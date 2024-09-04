"Младшему надо было в школу нарисовать плакат н/а ватмане"
Когда уже мамочки вобьют себе в голову, что задание в школе дают ДЕТЯМ. Родители могут ПОМОЧЬ, проконтролировать, но никак не делать задание за ребенка!!!
14 историй о школе, от которых смех проберет и глаз задергается одновременно
Школа поиграла на нервах многих. Мы с содроганием вспоминаем собственные школьные казусы и конфликты. А тут уже наши дети пошли учиться, и началось: родительские собрания, споры в чатах. Зато каждое такое действо становится основой для уморительной истории.
- Младшему надо было в школу нарисовать плакат на ватмане. Я так ненавижу такие задания. Естественно, что делать почти все мне. Порисовала там всякого, оставила сушиться на полу. Сыну было дано единственное задание: следить, чтобы никто не наступил и чтобы Белла, кошка наша, там не примостилась. А он и с этим не справился! Белла разорвала тот плакат на куски. Я ему сказала, чтобы сам новый делал, потому что я свое обещание выполнила, а он свое — нет. © Мамдаринка / VK
- Моя парта в кабинете химии стояла прямо рядом с раковиной. И как-то я не заметила, что раковина была полна воды. Я поставила свой рюкзак рядом, и каким-то образом в него попала вода. Повернулась к раковине, чтобы вылить ее. А учитель же в это время что-то объяснял, поэтому в классе тихо. Я начала выливать, и это было очень громко. Учитель спросил: «Что ты делаешь?» И все просто уставились на меня, как я стою с рюкзаком, из которого течет вода. Никогда так не краснела от стыда. © IllTapThat / Reddit
"Младшему надо было в школу нарисовать плакат н/а ватмане"
- Несколько лет назад, когда я еще учился в школе, со всех классов собирали деньги на какую-то невероятную технологию звонков. Рассказывали нам, что она создана на базе искусственного интеллекта, который будет сопровождать нас разными звуками на урок, с урока, на перемену. Чуть ли не миллион рублей тогда взяли со всех учеников, но до моего выпускного так и не установили это «чудо». Недавно узнал, что у нас звонками до сих пор занимается охранник дядя Ваня, а про модуль звонков искусственного интеллекта все давно забыли. © Палата № 6 / VK
- Меня в школе унижала одна ужасная учительница. Говорила, что я провалю экзамены. Кстати, единственный учитель, который так делал. Было весело смотреть на нее, когда я получил отличные результаты и ткнул ей в лицо свои оценки. И то, что другой преподаватель обнял меня и сказал прямо при той училке, как они гордятся мной, тоже было потрясающим. © poormansnigella / Reddit
- У нас один кабинет в школе был когда-то большим, и директор решил поставить тонкую стену посередине, чтобы сделать два кабинета. Было слышно все, что творилось за стенкой. Как-то соседний класс праздновал именины Андреев — таких учеников там было много. Где-то полчаса они пели поздравительную песню для каждого из парней. В нашем классе стоял хохот. Учительница пыталась все это время что-то объяснять, но минут через 10, в конце концов, сдалась и ждала, пока другой класс перестанет петь. © Red_Black_Diamond / Reddit
- У нас был один не очень популярный парень. В 15 лет он заявился в школу в черном костюме и красном галстуке, с магнитофоном и букетом роз. На виду у всех он подошел к самой популярной красотке, включил романтическую песню на своем магнитофоне и сказал ей, как сильно он ее любит. Затем опустился на одно колено, вручил розы и попросил эту девочку выйти за него замуж. Она сказала «нет». Самое прикольное, что на свидании они никогда не были. Я не уверен, что она вообще знала его имя. © HawaiianShirtsOR / Reddit
- Однажды мы с другом поменялись местами: он пошел на урок моего класса, я — на его урок. Нас поймали. В школе думали, что мы прогуливаем уроки. И решили, что лучшим наказанием за это будет... отстранение от занятий на день. Моим родителям позвонили и сказали, что меня поймали на прогуле и что меня за это отстраняют от уроков. На что моя мама ответила: «То есть вы даете ему именно то, чего он и хотел?» После этого меня все равно отстранили. © TheFluBR / Reddit
- В восьмом классе у нас был проект по истории, где каждый вытаскивал имя исторической личности из шляпы и делал про него или нее доклад. Учитель попросил нас одеться, как наш герой. 25% оценки были за костюм. Очевидно, что одежды XIX века у меня не было, и моя семья не собиралась тратить кучу времени и денег на то, что я надену для пятиминутного доклада и никогда больше не использую. Поэтому я пошел в театральный кружок в школе и спросил, есть ли у них что-нибудь подходящее. Они нашли несколько нарядов, и я выбрал. В итоге мой костюм, по мнению учителя, недостаточно точно отображал исторический период. Я получил тройку просто потому, что в середине 2000-х у меня не было наряда XIX века. Многим в классе снизили оценки по аналогичным причинам. Родители подняли шум, но ничего из этого не вышло, потому что, по словам директора, учителя вольны оценивать так, как им хочется. © JesterShepherd / Reddit
- В детстве самым страшным наказанием после школы было делать уроки с мамой. Сам я мог долго сидеть и думать, но в итоге все равно делал правильно. Но с мамой... Это были пытки! Я волновался, она нервничала, кричала на меня, заставляла все переписывать по несколько раз, иногда даже тетради рвала. А стихи... Это было хуже всего. Даже папа боялся из комнаты выйти. Когда я учил стихи с мамой, то она хрипла, я глох, а соседи учили все наизусть. © Палата № 6 / VK
- Младший в конце апреля сломал спину. Два месяца нельзя было сидеть, только стоя или лежа. Так как заканчивал четвертый класс, встал вопрос об аттестации. Пока не принесла справку от врача о запрете сидеть, учительница требовала написать итоговые контрольные. На мой вопрос: «Как?» — вылупила на меня глаза, мол, пусть пишет стоя или лежа. А еще выпускной же. Я заранее сдала деньги, но в связи с ситуацией попросила вернуть: нас же не будет. Какой же ор подняли мамочки, у меня слов нет. В итоге деньги вернули, но удалили из чата. © MalBel / Pikabu
- В прошлом году я выпустилась из школы. Прекрасно помню праздничную суету, как все мои одноклассницы делились фотографиями своих выпускных платьев. Причем сразу несколькими вариантами, чтобы не повторялись, но и не знали, кто в каком будет. Пацанам было намного легче. Они договорились прийти в спортивных костюмах, потому что наша классная руководительница всегда ругала их за форму. И вот я решила присоединиться. Все девочки были в красивых платьях, а я в спортивном костюме черного цвета. Мне такой лук нравился в сто раз больше. © Палата № 6 / VK
- Была на родительском собрании. Мою там нахваливали только так! Поэтому я ужасно удивилась, когда, вернувшись домой, увидела, что она убрала всю квартиру и приготовила на всех ужин. «Дочка, а что случилось?» — спросила я. Она сказала: «А ничего плохого обо мне разве не говорили?» «Да нет, только хвалили», — удивленно ответила я. «Тогда замечательно!» — с облегчением сказала дочь. Выдала, что на всякий случай решила убрать, потому что не была уверена, что у нее в школе все в порядке. © Мамдаринка / VK
- Забираю дочку из школы. Меня просит подойти классная. Говорит, в последнее время Вика начала отставать в учебе, стала невнимательна. Я в ауте. Спрашиваю: «Какая еще Вика?» А у нее самой глаза по пять копеек. Говорю: «У меня Настя!» Ну училка мне и выдает: «А, простите. Что-то я путаюсь. У вашей все хорошо». Рассказываю эту комедию дочери, а она говорит, что плохая память их классной — это уже повод для шуток: «Мы очень хотим, чтобы она когда-то забыла, что у нас уроки, и просто не пришла!» Детки. © Мамдаринка / VK
- Дочка писала диктант. Схлопотала четверку. Допущена одна ошибка в слове «трамвай». Исправили букву «м» на букву «н». Ну я пошла к учительнице.
— Почему вы поставили «4»?
— Она слово «трамвай» написала неправильно. Вы не видите?
Я в упор не вижу ошибку. Говорю:
— А разве оно не так пишется?
Училка сразила наповал. С возмущением изрекла:
— Ну конечно! Проверочное слово «транспорт»!
Занавес. © Причал смешных историй / VK
В универе, кстати, время проходит не менее нервно и весело. Вот вам в доказательство забавные истории студентов.
Комментарии
Сразу первое про плакат.
А с какого перепугу задание выполняет родитель? Он учится или что? А потом ещё возмущается, что ребенок даже кошку не отгонит. Ясное дело, зачем? Когда за него все делают. Ответственности и ответа за свои дела - ноль, разве что мама психанет. Но мамочке оценочки важнее воспитания ребеночка
У ребëнка в начальной школе был одноклассник-однофамилец. Наша дивная учительница даже в четвëртом классе ухитрялась их путать.