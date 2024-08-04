20+ добрых историй, после которых аж петь хочется

Бывают дни, когда все не то и все не так. Кот решил поорать и разбудил в несусветную рань, в маршрутке бабка рявкнула про невоспитанную молодежь, у начальника снова семь пятниц на неделе. В такие моменты спасают только вкусняшки и добрые истории, после которых понимаешь, что все на самом деле будет хорошо.