15 случаев, когда реальность решила пошутить над нашими ожиданиями

Мы строим планы, рисуем идеальную картинку, а потом ни с того ни с сего реальность переворачивает все с ног на голову. В этой фотоподборке 15 случаев, когда ожидание и реальность разошлись настолько сильно, что без смеха тут не обойтись.

«Это апельсин с нашего дерева»

Представьте, что вы просто пытаетесь его почистить. © RAD_ROXXY92 / Reddit

«Бассейн, как его показали на сайте съема жилья, и то, как он выглядел в реальности»

Это просто мастер-класс по маркетингу. © PanzerSloth / Reddit

«Я замерла, как только первая прядь упала с моей челки. Я заставила себя улыбнуться на фото, потому что была достаточно глупа, чтобы просто заплатить и уйти. Хотя потом долго плакала»

Ох, я аж прикрыла рот от шока. © etherealsob / Reddit

«Я решила довериться таблице размеров, и она сыграла со мной злую шутку»

Я чистил зубы, пока листал, и аж забрызгал все пастой от смеха © PastryRoll / Reddit

«Естественно, я добилась полного возврата средств»

«Что я заказала и что в итоге получила»

Мой ребенок обозвал это монстром и даже не сел с нами за стол, пока я не убрала тарелку

«Заказал себе на стену постер GTA 5. Ага, класс»

«Сходила к парикмахеру в ожидании роскошного оттенка волос. В итоге получила такое разочарование»

Боже, я не была готова к этому! © Wrong-Preference5336 / Reddit

«Кекс с черникой»

«Думаю, я пропустила какой-то шаг»

«Итак, мой друг заказал лампу в виде собаки. Как на фото слева...»

«Я не злюсь, я просто разочарована»

«Левое фото — в 2019 году мне руку на ярмарке разрисовали хной. Правое — за те же деньги разрисовали хной на ярмарке, но 6 лет спустя»

«Раздражает»