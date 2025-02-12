Не сочиняйте. Человек, который ненавидит какое-то занятие, вряд ли объездит с ним полмира и соберет кучу наград.
20+ историй про кружки, секции и детские мечты, которые не всегда совпадали с родительскими
Каждый из нас, вспоминая детство, наверняка думает не только о школе, но и о тех самых кружках и секциях, куда нас отправляли родители «для общего развития». Кто-то с теплотой вспоминает, как вышивал крестиком или ходил на фигурное катание, а кто-то до сих пор вздрагивает, только услышав слово «пианино».
- Сын никогда не любил спорт, но я все равно пытался привить ему любовь к футболу. И вот играли мы с его друзьями, и, к моему удивлению, сын забил победный гол. Бросился ко мне, обнял и сказал: «Папа, мы с тобой крутая команда!» Я очень гордился сыном, но придя домой, решил поговорить с ребенком и признался, что был не прав. Что он должен заниматься теми занятиями, которые ему нравятся. А если футбол не нравится, то мы найдем другое занятие. Уже через неделю сын записался в театральный кружок, и мы с женой не пропускаем ни одного его спектакля. © Мамдаринка / VK
- Друг в начальной школе несколько месяцев ходил в кружок цветоводства. А причина была в том, что он постеснялся сказать «нет» педагогу. Так и занимался один мальчик на весь кружок девочек, выкапывал и пересаживал цветочки. Зато, говорит, до сих пор помнит названия почти всех домашних растений. © Bruzga / Pikabu
- Когда мне было шесть лет, мама записала меня на балет. Я ненавидела это место — розовые пачки, строгую учительницу и даже запах лака в танцевальном классе. Каждый раз перед уроками умоляла маму не вести меня, но она не сдавалась и тащила туда. Прошло больше двадцати лет. Благодаря балету я объездила полмира, выиграла множество наград, купила собственную квартиру и нашла идеального мужа, с которым мы ждем дочку. Теперь я понимаю, что, если бы не мама, всего этого у меня, скорее всего, не было бы. © Палата № 6 / VK
- Родился в пригороде, и, что естественно, большого выбора школ и разных секций здесь не было. А ребенком я рос пытливым и нестандартным. В третьем классе захотел заниматься опытами (такая себе химия на минималках), но в нашем районе предлагал только танцы и бокс. Наверное, так бы и сидел дома, если бы не моя тетя. Она окончила химический факультет и работала на заводе. Узнав о моем увлечении, сначала пошутила: «Гены, племяшка-то в меня!» А уже через два месяца сняла офисное помещение, все там оборудовала и открыла кружок «Юный химик» для местных детей. Проводила занятия в один из своих выходных за символическую платуе. Так, благодаря моей любимой тете, у меня появилась возможность заниматься тем, что нравится, и круг друзей-единомышленников. Сейчас мне 32, и я — аналитик-фармацевт! © Не все поймут / VK
- Сыну 10 лет. Он занимается спортом с раннего детства, ходит в секцию по вольной борьбе еще с садика. В первом классе был небольшой перерыв, но сейчас он буквально не вылезает из спортзала — все время на тренировках, постоянно ездит на соревнования. Иногда кажется, что спортзал для него — святое место. Как-то утром по дороге в школу разговаривали о разном, в том числе о его соревнованиях. Вдруг сын вздыхает и говорит: «Мам, знаешь, я только об одном жалею — что бросил спорт в первом классе. Не надо было останавливаться, надо было продолжать тренироваться. Ошибка молодости, мам, ошибка молодости». © Палата № 6 / VK
- В детстве ходила в балетную школу — меня попросили забрать оттуда, ибо поступью я тяжела для балерины, в художественный кружок — оттуда тоже попросили, так как рисовать предпочитаю только черным. Музыкальная школа по классу скрипки и фортепьяно, это просто пыточная пятилетка была. Далее танцы и театральный кружок. Ушла, так как боюсь сцены. И единственное место, которое я выбрала сама и была в восторге — самбо. Вот это мне реально нравилось. © Zaponka81 / Pikabu
слушайте, ну кто это просит детей уйти из художественных кружков? я там много лет пробыла, и просили уйти только тех, кого туда тащили родители за шкирку, видно было, что ребенку просто и тошно, и способностей никаких.
- Лет в восемь пошла заниматься в секцию по легкой атлетике. Кое-какие успехи были, и я похвасталась этим в классе. Пригласила прийти на тренировки: мол, пусть посмотрят, какая я там крутая. В итоге одноклассники почему-то и вправду заинтересовались и дружно пошли на ту же секцию. Из нашего класса вышли: призер чемпионата Европы, два участника Олимпийской сборной, тренер секции в дорогущей частной школе и я — бухгалтер спортивной школы. © Палата № 6 / VK
- Мне было лет девять. В танцевальном кружке готовились к концерту. Руководителю удалось раздобыть где-то потрепанные костюмы, но мы и таким были рады. Подшить их, расшить пайетками и будет вполне себе хорошо. Руководитель показала мне костюм, я его забрала домой, расшила. Он весь блестел и переливался, весь! На концерте оказалось, что это костюм другой девочки и у меня его забрали. Я попыталась объясниться с училкой, но та меня грубо отшила, мол, я сама все перепутала. © e.nya / Pikabu
- Когда мне было пять лет, маму попросили забрать меня из балетного кружка, потому что все девочки занималась и выписывали па, а я весь урок стояла около станка и любовалась собой в зеркале. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Записал сына на хоккей, чтобы рос мужиком и папку радовал. Походил месяц на тренировки, а потом попросил, чтобы я его на фигурное катание лучше отвел. Я напрягся, но спросил, почему ему фигурное катание нравится больше. А он ответил: «А там девочки красивые занимаются, хочу с ними». © Палата № 6 / VK
- Когда мне было лет восемь, мама водила меня на танцы, в девять лет — в цирковую секцию на акробатику. Ни то, ни другое мне не нравилось. А потом уже бабушка отвела туда, куда я действительно хотел — на футбол. В 14 лет меня пригласили в футбольную школу-интернат в другом городе, но родители не отпустили. Было море слез...Два года ходил в кружок, название уже не помню, в котором мы ходили в походы, изучали основы ОБЖ и даже дважды сплавлялись на байдарках. Перед университетом всерьез увлекся волейболом, пять лет представлял свой вуз и даже немного поиграл за местную команду. Сейчас мне 33, из спорта остался только велосипед. Разбитые мальчишеские мечты о футбольной карьере все еще при мне. © Kangaroo89 / Pikabu
- По пятницам вожу свою младшую сестру на занятия балетом. Почти всегда своих дочек туда приводят мамочки, но вот на днях был и один папаша. Он показался мне таким заботливым, милым и добрым, все время пытался помочь своей самостоятельной дочке, но она прекрасно справлялась сама. А самое забавное было, как он минут 15 пытался расчесать ее волосы и собрать их в пучок-шишку, но у него получалось откровенно так себе. На помощь пришли другие мамы, которые справились буквально за несколько секунд. Очень интересно наблюдать за тем, как огромный бородатый мужчина так мило «кружит» вокруг дочки, потому что любит ее и хочет, чтобы она была самой красивой. © Не все поймут / VK
- Сыну шесть лет, ходит на самбо. У них там сейчас каникулы на пару недель — ремонт зала. Тренер дал задание: отжимания, накаты, приседания. Если не хочет что-то делать, то говорю, что не буду водить на секцию, а будет снова, как раньше, ходить на танцы. Помогает. © Палата № 6 / VK
- Лет в пять ходила на балет. В группе было примерно 15 девочек и один мальчик. Как же мы состязались за его внимание! За право стоять рядом с ним у станка могли всерьез поссориться. Одна девочка выбросила зимой из окна все мои вещи за то, что мы с этим мальчиком в одном автобусе домой едем после занятий. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Мать была одержима нашим развитием. Брат занимался боксом, меня отдали в балет, младшую водили в музыкальную школу. Сколько себя помню, мама постоянно носилась с нами, перетаскивая с одной секции на другую. Именно таскала, вечно подгоняя на очередные соревнования, концерты и просмотры друг друга. А мне так хотелось просто прийти со школы, нормально пообедать домашней едой, а не давиться очередным бутербродом, отсиживая зад на пластиковом стуле в ожидании, пока брат получит награду или сестра отпиликает на скрипке. Про свои балетные мозоли вообще молчу — ноги были убиты. Когда я выросла и сама стала мамой, у меня сложилось стойкое впечатление, что мать все это придумала просто для того, чтобы не заниматься домом, не готовить и не работать. «Я развиваю детей! Мне некогда варить борщ!» Ведь в итоге никому из нас троих то, чем она нас заставляла заниматься, так и не пригодилось. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
вывод - что бы вы не сделали, как бы не старались быть идеальной матерью, дети все равно будут ходить к психологу)))
- Мне было лет пять. Я ходила в секцию бальных танцев. Папа отводил меня туда вечером после сада. Как-то мы собирались с танцев домой, папа отошел поговорить с тренером, мне велел сидеть в холле, ждать его. Я сидела, ждала. Тут ко мне подошла какая-то женщина. Спросила, почему я одна, где родители. Я ответила, что меня не забрали, наверное, забыли и заплакала. Она спросила, где я живу — адрес я знала хорошо, — и отвела меня домой. Через час домой прибежал бледный папа. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Решила записать своего сына в футбольную секцию, чтобы он стал спортивнее и скинул лишний вес. Мы купили форму, кроссы, и он с радостью пошел на первое занятие. После занятия тренер сказал, что у него явный талант, и я почувствовала гордость. Но через неделю сын заявил, что больше не хочет заниматься. Мол, устал, лучше дома полежит. И тут я превратилась в ту самую мамку, которых осуждала. Заставляю его через силу ходить и контролирую, чтобы не пропускал тренировки. Через много лет только спасибо мне скажет. Не буду я потакать его истерикам, пускай лучше мяч гоняет, чем бездельничает. © Мамдаринка / VK
- В детстве родители отдали меня на акробатику. У меня были успехи: я хорошо занималась, слушалась тренеров, но этот спорт мне совсем не нравился. Я говорила об этом родителям, но в ответ слышала лишь одно: «Спорт — это очень полезно!» Когда я стала старше, уходить было уже жалко — ведь я многому научилась. Но в конце концов все же бросила акробатику и пошла на танцы. И только тогда поняла, что это мое. А акробатика... это было желание родителей и ходила я туда просто потому, что не хотела их расстраивать.© Карамель / VK
Так танцы после акробатики, это классно будет. Я вот занималась только танцами - так во взрослом возрасте теперь растяжки не хватает((
- Умоляла в детстве отдать меня на фигурное катание. Деньги были, время тоже, секция недалеко от дома. Мама ни в какую, мол, опасно, школа важнее, будет мешать. Вместо этого записала на хор. А спустя 10 лет я узнала настоящую причину. Оказалось, что мама просто хотела, чтобы я научилась справляться с тем, что в жизни не всегда будет так, как я хочу. Она тоже мечтала в детстве заниматься балетом, а вместо этого ходила в музыкальную школу. По ее мнению это помогло ей закалить характер.
- В детстве мама заставляла ходить на балет и говорила, что это обязательно мне пригодится в жизни. Ага, пригодилось. Шла зимой из магазина, навстречу бывший с какой-то красоткой. Я, естественно, ненакрашенная и с авоськой. И вот, когда я шла мимо них, взяла и поскользнулась. В авоське — яйца, красиво бы я перед ними растянулась. Но балетное прошлое позволило сделать красивый пируэт и прошествовать мимо как ни в чем не бывало.
- Я очень люблю балет и в детстве им занималась. Родители, понимая мою страсть, часто водили меня в театр. И перед каждым походом я старательно репетировала связки и движения, которые мы проходили в кружке, потому что думала, что в конце представления прима-балерина попросит девочек из зала что-нибудь станцевать. Волновалась очень. Так ни разу и не попросили. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
А вот еще подборка разных детских воспоминаний, максимально теплых и забавных:
Комментарии
Я мeчтала зaниматься фигyрным кaтанием.
B 6 лет впepвые встала нa кoньки и cpaзу poвненько пoехала (нoгами, не ноcом)). Трeнер пpoсила мамy зaписать мeня в ceкцию, нo тa былa пpoтив - тpaвмоопасно.
Пpaвда, пo нeясной лoгике мeня oтдaли нa хyд.гимнaстику.
Отзaнимaлась пoчти 3 гoда, пoка нe поскoльзнулась нa лeнте и нe пoлучила oч.cильнoе coтрясение...
Maма нa эмoциях зaбрала мeня оттуда. А пoзже я yпpocилась в бaлетный класс. Mне нравилocь и получaлось. 32 Фуэтe, конeчно, пocле тoй тpaвмы я cделать yже нe мoгла... Зaто, нa вcю жизнь ocтались кooрдинация, оcанка, пoдвижные cвязки. Taк чтo в иcтoрии из пoдбoрки пpo пиpyэты нa льду лeгко вeрю 😅
В каждом музыканте мне видится несчастный ребенок, которого в детстве силком заставляли заниматься музыкой.