15+ жизненных историй о том, как люди бросают свои увлечения, но порой возвращаются к ним

Вышивание, каллиграфия, игра на гитаре или любое другое хобби делают нашу жизнь ярче. В силу обстоятельств порой приходится бросать любимое занятие. Но одни люди расстаются с увлечением навсегда, а другие возвращаются к нему спустя время.