15+ жизненных историй о том, как люди бросают свои увлечения, но порой возвращаются к ним
Истории
1 час назад
Вышивание, каллиграфия, игра на гитаре или любое другое хобби делают нашу жизнь ярче. В силу обстоятельств порой приходится бросать любимое занятие. Но одни люди расстаются с увлечением навсегда, а другие возвращаются к нему спустя время.
- Увлекалась написанием страшных историй, в интернете они собирали много просмотров и комментариев. Потом забросила это дело. А год назад обнаружила свой рассказ под чужим именем. Он занял на конкурсе 1 место, получил приз. Пишу комментарий, мол, плагиат! А победительница мне советует не завидовать. © Подслушано / Ideer
- Долгое время я занималась легкой атлетикой, но забросила. Недавно решила снова бегать. Пробовала в парке, по бульвару — не могу и все! После минуты бега становится жутко лень, дальше иду пешком. Но выход нашелся, когда для разнообразия пошла на тренировку вечером в рощу. Комаров больше, чем звезд на небе, ни на секунду нельзя остановиться. В итоге пробежала 8 км без отдыха. А ведь пару дней назад казалось, что не смогу пробежать и 1 км. © Подслушано / Ideer
- Всегда был очень красивый почерк, которым все восхищались. Увлекалась каллиграфией, и многие знакомые приносили мне открытки для того, чтобы я их подписала. А пишу я об этом в прошедшем времени, потому что поступила в медицинский! © Подслушано / Ideer
- Играл на гитаре, но со временем мне это надоело. Петь не умею, присоединиться к какой-то группе не получилось. Еще я увлекался фотографией, но тоже бросил, почему-то пропал интерес. Сейчас я изучаю японский, но подумываю прекратить это дело, так как в последнее время я увлекся корейской поп-культурой. © н15х1н0м1к1 / Reddit
- Раньше я увлекалась керамикой. Последним, что я сделала, был набор из кувшина и миски, покрытых глазурью с трещинками. Но когда я завершала их обжиг, то услышала, как другие люди смеются над моими поделками. Больше к этому хобби я не возвращалась и занялась акварельной живописью. Мы встречались группами по 4 человека в доме мастера и занимались по 3 часа. Я признаю, что другие дамы были полупрофессиональными художниками или имели дипломы по искусству. Они были намного талантливее меня. Мне нравились занятия, но я заметила, что нас особо никто не учил. По сути, я платила 10 долларов в час за то, чтобы рисовать акварелью, пока мастер сплетничает с «настоящими» художниками и игнорирует меня. © Elsa Jean Murray / Quora
- Я играл в World of Warcraft по 4 часа в день. По выходным еще дольше сидел. Я был главным лекарем в гильдии. Однажды моя жена не выдержала. Подошла ко мне и говорит: «Посмотри-ка сюда». Я глянул и перестал играть в тот же день. В ее руке была таблица учета времени, которое я провел в играх. Моя жена правильно сделала, что вмешалась. Моя гильдия распалась вскоре после того, как я ушел, а люди, которых я считал друзьями, не захотели иметь со мной ничего общего после того, как я перестал играть. © DoomOne / Reddit
- Когда я занимался скалолазаньем, мне приходилось выезжать на природу, а я этого не люблю. Бросил это занятие, потому что чувствовал давление со стороны окружающих, которые все время требовали от меня становиться лучше и выбирать более сложные трассы. А мне просто хотелось в свое удовольствие заниматься на скалодроме. © OSUfirebird18 / Reddit
- Я собирала кукол лет 7. Начала, когда мне было 36. Только я чисто собиратель и сначала мне было просто важно найти кукол, о которых я мечтала в детстве. Потом это увлечение меня затянуло. Но я не люблю, когда дома много лишних вещей, поэтому количество кукол всегда было ограничено. Не больше 10-15 штук. Я просто покупала новые и продавала те, что надоели. Сейчас притормозила со своим хобби из-за финансового положения, да и подостыла немного. Уже продала почти всех. Но разбираюсь до сих пор в разных куклах, могу сходу сказать, какой производитель или что за выпуск. © Parsohod / Pikabu
- Моя дочка в детстве была худенькой. Поэтому мне приходилось самой шить ей подходящую одежду и подгонять спортивную форму. Теперь мне 70 и вижу я уже не так хорошо, как раньше - не могу вдеть нитку в иголку, поэтому и бросила. Скучаю по этому занятию. © Dyan Richardson / Quora
- В детстве занималась танцами 10 лет, бросила из-за невозможности совмещать с учебой. Занятия в общеобразовательной и хореографической школах совпадали, поэтому я начала в танцах отставать из-за пропусков, а потом и вовсе пришлось оставить это увлечение. Прошло уже 14 лет, от моей гибкости уже ничего не осталось, а мне до сих пор снится, как я грациозно танцую и легко сажусь на шпагат. © Подслушано / Ideer
- Я перепробовала кучу видов спорта. В детстве занималась художественной гимнастикой, потом были волейбол и плавание. И мне ничего не зашло. Во взрослом возрасте я ходила на фитнес, пилатес, йогу и даже на танцы, но ничто не смогло доставить мне радость. Я крутила педали с мыслью «поскорее бы это закончилось». Я ненавижу потеть, страдать от жары, потом испытывать боль в мышцах. Еще надо помыться, отдышаться, простираться.
И я бросила спорт. Умом понимаю, что, наверное, для тела это полезно, но не могу заставить себя. Интеллект мой прокачан: я прочитала сотни книг, просмотрела кучу хороших фильмов, наслушалась разной музыки. Я кайфую от отгадывания кроссвордов, от интеллектуальных игр. Но спорт — это вообще не мое. © Подслушано / Ideer
- Когда-то я часами играл в видеоигры. Однажды я снова уселся перед компьютером и понял, что по какой-то причине все мои задания были в зоне, до которой нужно было долго лететь на грифоне. А через несколько минут меня будто стукнуло по голове: «Скучно же! Зачем я вообще это делаю?» И моя любовь к видеоиграм испарилась сама собой. © RibsNGibs / Reddit
- Во втором классе я сама записалась на танцы. Родители поехали покупать мне бальное платье, а вернулись с деловым костюмом. Я расстроилась ужасно, а родители такие: «Платье - на один вечер, а костюм еще пригодится». Зашла я в раздевалку и вдруг обнаружила, что все другие девочки были в красивых платьях, а мамы делали им прически и макияж. После выступления мама стала говорить, что я танцую плохо, а она за это платит. Танцы я бросила. © Подслушано / Ideer
- Самый неожиданный комплимент мне сделала девушка в очереди в поликлинике. Мы разговорились о книгах, она начала нахваливать одну. Сказала, что это лучшее, что она читала за последнее время. Она так об этом рассказывала, прямо глаза горели. Было безумно приятно это слушать, ведь она говорила про... мою книгу! Мою первую книгу, выложенную анонимно в интернете. Прямо появилось желание писать, хоть я уже два года как забросила это хобби. © Подслушано / Ideer
- В детстве я обожала петь, но со временем забросила это увлечение из-за учебы и работы. На корпоративе коллеги уговорили меня спеть. Я долго сопротивлялась, но в конце концов согласилась. И что в итоге? Оказалось, что не зря я продолжала петь дома. Ведь мой номер вызвал бурю аплодисментов и похвал! Я сама не ожидала, но людям очень даже зашло! Коллеги были в восторге и предложили мне выступить на следующем корпоративе. Этот случай вдохновил меня записаться в вокальную студию и начать заниматься пением снова. Мне это приносит огромное удовольствие, и теперь я пою не только для себя, но и для своих друзей и коллег. А еще даже думаю попробовать походить по кафешкам и предложить там свои услуги. Я очень счастлива! © Палата №6 / VK
- Мне пришлось бросить катание на скейте. В детстве у меня неплохо это получалось. Но как-то раз я катался с друзьями, неудачно приземлился после прыжка, упал и услышал треск - это сломалась моя доска. Падения не были для меня проблемой - я твердо верю, что если встанешь и попробуешь снова, то страх не успеет закрепиться в подсознании. А тут у меня просто не было возможности повторить прыжок - доска же была сломана, а другой у меня не было. И все. После этого я больше не смог встать на скейт - будто какой-то тумблер в голове повернулся на слово «нет». Однажды я попробовал перебороть себя и покататься, но снова потерпел неудачу. Тогда я отдал свою доску какому-то ребенку на улице и навсегда забыл о своем увлечении. © TheDirtSyndicate / Reddit
- Я ушла из футбольной команды, когда училась в школе. Время от времени нам нужно было участвовать в оценочных мероприятиях, чтобы нашей сборной присвоили определенный статус. Как-то я не смогла туда пойти - не из-за лени, а по объективным причинам. Предупредила тренера за 3 дня до мероприятия. А он после этого начал то игнорировать меня, то гонять до упаду на тренировках, стал придумывать какие странные упражнения. Так продолжалось целый год, бросила я это дело и больше никогда не играла в футбол. © Callie Wagers / Quora
А вот эти люди нашли увлечение и полюбили его всей душой:
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