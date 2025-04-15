13 неописуемо красивых пейзажей и явлений природы, на которые можно смотреть вечно

Фотоподборки
29 минут назад

Природа, ее красота и сила способны заставить нас просто зачарованно замереть и любоваться видом, затаив дыхание. Некоторым пользователям в сети повезло запечатлеть эти моменты, когда время как будто замирает.

«Заснял тут ландшафт»

«Гора Айгер»

«Этот снимок был сделан еще в 2015 году»

«Заснял долину монументов»

«Голубые горы в Австралии»

  • Вы идеально попали секунда в секунду, чтобы сделать такой крутой снимок! © ASAmd / Reddit

«Радуга сезона дождей в тропическом лесу»

«Водопады Таманавас»

«Прекрасный закат был на прошлой неделе»

«Удалось заснять столб света в горах»

«Глаз, через который я смотрел на Пенья Ольвидаду»

«Туфы на озере Моно»

«Пещера с видом на прекрасную долину во Французских Альпах»

O_о
22 часа назад

Это надо продавать в хорошем качестве для печати н.а холсте.
Хотя... В мелком можно пропустить через фильтр, который создаст крупные мазки и будет ещё круче

-
-
Ответить

«Лунный восход»

В этой подборке можно полюбоваться изумительными реками, которые стоит увидеть своими глазами.

Фото на превью marcograssiphoto / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее