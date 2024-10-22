14 историй о том, какими наивными мы иногда бывали в детстве

Лет в восемь я запустила по родной деревушке среди детворы слух, что знаю месторасположение огромного клада. Описывала несметные сокровища, да так талантливо, видимо, что запустила массовое помешательство. Информацией я готова была поделиться с тем, кто принесет мне больше всех битых стеклышек (ну нравились мне они, красивые были) от бутылок.



Когда правда вскрылась, меня сделали парией за обман. Зато дороги в деревне были полностью очищены от осколков, хотя такой цели я изначально и не преследовала.