от своего почтового ящика и решила его вскрыть. Вооружилась отверткой, спустилась вниз, стою ковыряю. А он не поддается. Неловкое движение рукой, и я себе отверткой больно ткнула в палец. Тут слышу, выходит консьержка. Ну, все, думаю, сейчас скандал будет. И вот она молча хватает меня за руку и уводит к себе. Осматривает рану, поливает перекисью, заявляет, что швы не нужны, мажет какой-то мазью и накладывает повязку. Я сижу в шоке. Она меня осторожно выпроваживает и говорит напоследок: «Я медсестрой 40 лет в хирургии отпахала. Не переживай, все с твоим пальцем будет хорошо». © Подслушано / Ideer
- Работаю консьержем в Нью-Йорке. Есть у нас семья богатая, у них куча недвижимости и они постоянно в разъездах находятся. Так вот, жена подозревала мужа в измене и обещала мне «деньги, которые изменят мою жизнь», если я признаюсь, что хоть раз видел, как ее муж водит домой девиц. Я решил, что рушить чужой брак не стану, и отказался. © Michaelanthony87 / Reddit
- Наш консьерж вечно сверлит меня взглядом и что-то строчит в блокнот. Была уверена: собирает досье. Вчера возвращаюсь, а он опять пишет! Я подошла и потребовала показать записи. Он покраснел, но блокнот отдал. Я чуть со стыда не сгорела, ведь внутри были профессиональные эскизы! Оказалось, он бывший закройщик. Рисовал мои наряды с пометками: «Тут вытачку бы глубже», «Этот фасон полнит». Теперь он мой главный модный консультант.
- Как-то летом подрабатывал консьержем. Один из жильцов дома был известным владельцем одной большой компании (настолько известным, что вы, вероятно, слышали его имя). Однажды они всей семьей укатили куда-то на выходные. Позже приехал водитель, забрал их собаку и одну повез куда-то. У собаки личный шофер, поняли, да? © Iambikecurious / Reddit
- Возвращалась домой. Подхожу к подъезду — сидит котейка. Увидев меня, подбежала, стала ластиться, мяукать — жалуется на жизнь. Холодно на улице, мне стало жалко кота, впустила в подъезд, благо консьержка спала. Думаю: утром кто-то заберет, может, просто котик потерялся, из окошка выпрыгнул. На следующий день консьерж у всех спрашивала, может, кто знает, чей кот, — никто не знал. Так и осталась жить в подъезде, в тепле и уюте. Толстая теперь, холеная сторожевая котейка. © Подслушано / Ideer
«Такой вот работяга у консьержа, работает за еду и ласку»
- Живу в Риме, у нас в доме есть консьерж. Когда я только переехала, он пожаловался хозяину, что я невоспитанная и не здороваюсь с ним. Я немного офигела от такой претензии, так как каждое утро говорила ему «Здравствуйте», о чем и сообщила хозяину. А он мне и говорит, что надо было еще спрашивать, как у него дела, как он провел выходные, обсуждать погоду и так далее. А простое приветствие считается тут грубостью. © bekturova_08
- Живу на пятом этаже. Люблю по вечерам стоять у окна и просто смотреть на город. Однажды заметила, что в доме напротив, на шестом этаже, каждый раз, когда я высовываюсь из окна или сижу рядом, стоит парень и смотрит на меня. Сначала это раздражало, но потом я решила над ним подшутить. Я дружу с консьержкой его дома — попросила у нее его телефон. Села вечером у окна и звоню. Он берет трубку, я машу рукой и весело говорю: «Как думаешь, мне пойдет быть блондинкой?» Мне показалось, он присел под подоконник и уполз обратно в квартиру от стыда. Уже несколько месяцев вместе. © Подслушано / VK
- У нас в доме консьерж, и он расколол всех жильцов на два лагеря. Одни хотят его уволить, а другие его обожают. Как думаете, в чем дело? Этот человек — просто эталон коммуникабельности и вовлеченности. Он знает каждого жителя по имени (на минуточку, у нас 43 этажа!), громко здоровается, интересуется собачками, детьми, учебой, работой. Всегда в костюме, всегда в курсе всех событий. Но вот оказалось, что для некоторых жильцов это настоящий кошмар. Представьте: есть люди, которые специально выбирают путь через парковку, лишь бы не пересечься с ним и не вступать в диалог. © luninamary
- Снимаю квартиру. Очень приличная: консьерж внизу, все как надо. Первым, что мне приглянулось в этом доме, был лифт. Новенький, чистенький — глаз радует! Внутри большое зеркало в пол, очень уж он мне полюбился. И каждый раз, когда я поднималась или спускалась, танцевала перед этим зеркалом, дурачилась, пела. И вот однажды соседка говорит:
— Ты чего дурачишься на камеру? — и указывает на нее.
Боже, я чуть сквозь землю не провалилась. Теперь понимаю, почему все бабули вместе с консьержкой мне так улыбались. © Подслушано / VK
- У нас консьержка — чудо-женщина: ни рекламы в почтовых ящиках, ни ломящихся в квартиру чудаков. Постоянно собирает подписи по поводу замены входных дверей, борьбы с тараканами, спила старых деревьев на придомовой территории. В подъезде всегда убрано и наряжено к праздникам. Можно попросить забрать посылку, присмотреть за ребенком пару минут и т. д. Ценнейший кадр, в общем. © Stories / VK
- Пять лет назад взяла собаку из приюта. Вложила душу, и все было чудесно. Но на днях рухнула моя вера в собачью преданность: пес отказался идти с прогулки домой, выбрав себе нового хозяина — нашего нового консьержа. Парень замечательный, собаку мою любит, ничем не угощал даже, тоже в шоке. © Подслушано / Ideer
