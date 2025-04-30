10 деталей, которые выдают работу искусственного интеллекта

Фотообманки появились задолго до появления искусственного интеллекта. Но если раньше только профессионал мог изменить фотографию или добавить в кадр несуществующие детали с помощью фотомонтажа и ретуши, то сейчас любой желающий может получить нужный снимок, просто задав программе определенные параметры. На первый взгляд в этом нет ничего страшного: многие просто развлекаются, подкидывая нейросети разные задачки.

Но некоторые недобросовестные люди используют искусственный интеллект для создания поддельных профилей в соцсетях или публикации фальшивых снимков и видео с участием знаменитостей. Так они пытаются повлиять на общественное мнение или выманить у пользователей деньги. Поэтому сегодня особенно важно уметь отличать реальные снимки от подделок. Это непростая задача, поскольку искусственный интеллект постоянно развивается, а качество созданных им изображений неуклонно растет. Недавнее исследование показало, что лишь 61% людей способны отличить изображение, созданное ИИ, от настоящей фотографии. Хотя порой, только взглянув на очередное фото девушки или ребенка с тортиком в ленте так и хочется воскликнуть: "И почему только люди ведутся на такие посты!"