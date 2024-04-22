15+ человек, которые сделали такой крутой ремонт, что даже соседи забыли обиды и в гости попросились

Народное творчество
3 минуты назад

Все мы знаем, что ремонт — это не только финансовая пропасть, но и настоящее испытание нервной системы. Однако зачастую результат всех трудов может оказаться настолько классным, что все минусы просто меркнут перед плюсами. Особенно если интерьер уже десятки лет не обновлялся.

"Жена подумала, что я совсем спятил, когда мы открыли банку с краской. Но теперь она в восторге"

Lilit1313
33 минуты назад

Воу!я не любитель таких красок в доме,но это очень симпатично выглядит

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«Вот так я отделила кровать от остального помещения в своей однокомнатной квартире»

Lilit1313
33 минуты назад

Мне и в прошлый раз эта идея понравилась,нооо...как это все вовремя поливать???

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«Совместили стоящие впритык стиральную машину и умывальник. Удалось организовать такое пространство»

Elena LV
1 час назад

Что там на двери? Детский писсуар? Кошачий туалет? Лапомойка для собак?

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«Сделал все своими руками»

Lilit1313
31 минута назад

Ой,фу! розовая ванна и фаянс...фуфуфу. Справа черной плитке мой личный лайк

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«Вот так я впервые попробовал свои силы в дизайне интерьера. Переделал свою спальню»

Кстати, у нас есть еще одна подборка случаев, когда ремонт вызывает одновременно зависть и восхищение.

«Я пролил океан слез, трудясь над этим»

«Моя 150-летняя хижина превратилась в уютный дом»

Алена
47 минут назад

Что за ребристые штуки, похожие на стиральные доски прошлого века?

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«У меня небольшой массажный кабинет. И вот он готов встречать клиентов»

«Превратил чердак в батином доме в свою берлогу»

Elena LV
1 час назад

Так себе. Теплый деревянный потолок смотрелся лучше.

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«Кухня после полной реконструкции»

Lilit1313
27 минут назад

Стерильно. К бело-голубому дерево не очень. Подошёл бы холодный оттенок,каку столешницы

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Некоторые люди решаются делать ремонт исключительно своими руками, и порой результатами даже стоит похвастаться.

«Доделал ванную»

«Новая кухня наконец готова»

«3 недели упорной работы — и готово»

«Своими руками закончил ремонт»

«Ванная до и после ремонта»

Lilit1313
25 минут назад

Тут нельзя не порадоваться за обитателей ванной)но..мне кажется,или слив далековато от места помывки?

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"Переделали кухню и она стала на 100% лучше!"

«Полностью обновил ванную в доме»

Lilit1313
23 минуты назад

Ничего не понятно,но очень интересно. Бесследно пропал унитаз,но, наверное,хозяину так нужно. Игрой цвета удалось раздвинуть стены,хороший ход

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Многие знают, что к предстоящему ремонту нужно готовиться заранее, особенно психологически. Ведь любая стройка — это квест, содержащий огонь, воду и медные трубы.

Фото на превью funktoes311 / Reddit

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