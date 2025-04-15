13 неописуемо красивых пейзажей и явлений природы, на которые можно смотреть вечно
Фотоподборки
29 минут назад
Природа, ее красота и сила способны заставить нас просто зачарованно замереть и любоваться видом, затаив дыхание. Некоторым пользователям в сети повезло запечатлеть эти моменты, когда время как будто замирает.
«Заснял тут ландшафт»
«Гора Айгер»
- Я хотел бы сидеть там и смотреть на это часами! © Guinnessw / Reddit
«Этот снимок был сделан еще в 2015 году»
«Заснял долину монументов»
- Будто бродишь во сне со странными оптическими иллюзиями! © Fragrant-Math-5411 / Reddit
«Голубые горы в Австралии»
- Вы идеально попали секунда в секунду, чтобы сделать такой крутой снимок! © ASAmd / Reddit
«Радуга сезона дождей в тропическом лесу»
«Водопады Таманавас»
«Прекрасный закат был на прошлой неделе»
«Удалось заснять столб света в горах»
«Глаз, через который я смотрел на Пенья Ольвидаду»
«Туфы на озере Моно»
«Пещера с видом на прекрасную долину во Французских Альпах»
Это надо продавать в хорошем качестве для печати н.а холсте.
Хотя... В мелком можно пропустить через фильтр, который создаст крупные мазки и будет ещё круче
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«Лунный восход»
В этой подборке можно полюбоваться изумительными реками, которые стоит увидеть своими глазами.
Фото на превью marcograssiphoto / Reddit
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