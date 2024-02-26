19 собеседований, про которые хоть книгу пиши, хоть фильм снимай
Сегодня редкое трудоустройство обходится без собеседования, а то и нескольких. Хорошо, когда специалист по кадрам читает резюме до встречи и задает вопросы по делу, а кандидат, в свою очередь, честно оценивает свои навыки и соответствие вакансии. Но так бывает не всегда, и эпичные истории о собеседованиях пополняют копилку и тех, и других.
- Я обошла несколько десятков собеседований и думала, что меня ничем уже не удивить. Но вчера пошла устраиваться в маркетинговое агентство. Говорили об опыте и карьерных амбициях. Эйчар протянула мне листок с тестом на 40 вопросов. Я пробежалась по ним глазами, и пришлось звонить маме: там был какой-то опросник. Звонила маме, чтобы узнать точное время своего рождения, до минуты. В итоге меня не взяли. Сказали, что такой Скорпион не уживется в коллективе. © Палата № 6 / VK
- Как-то при приеме на работу претендент написал про свои навыки: «У меня очень острое чувство вкуса». Мы лесопилка. © akantho / Reddit
- Я вечно себя недооцениваю. Была на собеседовании. Спросили, смогу ли я сделать кое-то. Я подумала, что прямо идеально такое не сделаю, поэтому сказала: «Нет». Мне отказали. А взяли девочку, которая на этот же вопрос ответила: «Такого опыта не было, но буду стараться». М-да, а у меня даже опыт был. Просто дура я, вот и все! Надо себя не унижать, а говорить как есть. © Палата № 6 / VK
- Как-то на собеседовании меня огорошили вопросом: «Вы всегда так одеваетесь или у вас есть нормальная одежда?» На минуточку, на мне было свободное черное платье с рукавами, без декольте. А на улице парилка. Ну после этого я сразу и ушла. © Markeerstiften / Reddit
Люди рассказали о собеседованиях, на которых они четко осознали, что такая работа им не нужна — порой им хватило одного «маячка». Например, когда работодатель не понял, почему кандидат интересуется зарплатой.
- Устраивалась на работу в клининговую компанию уборщицей, задача — мыть подъезды. Ничего сложного, подойдет любой человек. А на собеседовании меня сотрудница спрашивает: «Почему вы хотите работать именно у нас?» Я стала отвечать про удобный график, возможность совмещать с учебой. На это она выдает: «Понятно, но почему вы выбрали нашу компанию?» Я растерялась, а она заявила, что я нестрессоустойчива. В итоге не взяли. Я-то думала, что иду тряпкой в подъездах махать. © Подслушано / Ideer
- Прихожу на собеседование к директору фирмы. После недолгого молчания спросил, кто я и чего хочу. А потом он, солидный дядька в стильном костюме, сел в кресло посередине кабинета и как крутанется вокруг своей оси! И выдал: «Садись в кресло напротив! Я тебя приму на работу, если сможешь догнать меня в гонке вокруг стола». © Rliethnam / Pikabu
- Проходила собеседование. Ближе к концу девушка, которая меня интервьюировала, спросила, заметила ли я, что все в кабинете стоят, одна она сидит. Оказывается, у них это тоже система «штрафов». Не выполнил план — не присядешь до конца рабочего дня. Я офигела и больше туда не возвращалась. © Asubuhi.Mwema / Pikabu
- Пару лет назад пошел на собеседование. Отбор проводила симпатичная девушка, помимо меня, был еще десяток кандидатов. Мне сказали ждать звонка. Пару дней был прикован к телефону, вечно смотрел, ничего ли не пропустил. И вот долгожданный звонок. На том конце та девушка-эйчар. Радостно спрашиваю: «Здравствуйте! Меня взяли?» Она ответила, что на работу взяли другого, но она не прочь со мной продолжить неформальное общение. Позвала на кофе. Вот так потерял работу, а нашел жену. © Палата № 6 / VK
- Как-то на ярмарке вакансий один парень меня пригласил на собеседование. Прихожу в офис, он изучает мое портфолио — все супер, я подхожу! Проводит для меня экскурсию по офису, знакомит с коллективом, советует кафешки поблизости. А в конце заявляет: «Вы мне нравитесь, но, если честно, сейчас нам не нужны сотрудники!» © Burrito_Loyalist / Reddit
- Меня как-то на собеседовании спросили,кто я по знаку зодиака? Отвечаю — рыба. И вижу как меня вычеркнули из списка. Мне было лет 20 тогда, но никак не могла понять, что это было. © verona.42 / Pikabu
- В детстве любил заниматься паркуром. Обычно мы скакали через заборы или на спортивных площадках. Недавно шел на собеседование. Явился по адресу, а ворота закрыты, никто не отвечает. Офис вроде тот, опаздывать не хочется. Решил вспомнить былые времена — полез через забор. Все круто вышло, как будто тело помнит все навыки. Только вот это не тот офис был, мне нужно было в соседний. Выгнали с территории со скандалом. Это еще и начальство увидело из соседнего офиса, даже на собеседование не пустили потом. © Палата № 6 / VK
- Купила хну для рисования по телу. Художник из меня так себе, дети и то рисуют лучше. А я просто решила попробовать. Изрисовала руки и ноги, а через 30 минут меня пригласили на собеседование, которое я очень ждала. Терла спиртом, перекисью, мочалкой — хна не оттирается. Собеседование через 17 часов. Пойду вся ярко разукрашенная. Позорище. © Подслушано / Ideer
- Я на собеседование пошла по фану. Мне вообще-то не очень хотелось, но вот что-то екнуло, и решила пойти. Я вообще планировала искать работу попозже и посидеть дома, но спустя два месяца мне стало очень скучно. На собеседовании я сразу спросила, будут ли тупые вопросы из опросников. Мол, если да, то я сразу уйду. Надо мной поржали, мы просто час разговаривали. Потом мне предложили выйти на пробный день. Два года уже работаю, прямо рада, что я тогда решила все-таки сходить на это собеседование. © Подслушано / Ideer
- Как-то я должен был провести собеседование, но замотался и забыл о нем. На 5 часов! И претендентка ждала меня все это время. Она даже ни у кого не спросила, в чем дело. Да, я взял ее из-за чувства вины, но, к счастью, она отлично справилась и работала у нас много лет. © cbpiz / Reddit
- Мне 23-24 года, уже есть опыт работы в секретарем и администратором, но в мелких конторах. И тут ооочень крупная и офигенная компания ищет «ночного» секретаря — работа примерно с 18 до 24, да еще недалеко от моего дома — идеальный вариант для меня-совы, полдня спать, плюс свои дела можно днем успеть. Иду на собеседование, успешно прохожу все этапы (а мурыжили там качественно и долго), вплоть до непосредственного начальника, уже все одобрили, вот-вот скажут выходить — и бам! Извините, дневная секретарша согласилась задерживаться, не нужен больше ночной. Обидно было. Ладно, нашла другую работу, вышла, работаю уже пару месяцев, тут внезапно звонок оттуда — вы у нас прошли все этапы почти полгода назад, снова нужен человек, выходите завтра! Ага, щаззз! Осадочек-то остался, хоть и было выгодно и удобнее, не стала прыгать. © CatKate / ADME
- Сегодня узнала, что я нелояльный кадровик! Провожу интервью с одним айтишником. И только думаю: «Надо брать!» — кандидат озвучивает нюанс. Просит основную часть дохода отдавать в конвертике — ибо алименты. Цитирую: «А то ведь, чем больше я зарабатываю, тем больше мне придется отдавать?» Спрашиваю: «А дети ваши?» Отвечает: «Да». Немая сцена. Нет, говорю, у нас белая зарплата. Синьор скорчил мину и выдал: «Не очень-то лояльно с вашей стороны, вынужден отказаться». © angie_avatar / Twitter
- Однажды меня спросили: «Если бы вы были скрепкой, как бы вы организовали свое время?» Я сказал: «Валялся бы без дела и ждал, когда мной скрепят бумажный пакет с бутербродом». Это был неправильный ответ. © ennovyelechim / Reddit
- Когда-то работала супервайзером по промоутерам (ребятки, которые раздают листовки). Суть: находить, собеседовать, стажировать кандидатов на должность промоутеров, а потом контролировать их работу. Естественно, основной контингент на летний период — это студенты и старшие школьники, желающие подзаработать. Время от времени так же поступали звонки от родителей, которые хотели пристроить своих детей на летнюю подработку. Звонок от очередной родительницы. «Хочу мол ребёнка к вам на работу устроить, способный, умный и так далее». Проговариваю ей стандартный набор информации, интересуюсь сколько лет ребёнку. «32!» — радостно сообщает мне женский голос, «но он очень способный!» Можно сказать, что до собеседования даже не дошли © Astorija1314 / Pikabu
- Я работаю эйчаром. Пришел как-то один интересный молодой человек с весьма обычным резюме. Поговорили мы с ним где-то минут 40, затем я спросила, мол, какие у него сильные качества. На что парень ответил: «Ну я трудолюбивый, умный, а еще настойчивый!» Я узнала все, что хотела, и сказала: «Спасибо, тогда на связи с вами. Я перезвоню!» Он посмотрел на меня и выдал: «Я тут подожду, спасибо!» Самое прикольное, что он попал к нам на работу. Настойчивость оправдала себя. © Палата № 6 / VK
Еще больше историй, в которых соискателям пришлось столкнуться с непрошибаемой логикой рекрутеров, здесь. А этот опыт пользователей пригодится тем, кто планирует пойти на собеседование и получить работу мечты.
Комментарии
Как-то при приеме на работу претендент написал про свои навыки: «У меня очень острое чувство вкуса». Мы лесопилка.
А он бобер. Хорошо что не взяли.
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Погодите, а есть правильный ответ на вопрос о скрепке?
Было-было-было, но прошло, о-о-о, о-о-о...