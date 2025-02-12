20+ историй про кружки, секции и детские мечты, которые не всегда совпадали с родительскими

Каждый из нас, вспоминая детство, наверняка думает не только о школе, но и о тех самых кружках и секциях, куда нас отправляли родители «для общего развития». Кто-то с теплотой вспоминает, как вышивал крестиком или ходил на фигурное катание, а кто-то до сих пор вздрагивает, только услышав слово «пианино».