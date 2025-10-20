В кои-то веки я пошла на встречу выпускников и поняла, что время — тот еще юморист

Был у нас в классе такой Санек — простой парнишка, родители в город из деревни перебрались. И вот он созывает весь класс на своей шикарной даче на 15-летие выпуска. Оказывается, парень здорово поднялся и живет теперь припеваючи.

Мне, откровенно говоря, ну очень хотелось посмотреть, что там внутри на этой даче. Да и на других одноклассников заодно, особенно — на Таньку. Наша королева класса всегда считала себя лучше всех и говорила, что жизнь у нее будет как в сказке. Санек за ней ухаживал, но был отбрит со словами: «Денег заработаешь — приходи».

И вот встреча состоялась, заходит Танька и с порога выдает, что у ее мужика и этажей на даче больше, и забор на участке выше, и вообще трава зеленее. Ну, понятно все — не изменилась наша королева.