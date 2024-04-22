15+ человек, которые сделали такой крутой ремонт, что даже соседи забыли обиды и в гости попросились

Все мы знаем, что ремонт — это не только финансовая пропасть, но и настоящее испытание нервной системы. Однако зачастую результат всех трудов может оказаться настолько классным, что все минусы просто меркнут перед плюсами. Особенно если интерьер уже десятки лет не обновлялся.

"Жена подумала, что я совсем спятил, когда мы открыли банку с краской. Но теперь она в восторге"

«Вот так я отделила кровать от остального помещения в своей однокомнатной квартире»

«Совместили стоящие впритык стиральную машину и умывальник. Удалось организовать такое пространство»

«Сделал все своими руками»

Обалдеть! Уж этим точно стоит гордиться. © Suspicious_Donkey_21 / Reddit

«Вот так я впервые попробовал свои силы в дизайне интерьера. Переделал свою спальню»

Ну, спасибо! Теперь я ненавижу свою комнату. © matthewrenn / Reddit

Кстати, у нас есть еще одна подборка случаев, когда ремонт вызывает одновременно зависть и восхищение.

«Я пролил океан слез, трудясь над этим»

«Моя 150-летняя хижина превратилась в уютный дом»

Был дом из ужастика, а стала уютная хижина. © Catcatmagee / Reddit



«У меня небольшой массажный кабинет. И вот он готов встречать клиентов»

«Превратил чердак в батином доме в свою берлогу»

«Кухня после полной реконструкции»

Некоторые люди решаются делать ремонт исключительно своими руками, и порой результатами даже стоит похвастаться.

«Доделал ванную»

«Новая кухня наконец готова»

«3 недели упорной работы — и готово»

«Своими руками закончил ремонт»

«Ванная до и после ремонта»

"Переделали кухню и она стала на 100% лучше!"

«Полностью обновил ванную в доме»