17 человек, которые сделали фотографию в нужный момент

Фотоподборки
3 часа назад

Природа регулярно проявляет себя во всем великолепии, но достаточно часто это так мимолетно, что буквально каждая минута на счету у тех, кто хочет увидеть это своими глазами. Тут на помощь приходят люди, которым посчастливилось в нужную секунду нажать на кнопку фотоаппарата и запечатлеть момент в вечности.

Кадр для любителей экзотической природы

«Мне удалось запечатлеть шторм»

Пожалуй, такого солнечного затмения вы еще не видели

Тот момент, когда в небо можно смотреть как в телевизор, где показывают передачу про дикую природу

«Над Анголой сверкали молнии»

«Просто стеклянный шар на крыше моей тачки»

«Вид дождевых капель в паутине»

Северное сияние бывает не только классическим зеленым, но и вот каким

Mirasun
55 минут назад

Красный цвет -самая верхушка сияния, чем дальше от севера, тем она виднее. Когда в Омске было видно сияние, оно было в основном красное.

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Нет, это не таинственные миры глубокого космоса. Это всего лишь капли чернил, попавшие в масло

«Похоже на женскую статую, что стояла раньше на носу пиратского корабля»

«Поймал в кадре момент, когда олени решили подраться»

Выглядит как фантастическое полыхающее нечто, а на самом деле всего лишь цветок с последним лепестком

«Я просто очень много фотографировал»

Вид на Антарктиду через объектив талантливого человека

«Я поднял глаза как раз в тот момент, когда фонарь включился. Ну и немного отредактировал цвета на фотографии, чтобы добавить драматизма»

«Снимок через мутное стекло самолета, но камера исправила все огрехи»

«Этой ночью я пролетал над грозой и решил сделать снимок»

Фото на превью benny12b / Reddit

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