10+ человек, которые свои собеседования и на пенсии вспоминать будут

Пройти собеседование — это как прыгнуть с вышки в бассейн: даже у опытного человека перед тем, как приступить к действию, захватывает дух. У интервьюеров положение более выгодное, ведь волноваться им особо не о чем, вопросы подготовлены заранее. Впрочем, иногда беседа идет совсем не по сценарию.

«Пришла на собеседование. Сижу жду своей очереди, а тут кто-то зашевелился в углу».

После удачного собеседования мы с нетерпением ждем первого рабочего дня. А он, кстати, тоже может скрывать в себе немало сюрпризов, и не всегда они приятные.

Еще больше историй о провалах на собеседованиях читайте здесь.