у Санька рубашка маловата. Самая ценная информация в этом рассказе
В кои-то веки я пошла на встречу выпускников и поняла, что время — тот еще юморист
Все мы относимся к встречам выпускников по-разному. Одни ждут их с нетерпением и рады видеть бывших одноклассников каждый год. Другие трубку не берут, когда им звонят люди из прошлого, и удаляются из общих чатов. 15 лет минуло с последнего звонка, а я впервые надумала пойти на встречу выпускников. Признаться, сделано это было не без тайного умысла.
Был у нас в классе такой Санек — простой парнишка, родители в город из деревни перебрались. И вот он созывает весь класс на своей шикарной даче на 15-летие выпуска. Оказывается, парень здорово поднялся и живет теперь припеваючи.
Мне, откровенно говоря, ну очень хотелось посмотреть, что там внутри на этой даче. Да и на других одноклассников заодно, особенно — на Таньку. Наша королева класса всегда считала себя лучше всех и говорила, что жизнь у нее будет как в сказке. Санек за ней ухаживал, но был отбрит со словами: «Денег заработаешь — приходи».
И вот встреча состоялась, заходит Танька и с порога выдает, что у ее мужика и этажей на даче больше, и забор на участке выше, и вообще трава зеленее. Ну, понятно все — не изменилась наша королева.
Санек у ворот гостей встречает в образе Вито Корлеоне из «Крестного отца»: на шее цепь толщиной с мое запястье, на руке часы размером с блюдце, рубашка на пузе вот-вот лопнет. Рядом жена в таком платье, что даже я, от моды далекая, ахнула. Тут же захотелось подтянуть свои джинсы, развернуться и бежать домой.
Ну ладно. Народ подтянулся. Сидим, едим, разговариваем. Все друг перед другом красуются, явно пытаясь Санька переплюнуть, но ни у кого не получается.
На встрече я едва узнала свою школьную любовь: красивый, успешный. Весь вечер пыталась не смотреть в его сторону. Так и не подошла.
Через год прихожу на собеседование, а там он. Улыбается: «Ну что, обещания надо выполнять». А потом вдруг достает из ящика записку, которую я ему в 11 классе по приколу написала. Торжественно в ней подписалась, что когда-нибудь схожу с ним на «свиданку». И нет, сказочного финала у этой истории не было.
Пока я старательно избегала его взгляда, чтобы ненароком не узнал меня, рядом хихикала Дашка. Она у нас вторая красавица в классе была. Фигуркой лоза, лицом ягодка. Парни замуж звали, девчонки от зависти зеленели. Она и сейчас хороша: губки умело подкачены, реснички наращены. Да и платье хозяйской жене ни в чем не уступает. Вот только смотрю я на гигантский вырез на ее спине и вижу, что она этикетку не срезала.
Сую руку в вырез — она аж подпрыгнула. Я шепчу: «Не дергайся, спрячу», — и этикетку за ткань заправляю, чтобы больше никто не увидел. Сникла Дашка, покраснела даже. Ну да ничего, со всеми бывает.
В разгар вечера ввалилась к нам какая-то тетка. Кричит, руками машет. Чего хочет — не разберешь. Присмотрелись — а это классная руководительница наша! Скидывает ботинки, куртку и несется прямиком к столу. С возгласом: «Петров, ах ты жук, я же тебя вчера в метро видела. Кричу тебе, кричу, а ты нос задрал и мимо идешь!»
Оказалось, Санек решил всем «сюрприз» устроить и классную руководительницу втихую пригласил.
Короче, ближе к ночи, когда одна половина народа танцевала под песни нашей юности, а другая вспоминала школьные годы и кто у кого списывал в восьмом классе, я тихонечко вызвала себе такси и выскользнула из дома.
Утолила любопытство — можно еще 15 лет на таких сборищах не появляться.
Комментарии
У нас сборищ класса не было, классы, в которых я училась, были недружными. Зато несколько лет назад я вместе с мужем сходила на встречу одноклассников его класса. Познакомилась, пообщались, потом ещё в деревенском клубе потанцевали. Мне понравилось, остались приятные воспоминания о том вечере.
Я подумала, что это три разные истории никак не связанные между собой. Только ключевая фигура Санька возвращала к истоку и взаимосвязи истории😂