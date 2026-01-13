Мы представили, кем бы работали Баба-яга, Кощей и другие сказочные герои, если бы жили в современном мегаполисе

Кино
56 минут назад
Мы представили, кем бы работали Баба-яга, Кощей и другие сказочные герои, если бы жили в современном мегаполисе

Старые сказки на новый лад: они уже среди нас! Мы пофантазировали, как бы сложилась судьба любимых персонажей, если бы они сменили свои избушки и пещеры на уютные коворкинги и шумные проспекты мегаполиса. Оказалось, что в современных реалиях их «магия» превращается в невероятно востребованные профессии!

Золушка — владелица клинингового агентства

Серый Волк — личный телохранитель

Фея-Крестная — бьюти-мастер по «волшебным» преображениям

Леший — смотритель заповедника

Кощей Бессмертный — банкир

Русалочка — инструктор по плаванию

Водяной — сантехник

Кот в сапогах — стилист, дизайнер одежды

Лиса Алиса — PR-менеджер

Баба Яга — ночной консьерж в элитном доме

Варвара-Краса — модель

Морозко — психолог

Снежная королева — ученый

Красная шапочка — сотрудник службы доставки

Мальвина — учитель

Хозяйка медной горы — арт-директор ювелирного магазина

Садко — музыкант, тревел-блогер

Надеемся, этот необычный взгляд на фольклор поднял вам настроение и заставил улыбнуться по пути на работу. А вот еще несколько статей, где мы с ИИ пофантазировали на разные темы:

Комментарии

Уведомления

Похожее