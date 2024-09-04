14 историй о школе, от которых смех проберет и глаз задергается одновременно

Сразу первое про плакат.

А с какого перепугу задание выполняет родитель? Он учится или что? А потом ещё возмущается, что ребенок даже кошку не отгонит. Ясное дело, зачем? Когда за него все делают. Ответственности и ответа за свои дела - ноль, разве что мама психанет. Но мамочке оценочки важнее воспитания ребеночка