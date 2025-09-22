16 дизайнерских решений, которые на картинке выглядели круто, а в жизни оказались полным провалом

Покупка чего-либо в интернете — это всегда игра по правилам госпожи удачи. Вроде бы на картинке все идеально: и цвет, и фасон, и даже ткань. Но когда заветная посылка приходит, реальность может оказаться очень суровой. Мы собрали 16 честных фото, которые доказывают: даже самые крутые дизайнерские идеи на деле могут обернуться полным провалом.

«Я просто хотела выглядеть горячо»

«Вот такой эскиз платья подружки невесты мне нарисовала дизайнер и вот что в итоге она сшила»

Она точно раньше хоть нитки в руках держала? © foxiez / Reddit

«Чертовы интернет-заказы. Хорошо, что я люблю рыбалку»

М-м-м, какие привлекательные мусорные пакеты. © flowgurt / Reddit

«Сестра заказала торт на мой день рождения. Все еще смеюсь, а она в ярости»

У этой пчелы явно была та еще ночка. © Tasty-Pineapple- / Reddit

«Заказала мама, значит, себе платье в интернете...»

Я сначала подумала, что все еще не так страшно и только потом разглядела, что узор просто напечатан — ни бисера, ни шифона! © sjs1244 / Reddit

«А я себе майку заказал»

«Заказал толстовку, на которой должны были сделать вышивку с котом моей девушки»

«Сам кот — фото с сайта — то, что мне пришло»

«Мой торт в виде Дарта Мола, кажется, сам съел слишком много торта»

«Родственники недавно переехали во Флориду, хотела купить им шляпки от солнца»

«Подруге пришел ее заказанный аксолотль и теперь она боится, что ее дочке будут сниться кошмары»

Этот лис, видимо, повидал в жизни всякое

Маски для лица из ночного кошмара

И как-то есть уже не очень-то и хочется...

«Итак, мой друг заказал лампу в виде собаки. Как на фото слева...»

«Скульптура продается со скидкой 80%. Интересно, что же может пойти не так?»