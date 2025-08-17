15 случаев, когда реальность решила пошутить над нашими ожиданиями
Фотоподборки
2 часа назад
Мы строим планы, рисуем идеальную картинку, а потом ни с того ни с сего реальность переворачивает все с ног на голову. В этой фотоподборке 15 случаев, когда ожидание и реальность разошлись настолько сильно, что без смеха тут не обойтись.
«Это апельсин с нашего дерева»
- Представьте, что вы просто пытаетесь его почистить. © RAD_ROXXY92 / Reddit
«Бассейн, как его показали на сайте съема жилья, и то, как он выглядел в реальности»
- Это просто мастер-класс по маркетингу. © PanzerSloth / Reddit
«Я замерла, как только первая прядь упала с моей челки. Я заставила себя улыбнуться на фото, потому что была достаточно глупа, чтобы просто заплатить и уйти. Хотя потом долго плакала»
- Ох, я аж прикрыла рот от шока. © etherealsob / Reddit
«Я решила довериться таблице размеров, и она сыграла со мной злую шутку»
- Я чистил зубы, пока листал, и аж забрызгал все пастой от смеха © PastryRoll / Reddit
«Естественно, я добилась полного возврата средств»
«Что я заказала и что в итоге получила»
Тоже прикольно.Поправьте положение миски, моего внутреннего перфекциониста аж корёжит.
-
-
Ответить
Мой ребенок обозвал это монстром и даже не сел с нами за стол, пока я не убрала тарелку
«Заказал себе на стену постер GTA 5. Ага, класс»
«Сходила к парикмахеру в ожидании роскошного оттенка волос. В итоге получила такое разочарование»
Не факт.Серо-седой блонд к теплому цветотипу, как по мне было бы хуже,чем сейчас.
-
-
Ответить
- Боже, я не была готова к этому! © Wrong-Preference5336 / Reddit
«Кекс с черникой»
«Думаю, я пропустила какой-то шаг»
«Итак, мой друг заказал лампу в виде собаки. Как на фото слева...»
«Я не злюсь, я просто разочарована»
«Левое фото — в 2019 году мне руку на ярмарке разрисовали хной. Правое — за те же деньги разрисовали хной на ярмарке, но 6 лет спустя»
Ну так 6 лет, инфляция, чего вы хотите?
И вообще, что-то мне подсказывает, что это не хна, а татуха...
-
-
Ответить
«Раздражает»
Любите фотоподборки? У нас как раз есть новинка для вас:
Фото на превью softcuntboy / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20 объявлений, которые выделяются из общей массы тем, что могут вызвать приступ хохота
18 доказательств того, что женщины непредсказуемы, как солнце среди зимы
Народное творчество
2 года назад
16 человек отправились в командировку, где их уже поджидало небольшое приключение
Истории
1 год назад
16 историй о людях, которые не против осудить кого-то по одежке
15+ поездок в транспорте, которые начинались как рутина, а закончились как сцена из комедии
Интересное
1 день назад
15+ случайных совпадений, которые оказались настолько идеальными, что молчать просто невозможно
14 случаев, когда добро вернулось бумерангом, да так, что герои присели от неожиданности
Истории
3 месяца назад
20+ коллег, от которых домой уходить не хочется — так бы и жил в офисе
Добро
4 года назад
Моя жена была домохозяйкой, а потом вышла на работу. И я заново влюбился в нее
Авторские колонки
1 день назад
19 историй знакомств, от которых на лице сама собой расползается неловкая улыбка
Народное творчество
2 года назад
14 историй о семьях, читая которые, хочется вскрикнуть: «Ого!»
Истории
4 месяца назад