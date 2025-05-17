17 человек, которые сделали фотографию в нужный момент
Фотоподборки
3 часа назад
Природа регулярно проявляет себя во всем великолепии, но достаточно часто это так мимолетно, что буквально каждая минута на счету у тех, кто хочет увидеть это своими глазами. Тут на помощь приходят люди, которым посчастливилось в нужную секунду нажать на кнопку фотоаппарата и запечатлеть момент в вечности.
Кадр для любителей экзотической природы
«Мне удалось запечатлеть шторм»
- Выглядит так, будто гигантский кит тянется с неба вниз. © codeIMperfect / Reddit
Пожалуй, такого солнечного затмения вы еще не видели
- Всего лишь воздушный шар на фоне заката. © Extreme_Search_7673 / Reddit
Тот момент, когда в небо можно смотреть как в телевизор, где показывают передачу про дикую природу
- Это облако похоже на орла, вылавливающего рыбу. © absophoto / Reddit
«Над Анголой сверкали молнии»
Облако похоже нна крокодила. Как в детской сказке К.Чуковского "Краденое солнце"
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«Просто стеклянный шар на крыше моей тачки»
Это всевидящее око! Потрясающее небо и отражение! Бомбический снимок!
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«Вид дождевых капель в паутине»
Северное сияние бывает не только классическим зеленым, но и вот каким
Красный цвет -самая верхушка сияния, чем дальше от севера, тем она виднее. Когда в Омске было видно сияние, оно было в основном красное.
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Нет, это не таинственные миры глубокого космоса. Это всего лишь капли чернил, попавшие в масло
«Похоже на женскую статую, что стояла раньше на носу пиратского корабля»
«Поймал в кадре момент, когда олени решили подраться»
Выглядит как фантастическое полыхающее нечто, а на самом деле всего лишь цветок с последним лепестком
«Я просто очень много фотографировал»
Вид на Антарктиду через объектив талантливого человека
«Я поднял глаза как раз в тот момент, когда фонарь включился. Ну и немного отредактировал цвета на фотографии, чтобы добавить драматизма»
«Снимок через мутное стекло самолета, но камера исправила все огрехи»
«Этой ночью я пролетал над грозой и решил сделать снимок»
Конечно, одной статьей невероятную мощь и красоту природы не описать. Так что приглашаем и сюда заглянуть:
Фото на превью benny12b / Reddit
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