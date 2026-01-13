Мы представили, кем бы работали Баба-яга, Кощей и другие сказочные герои, если бы жили в современном мегаполисе

Старые сказки на новый лад: они уже среди нас! Мы пофантазировали, как бы сложилась судьба любимых персонажей, если бы они сменили свои избушки и пещеры на уютные коворкинги и шумные проспекты мегаполиса. Оказалось, что в современных реалиях их «магия» превращается в невероятно востребованные профессии!