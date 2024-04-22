Воу!я не любитель таких красок в доме,но это очень симпатично выглядит
15+ человек, которые сделали такой крутой ремонт, что даже соседи забыли обиды и в гости попросились
Все мы знаем, что ремонт — это не только финансовая пропасть, но и настоящее испытание нервной системы. Однако зачастую результат всех трудов может оказаться настолько классным, что все минусы просто меркнут перед плюсами. Особенно если интерьер уже десятки лет не обновлялся.
"Жена подумала, что я совсем спятил, когда мы открыли банку с краской. Но теперь она в восторге"
«Вот так я отделила кровать от остального помещения в своей однокомнатной квартире»
Мне и в прошлый раз эта идея понравилась,нооо...как это все вовремя поливать???
«Совместили стоящие впритык стиральную машину и умывальник. Удалось организовать такое пространство»
Что там на двери? Детский писсуар? Кошачий туалет? Лапомойка для собак?
«Сделал все своими руками»
Ой,фу! розовая ванна и фаянс...фуфуфу. Справа черной плитке мой личный лайк
- Обалдеть! Уж этим точно стоит гордиться. © Suspicious_Donkey_21 / Reddit
«Вот так я впервые попробовал свои силы в дизайне интерьера. Переделал свою спальню»
- Ну, спасибо! Теперь я ненавижу свою комнату. © matthewrenn / Reddit
Кстати, у нас есть еще одна подборка случаев, когда ремонт вызывает одновременно зависть и восхищение.
«Я пролил океан слез, трудясь над этим»
«Моя 150-летняя хижина превратилась в уютный дом»
- Был дом из ужастика, а стала уютная хижина. © Catcatmagee / Reddit
«У меня небольшой массажный кабинет. И вот он готов встречать клиентов»
«Превратил чердак в батином доме в свою берлогу»
«Кухня после полной реконструкции»
Стерильно. К бело-голубому дерево не очень. Подошёл бы холодный оттенок,каку столешницы
Некоторые люди решаются делать ремонт исключительно своими руками, и порой результатами даже стоит похвастаться.
«Доделал ванную»
«Новая кухня наконец готова»
«3 недели упорной работы — и готово»
«Своими руками закончил ремонт»
«Ванная до и после ремонта»
Тут нельзя не порадоваться за обитателей ванной)но..мне кажется,или слив далековато от места помывки?
"Переделали кухню и она стала на 100% лучше!"
«Полностью обновил ванную в доме»
Ничего не понятно,но очень интересно. Бесследно пропал унитаз,но, наверное,хозяину так нужно. Игрой цвета удалось раздвинуть стены,хороший ход
Многие знают, что к предстоящему ремонту нужно готовиться заранее, особенно психологически. Ведь любая стройка — это квест, содержащий огонь, воду и медные трубы.