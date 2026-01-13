Мы представили, кем бы работали Баба-яга, Кощей и другие сказочные герои, если бы жили в современном мегаполисе
Кино
56 минут назад
Старые сказки на новый лад: они уже среди нас! Мы пофантазировали, как бы сложилась судьба любимых персонажей, если бы они сменили свои избушки и пещеры на уютные коворкинги и шумные проспекты мегаполиса. Оказалось, что в современных реалиях их «магия» превращается в невероятно востребованные профессии!
Золушка — владелица клинингового агентства
Серый Волк — личный телохранитель
Фея-Крестная — бьюти-мастер по «волшебным» преображениям
Леший — смотритель заповедника
Кощей Бессмертный — банкир
Русалочка — инструктор по плаванию
Водяной — сантехник
Кот в сапогах — стилист, дизайнер одежды
Лиса Алиса — PR-менеджер
Баба Яга — ночной консьерж в элитном доме
Варвара-Краса — модель
Морозко — психолог
Снежная королева — ученый
Красная шапочка — сотрудник службы доставки
Мальвина — учитель
Хозяйка медной горы — арт-директор ювелирного магазина
Садко — музыкант, тревел-блогер
Надеемся, этот необычный взгляд на фольклор поднял вам настроение и заставил улыбнуться по пути на работу. А вот еще несколько статей, где мы с ИИ пофантазировали на разные темы:
Фото на превью Последний богатырь: Корень зла / Walt Disney Pictures, Золушка / Ленфильм, AI-generated image
