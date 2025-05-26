20+ человек просто подняли голову вверх и сделали снимки, от которых дух захватывает

Фотоподборки
8 минут назад

Иногда не нужно далеко ходить и долго ехать, чтобы увидеть что-то из ряда вон выходящее. Достаточно просто поднять глаза, и вот они, чудеса нашего мира. Пользователи, которые успели их еще и сфотографировать, поделились своими снимками в сети, и оп, они уже в нашей статье. Любуйтесь.

«Безумный удар молнии в моем районе»

«Впервые увидела одно из самых редких облаков на Земле»

  • Я однажды увидел такое и подумал, что у меня что-то с глазами. © chicaneuk / Reddit

«Фото из моего путешествия по Бельгии. Я ничего не редактировал, только чуть ярче сделал»

«Маяк и молния»

«Сегодняшний закат в Париже»

«Красная луна в Шанхае»

«Небо в Исландии прямо сейчас»

«Облака после только что пронесшегося торнадо»

«Отражение в луже»

«Небо сегодня сошло с ума»

«В небе замечен гигантский Молтрес (птица-покемон)»

«Закат в Сиэттле в течение 2 часов»

«Удалось сфотографировать потрясающее небо»

«Снимок грозы»

«Гранд-Каньон на закате»

«Облака»

«Мои дети и комета»

«Прекрасное огненное небо во время заката вчера вечером»

«Радуга на моем заднем дворе»

«Рассвет в Монтане»

«Млечный Путь над хижиной в Новой Зеландии»

«Лето в Патагонии»

«Мои кошки наблюдают за закатом»

Бонус

«Черепаха в чистой воде озера»

  • Зашел почитать комментарии, где все говорят тебе, что твое облако-черепаха — это очевидный фотошоп. А потом до меня дошло. Впечатляет! © protossaccount / Reddit
Фото на превью jennuuuu / Reddit

Комментарии

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tama
23 часа назад

Красиво , но некоторые пейзажи страшно красивые

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