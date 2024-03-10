10+ человек, которые свои собеседования и на пенсии вспоминать будут
Пройти собеседование — это как прыгнуть с вышки в бассейн: даже у опытного человека перед тем, как приступить к действию, захватывает дух. У интервьюеров положение более выгодное, ведь волноваться им особо не о чем, вопросы подготовлены заранее. Впрочем, иногда беседа идет совсем не по сценарию.
- Вчера ко мне на собеседование пришла женщина, которая несколько лет назад не взяла меня на работу. Сегодня звоню ей, чтобы обрадовать, мол, вы нам подходите. Хотела уже сказать, когда выходить, но она вдруг перебила меня: «Не пойду к тебе работать! Ты же мне тогда еще не понравилась, не нравишься и сейчас!» Приятно осознавать, что за эти годы я чему-то научилась. А вот она, видимо, нет. © Не все поймут / VK
- Сегодня у меня на собеседовании на должность финансового директора фирмы был тип, у которого в резюме в списке достоинств указано: «Маленький пупок, в котором не собираются катышки». Что ж, я думаю, что это очень весомая причина взять его на должность финансового директора фирмы. © Палата № 6 / VK
- Проходила последний и самый важный этап собеседования — интервью с генеральным директором компании. После этого уже можно было приступать к работе. Слегка разволновалась и во время разговора хрюкнула. Но директор оказался мужиком с юмором. Он взял и сказал мне: «Не надо так волноваться, вы нам подходите. Берем!» После чего хрюкнул в ответ. © Не все поймут / VK
- Пришла я на собеседование в новую компанию. Несколько лет до этого сидела дома с ребенком и решила, что пора что-то менять. Утром быстро собралась, потому что уже опаздывала, и приехала в современный модный офис. В кабинете меня ждали двое солидных мужчин, которым я в течение часа рассказывала о себе, о предыдущем опыте работы и своих навыках. В конце они попросили меня показать дипломы, рекомендации и все такое. Я протянула им белую папочку и продолжила рассказывать. Заметила искренние улыбки на их лицах, а потом услышала: «Ваш сын большой молодец! Так хорошо математику знает! Но нас интересуют ваши достижения». Я, конечно, очень горжусь успехами сына, но в тот момент хотелось сквозь землю провалиться. Как-то я упустила, что папки с моими документами и грамотами ребенка идентичны, и похвасталась вторыми. Кажется, они скорее его примут на работу, чем меня. © Палата № 6 / VK
«Мне на собеседовании подарили акварель и бумагу».
- Я специализируюсь на управлении автопарком, логистике и уходе за автомобилями. Однажды сходил на собеседование в компанию, занимающуюся продажей и перевозкой мрамора. Помощница привела меня к кабинету директора, велела подождать и отправилась к своему столу. Примерно через 20 секунд дверь открылась, высокий мужчина лет 50 взглянул на меня, а потом громко сказал: «Нет!» — и снова закрыл дверь. В шоке я оглянулся на девушку, которая меня привела. Она встала из-за стола и повела меня обратно в приемную. Ее совершенно не удивила эта сцена. Пока мы шли, я спросил: «Что только что произошло?» Она просто улыбнулась и слегка пожала плечами. © Miles / Quora
- Проводил по телефону предварительные собеседования на вакансию в книжном магазине. На вопрос, какой у вас любимый автор или книга, один кандидат ответил: «Ненавижу читать. Я подал заявку только потому, что меня заставила мама». © Unknown author / Reddit
- Работала администратором в кафе и нанимала персонал. И вот приходит ко мне на собеседование девчонка, спрашивает, сколько мне лет. А мне обычно говорят, что я моложе выгляжу. Думаю: «Нормально! Вопросы-то я задавать должна». Спокойно назвала свой возраст, а она хмыкнула: «А выглядите старше». © Aliona Mangoubi / VK
- Мы спросили кандидата, почему его уволили с предыдущего места работы, где он трудился менеджером по продажам. Его ответ был честным: он сказал, что просто недостаточно хорошо продавал. И тут же начал оправдываться, что вообще он трудолюбивый парень и старался как мог. Вывод: не говорите своему будущему работодателю, что вы старались изо всех сил. Ведь на самом деле этого оказалось недостаточно. © AALen / Reddit
- Недавно на собеседовании был мужчина, так он между 1-м и 2-м этапами в резюме прибавил себе зарплату на четверть. Думал, никто не заметит. © Yogurtmaker / Pikabu
- Пришла на собеседование, жду на ресепшен и слышу, как из кабинета эйчара доносится: «Нет, 120 тысяч предложить вам не можем. Извините, всего доброго». Кладет трубку и орет на весь кабинет: «120 тысяч! А губу тебе не закатать?!» И мощно выходит из комнаты. © sindimood / Twitter
- Отправила кучу резюме, и вот наконец меня пригласили на собеседование. Прихожу, а мне там как давай дифирамбы петь: «У вас очень хорошее резюме и опыт работы...» Короче, отличный кандидат я и все такое. А в итоге выдают: «Но мы не можем вас взять, так как вы очень опытный сотрудник и вас уже не обманешь». © Не все поймут / VK
- Я проводил собеседование на должность продавца. В середине интервью кандидат начал говорить о себе от 3-го лица: «Этот парень ни за что тебя не подведет. Он рано встает и всегда хорошо делает свою работу...» Мы со вторым эйчаром посмотрели друг на друга, и, хотя оценили его энтузиазм, эта выходка просто сбила нас с толку. Интересно, он всегда говорит о себе как о ком-то постороннем или только во время собеседований? Это было очень странно. © South Davis / Quora
- За день до важного собеседования какое-то насекомое укусило меня прямо под глазом. Появился синяк, глаз жутко раздуло. Напялила я на глаз пиратскую повязку и прямо так пошла на собеседование. При виде меня директор истерически засмеялся и спросил: «Джек Воробей, ты ли это?» Я не растерялась и ответила: «Капитан Джек Воробей, попрошу». На работу меня взяли, а прозвище Капитан Джек Воробей за мной так и закрепилось. © Не все поймут / VK
«Пришла на собеседование. Сижу жду своей очереди, а тут кто-то зашевелился в углу».
После удачного собеседования мы с нетерпением ждем первого рабочего дня. А он, кстати, тоже может скрывать в себе немало сюрпризов, и не всегда они приятные.
Еще больше историй о провалах на собеседованиях читайте здесь.
Комментарии
Сразу первое. А по мне так нормально, что та женщина трезво оценила ситуацию и отказалась. Зачем идти в контору, где человек у тебя вызывает негативные эмоции при том на протяжении долгого времени?
Да еще и автор себя показала с не лучшей стороны: пнула человека с попыткой себя превознести Типа, я то научилась! А чему? К тому же. раз выбрали ту даму. значит, у нее есть нечто, сто нужно компании. Так что теряют они, а не она.
Кто зашевелился...это же и есть главный работодатель)