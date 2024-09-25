14 человек, которые искали работу, как вдруг вмешался случай
Народное творчество
2 часа назад
Этих людей можно смело назвать везунчиками. Ведь они устроились на работу не столько благодаря опыту или крутому резюме, сколько благодаря случаю либо находчивости. Кому-то выделиться среди других кандидатов помогла нестандартная обувь, а кому-то — невозмутимость, которую не смогли пробить даже весьма странные вопросы — например, о скорости поглощения пищи.
- На собеседовании меня спросили: «Назовите время, когда вы не знали ответа на вопрос и вам нельзя было его искать». Я сказал: «Сейчас». И получил работу. © AlphabearPSK / Reddit
- Искали работу с девушкой. Я пошел на собеседование, а там всякие тесты и задачки. Ну я не прошел его, зато мне объяснили, почему. После этого я поделился с девушкой всеми ответами, она пошла туда же через день, и ее взяли. Год успешно работала там потом. © Marushkov / Twitter
- Спросили на собеседовании: «Кем вы видите себя в ближайшее время?» Подгорело у меня от такого вопроса, сто раз его слышал, я и выдал: «Тем, кто ненавидит тупые вопросы. А еще я буду чай ведрами пить, потому что делать мне на работе почти нечего». Начальник радостно руками всплеснул: «Ну надо же, вылитый наш прошлый сисадмин. Берем!» В итоге так все и вышло. Палата №6 / VK
- Я устраивалась на работу. На собеседовании жуть как нервничала, отвечала неуверенно, будто сама не своя. Уже попрощались с начальником, как у меня из сумки выпала книга. Он заинтересовался, отметил, что у меня отличный вкус, сам эту книжку недавно перечитывал. Решил он дать мне шанс, испытательный срок. Я успешно проработала месяц и меня приняли! Я теперь полноценный сотрудник, а с начальником регулярно обмениваемся книгами. Говорит, мало кто так хорошо разбирается в литературе. © Не все поймут / VK
- На собеседовании на должность провайдера был еще кандидат. Общались сначала с ним, а я спрятался и подслушал вопросы и ответы. Менеджер выслушал меня, и тут диалог:
— Как-то ты легко ответил на все.
— Я вас с ним подслушал.
— Ловко! А мне его рожа сразу не понравилась. Приезжай на стажировку завтра. © YourMaximilian / Twitter
- Один парень, с которым мы проводили собеседование на должность помощника начального уровня, сказал, что к концу первого года у него будет моя должность и должность моего начальника. Возникло искушение нанять его хотя бы ради того, чтобы понаблюдать, как он будет пытаться. © Unknown author / Reddit
- Я не собирался проходить пройти собеседование. Я просто пришел, чтобы понять, подойдет ли мне это место работы. На мне были шорты и бейсболка, поэтому я не ожидал какого-либо интервью. Однако оно случилось, и меня взяли. Правда, потом попросили, чтобы я одевался поприличнее. © Albert Taylor / Quora
- Решила подработать, чтобы не брать денег у родителей на выпускной в универе. Расплачиваюсь в универсаме, слышу разговор работников, что увольняется кассир. Думаю - а почему бы и нет? Устроилась. Говорила всем: «Я тут ненадолго, пойду потом по специальности». У меня два высших. Ну-ну. Затянуло. Уже третий год. Сначала кассир, потом администратор, теперь уже директор. Нашла здесь несколько лучших друзей, любовь, живу работой. И все благодаря случайно услышанной фразе «Я увольняюсь, а замены нет». © Подслушано / Ideer
- Проходила собеседование. Дали заполнить анкету. После прохождения анкетирования задумалась: а нужна ли мне эта работа, если задаются такие странные вопросы, как: «Медленно ли вы едите?», «Бывает ли когда-нибудь, что вас беспокоит шум ветра или звук "осаждающегося" здания?», «Выражение вашего лица бывает разным, а не остается все время одинаковым?» Но зато настроение было поднято до небес такими дурными вопросами. Ушла с улыбкой на лице. P.S.: Работу получила. © Не все поймут / VK
- Я по специальности биолог, но после учебы на какое-то время ушла в активные продажи. Справлялась с последними хорошо и прилично зарабатывала, но стало скучно. Решила вернуться в науку, а в институте научном молодых брали на 0,1-0,5 ставки. Не шучу. Некоторые ребята работали на мизерной зарплате до окончания аспирантуры. А я пошла к директору. И «продала» себя на целую ставку, заявив, что меня ничему обучать не нужно. Только уже работая в институте и узнав обстановку от других аспирантов, я поняла степень своей «наглости». © Спизула Сахалинензис / ADME
- Отвык от дресс-кода на удаленке и заявился на собеседование в шортах, футболке и в желтых кроксах. А там еще пять кандидатов сидят, все в костюмах, галстуки наглажены, туфли блестят. Ну, думаю, пора валить – ничего мне тут не светит! Как вдруг из кабинета вышел мужик, глянул на нас и выдал: «А вы что все так вырядились?» Взяли по итогу меня. Ведь тот человек тоже был в футболке и шортах. Да, возможно повлиял уровень опыта и знания, но я ставлю на удачливые желтые кроксы. © Палата №6 / VK
- Пришла на собеседование в банк. Это уже был второй этап, повели сразу к начальнику. После вопроса о моем образовании он спросил, сколько у меня друзей в соцсетях. Я сказала, что около 1 500 человек, точно не помню. Он спросил, могу ли я с его компа зайти показать, я такая: «Ну могу». Зашла попытки с 10-й (никак не могла вспомнить пароль). Он начал листать мою ленту, а у меня там мои истории из жизни и какие-то дурацкие репосты смешных картинок. На одной из картинок он затормозил, посмеялся и сказал: «Ты смешная - берем тебя».
Внимание: в сентябре 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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