14 человек, которые искали работу, как вдруг вмешался случай

Этих людей можно смело назвать везунчиками. Ведь они устроились на работу не столько благодаря опыту или крутому резюме, сколько благодаря случаю либо находчивости. Кому-то выделиться среди других кандидатов помогла нестандартная обувь, а кому-то — невозмутимость, которую не смогли пробить даже весьма странные вопросы — например, о скорости поглощения пищи.