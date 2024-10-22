Боже,про шкаф и отражение- такая прелесть,я искренне посмеялась😹
14 историй о том, какими наивными мы иногда бывали в детстве
В детстве в какие только чудеса не веришь. Мы легко пугались монстров в шкафу, покупались, когда нас разводили взрослые, бежали искать настоящие сокровища. И во взрослой жизни порой так хочется вспомнить ту беззаботную пору, когда мы были такими доверчивыми.
- Я как-то рылась на заднем дворе в поисках сокровищ и нашла грязную монетку. Взволнованно отнесла свое сокровище в дом, чтобы вымыть его, но, к своему ужасу, уронила в канализацию. Я побежала к маме и со слезами на глазах сказала ей, что моя монетка уплыла в Китай. Примерно через неделю я получила письмо по почте. Мне было 6 лет, так что это большое событие. Я открыла письмо в присутствии мамы и братьев и начала зачитывать вслух. Это было «официальное заявление» Китая о том, что они нашли мою монетку и, проанализировав отпечатки пальцев, установили, что она принадлежит мне. Там также были копия письма, написанная незнакомыми буквами, и, конечно же, моя монетка, приклеенная скотчем к письму. Я хранила это все долгие годы. Как же я была разочарована, когда много позже мне сказали правду. © nanaacer / Reddit
- Когда был ребенком, родители делали ремонт. Перенесли шкаф пустой в детскую. На внутренней стороне двери было большое зеркало. Ну я и залез в этот шкаф, посидел немного, решил вылезать, стал открывать понемногу дверцу. И тут увидел перед собой в темноте человека! От страха выбил оргалит с задней стенки шкафа и выпал на пол. А все просто: когда открывал дверь, свет попал на зеркало, и я увидел свое слабое отражение. Вот от себя самого и пытался убежать. © Подслушано / Ideer
- В детстве мне прописали пить витаминки. Так как дитем я была криворуким, то из трех штук одна оставалась в руках, а другие — на полу. Чтобы я не подбирала с пола, мама говорила, что таблетка, как только касается пола, теряет свои свойства. Искренне в это верила лет до 10. © Подслушано / Ideer
- В детстве с подругой «мутили бизнес». Закупали в дешевом магазинчике тетради, плакаты, значки, блокноты с популярной на тот момент группой и продавали всем подружкам по более высокой цене (но не выше, чем в обычных магазинах). Заводили специальные тетрадки с клиентами, телефоны записывали. Мечтали расширить бизнес. Составляли планы. А сейчас вспоминаю, и смешно становится, насколько серьезным нам это все казалось. © Подслушано / Ideer
- Мне было семь, и моя сестра выходила замуж. Я этому событию радовалась больше всех и очень боялась проспать, поэтому папа просто не мог не разыграть меня. В день свадьбы, пока я мирно спала, в комнату залетел отец и начал будить, говоря, что я проспала и опаздывала на свадьбу. Я с полным ужасом в глазах, сонная, резко вскочила и начала спешно искать одежду. На шум прибежала мама, отец на полусогнутых хохотал, а я с истерикой бегала по комнате в поисках вещей. Папе тогда влетело, а над историей все вместе теперь смеемся. © Подслушано / Ideer
- Мелкая я, лет эдак в 8, наслушалась кельтских мифов и легенд о короле Артуре. Приехала к бабуле в деревню, повязала простыню на плечи, на голову нацепила какую-то ерунду в виде короны, сделала коня из палки. Щитом мне послужила большая крышка от бака, мечом — обычная палка. И я как полоумная носилась по деревне и искала Мерлина, а потом неделю пыталась стащить у бабушки из серванта «Грааль» — красивую вазу для фруктов с золоченым узором. Эх, детство. © Подслушано / Ideer
- В детстве было лень выплевывать косточки от фруктов. Мама меня отчитывала за это, но не говорила, почему их нельзя глотать. Я решил, что это потому, что из косточек вырастают растения, когда пьешь воду. Так вот однажды я проглотил несколько апельсиновых косточек и провел бессонные ночи, размышляя, когда внутри меня что-нибудь вырастет. Я даже клялся, что чувствую, как в животе шуршат листья. © Unknown author / Reddit
- Мой муж в детстве, видя рекламу прокладок, заметил, что их там поливают синей жидкостью, как в рекламе подгузников. Поэтому, когда он увидел, как его мама покупает прокладки, он решил, что это что-то вроде подгузника для женщин. Типа они любят наряжаться и долго ходить по магазинам, так что им, должно быть, просто удобнее ходить в подгузнике. © Donna_Freaking_Noble / Reddit
- Я в детстве думал, что все рождаются либо взрослыми, либо детьми. Вот мои родители родились взрослыми, а я родился ребенком, поэтому им пришлось обо мне заботиться. Я знал, что все состарятся, но думал, что родители просто станут старше, а я стану старым, морщинистым ребенком. © AverageBrendan / Reddit
- Когда мне было года четыре, я часто задавался вопросом, почему молоко настолько вкуснее с хлопьями. Однажды у меня случилось «озарение»: это потому, что я пью молоко из миски, а не из чашки! © coldonefan / Reddit
- Родители всегда говорили мне, что окна в машине должны быть закрыты, когда мы едем по шоссе, потому что открывать их незаконно. Верил в это, пока мне не исполнилось 10 лет и я не увидел, как мой друг открыл окно и не понял, о чем я говорю. © ***pants / Reddit
- В детстве я боялся спать один: был уверен, что в моей комнате живут привидения. Однажды, когда мамы не было дома, отец пылесосил, а я к нему приставал. Он тогда сказал, что в пылесос можно всосать призраков. И тогда они не будут беспокоить. Я вырвал у него пылесос и побежал пылесосить. С тех пор я почти каждый день всасывал призраков. Только лет в 14 я начал догадываться, что меня жестоко обманули. © Подслушано / Ideer
- Родители рассказали мне, что нужно уступать пожилым место в транспорте. Я поняла это буквально. Помню, сидела в троллейбусе. Зашла бабуля. Так я спрыгнула с сиденья и через переполненный троллейбус ломанулась к ней, предложив свое место. Как же я удивилась, когда увидела, что мое место уже занято. Расстроилась. © Подслушано / Ideer
- В детстве у меня был зеленый попугай. Поперхнулся он как-то — и все, почил. Папа мой в магазин побежал. Но зеленых попугаев не осталось, и он купил синего. Пришла я из детсада домой и увидела этого попугая. Естественно спросила, почему он синий. Так папа ответил: «Клетка же всю ночь стояла под окном, вот он и простудился, цвет поменял». На радость всем я в это поверила и продолжила жить как ни в чем не бывало. А потом и этот попугай скончался. В 14 лет узнала, что волнистые попугаи цвет не меняют. © Подслушано / Ideer
Ребенком быть весело и трудно одновременно. Ведь, как только начинается школа, дети погружаются в кучу проблем и в свои первые дедлайны. Усталости и выгорания редко получается избежать, но одна мама нашла способ.
Комментарии
Теперь понятно почему некоторые родители не покупают своим детям научпоповские хорошие энциклопедии и не читают их вместе с ними)))
Лет в восемь я запустила по родной деревушке среди детворы слух, что знаю месторасположение огромного клада. Описывала несметные сокровища, да так талантливо, видимо, что запустила массовое помешательство. Информацией я готова была поделиться с тем, кто принесет мне больше всех битых стеклышек (ну нравились мне они, красивые были) от бутылок.
Когда правда вскрылась, меня сделали парией за обман. Зато дороги в деревне были полностью очищены от осколков, хотя такой цели я изначально и не преследовала.