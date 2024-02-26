19 собеседований, про которые хоть книгу пиши, хоть фильм снимай

Сегодня редкое трудоустройство обходится без собеседования, а то и нескольких. Хорошо, когда специалист по кадрам читает резюме до встречи и задает вопросы по делу, а кандидат, в свою очередь, честно оценивает свои навыки и соответствие вакансии. Но так бывает не всегда, и эпичные истории о собеседованиях пополняют копилку и тех, и других.