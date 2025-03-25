14 украшений ручной работы, которые могли бы стать экспонатами музея
Ручная работа ценится во все времена, будь то беседка во дворе или украшение для волос. Сейчас в магазине можно найти все для рукоделия — было бы желание мастерить. И многие пробуют создавать что-то прекрасное. Но иногда мастера вкладывают в свои произведения всю душу и нам остается только любоваться и восклицать: «Как же это прекрасно!»
«Белые кружевные украшения на шею»
«Я сделала этот браслет сама. Центральный камень — серый лабрадорит»
«Просто хочу поделиться с вами браслетом, который сделала моя мама»
Трудов видно, что много, но итог спорный, если честно.))
- Как же красиво! Мой фаворит в этом браслете — пчелка. © Kammy44 / Reddit
«Я сделала браслет на плечо с листком из лазурита, оплетенного медной проволокой»
Ну это для ролевиков, типа магический артефакт, они бы заценили😁 А вообще красиво😊
- Это действительно очень красиво! У вас можно заказать украшение? © Glum828 / Reddit
«Недавно смастерила»
- Какую технику вы используете? Я бы тоже хотела попробовать заняться таким рукоделием. © cassiopeia2012 / Reddit
«Вот такие кольца я делаю для своих подопечных в доме престарелых»
- Просто до слез! Вы — ангел, а работы действительно красивы. © heroine_bob980 / Reddit
«Серьги-оригами, которые я сделала сама»
- Начните свой бизнес и гарантированно станете миллионером через пару лет. © Unknown author / Reddit
«Броши и подвески из полимерной глины в стиле камея. Моя первая работа»
- Они такие классные и такие особенные! Ты проделываешь потрясающую работу с глиной. Эти маленькие существа будто живые. © prisma_fox / Reddit
«Я сделала браслет в технике макраме с кристаллами кошачьего глаза»
«Закончила несколько дней назад»
- Совершенно прекрасная работа! Мне нравится витая проволока на птичьих лапках. Гениальная идея сочетать одинаковые петельки. Выглядит потрясающе! © SnarkitchyBear / Reddit
«Серьги в виде тюльпанов из бисера»
Не особо носибельно, особенно с длинными волосами, которые зацепятся за бисер. И выглядит, как детская поделка
- Прекрасный дизайн! Как раз для того, чтобы окунуться в весну. © N2Beadz / Reddit
«Эти серьги из глины я сделала сама. Что думаете?»
«Мой брат зарабатывает на жизнь изготовлением украшений. Это ожерелье он подарил мне»
«Эти серьги много лет назад сделала для меня коллега. Это было ее хобби. Она давно уехала жить в другую страну, но со мной остался кусочек ее души»
Взгляд цепляют, нравятся . Размер непонятен, хотелось бы, чтоб не очень тяжёлые были.
Ручная работа — вещь трогательная. Еще больше красоты, которая радует глаза и сердце, вы найдете здесь:
Комментарии
Племянница сделала подарки na 8 марта ))) Не поверите, из ... салфеток!!!