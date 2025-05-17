17 человек, которые сделали фотографию в нужный момент

Природа регулярно проявляет себя во всем великолепии, но достаточно часто это так мимолетно, что буквально каждая минута на счету у тех, кто хочет увидеть это своими глазами. Тут на помощь приходят люди, которым посчастливилось в нужную секунду нажать на кнопку фотоаппарата и запечатлеть момент в вечности.