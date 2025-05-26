20+ человек просто подняли голову вверх и сделали снимки, от которых дух захватывает
Фотоподборки
8 минут назад
Иногда не нужно далеко ходить и долго ехать, чтобы увидеть что-то из ряда вон выходящее. Достаточно просто поднять глаза, и вот они, чудеса нашего мира. Пользователи, которые успели их еще и сфотографировать, поделились своими снимками в сети, и оп, они уже в нашей статье. Любуйтесь.
«Безумный удар молнии в моем районе»
- Сделать такое фото везет лишь в жизни! © Mphazi55555 / Reddit
«Впервые увидела одно из самых редких облаков на Земле»
- Я однажды увидел такое и подумал, что у меня что-то с глазами. © chicaneuk / Reddit
«Фото из моего путешествия по Бельгии. Я ничего не редактировал, только чуть ярче сделал»
«Маяк и молния»
«Сегодняшний закат в Париже»
«Красная луна в Шанхае»
«Небо в Исландии прямо сейчас»
«Облака после только что пронесшегося торнадо»
«Отражение в луже»
«Небо сегодня сошло с ума»
«В небе замечен гигантский Молтрес (птица-покемон)»
«Закат в Сиэттле в течение 2 часов»
«Удалось сфотографировать потрясающее небо»
«Снимок грозы»
«Гранд-Каньон на закате»
«Облака»
«Мои дети и комета»
«Прекрасное огненное небо во время заката вчера вечером»
«Радуга на моем заднем дворе»
«Рассвет в Монтане»
«Млечный Путь над хижиной в Новой Зеландии»
«Лето в Патагонии»
«Мои кошки наблюдают за закатом»
Бонус
«Черепаха в чистой воде озера»
- Зашел почитать комментарии, где все говорят тебе, что твое облако-черепаха — это очевидный фотошоп. А потом до меня дошло. Впечатляет! © protossaccount / Reddit
А вот и еще несколько статей со снимками чудес нашей планеты:
Фото на превью jennuuuu / Reddit
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