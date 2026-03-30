Прикольные книги! Первую купила специально для мамы - ей тоже понравилось. Главные героини - дамы преклонного возраста. Нравится что в детективах этих нет пошлятины, "радуги"... Сюжет очень плавный, и в тоже время есть умеренная динамика.
10 книг, за которыми не замечаешь, как наступило утро — 30.03.2026
В мире миллионы книг, но по-настоящему «своих» — единицы. Тех, что заставляют сердце биться чаще, а землю — уходить из-под ног. Мы прочесали соцсети, опросили знакомых книгоманов и перетряхнули личные полки, чтобы найти эти 10 жемчужин. Одни из них заставят вас смеяться до слез, другие — озадачат так, что захочется позвонить бывшему учителю литературы. Но у них есть общее: вы не закроете их, пока не дойдете до точки в финале.
«Дикая» Шерил Стрэйд
«Дикая» Шерил Стрэйд — это не просто путевые заметки о походе длиной в 1100 миль, а предельно честный и местами болезненный сеанс самопомощи под открытым небом. Главная героиня, оказавшись на эмоциональном дне, решает в одиночку пройти Тихоокеанский хребет при полном отсутствии походного опыта. Это история о том, как в преодолении ты заново собираешь свою личность по кусочкам. Здесь нет глянцевого вдохновения — только пыль, пот и первобытное желание выжить. Но истории сильных женщин бесконечно вдохновляют нас на важные изменения. Об этом рассказывают и пользователи в сети:
- Я перечитываю эту книгу примерно раз в год. И ее желание совершить поход обратно к тому, кем она была раньше, всегда толкает меня на то, чтобы попытаться хоть что-то изменить в своей жизни. © Mental_Worker_1520 / Reddit
«Детективное агентство «Благотворительный магазин», Питер Боланд
У Питера Боланда вышло три книги о чудесных дамах пенсионного возраста, которые работают в благотворительном магазине для собачек, едят торты и кексы, а заодно расследуют преступления. Бонусом вы узнаете совершенно все о чае! Это все так легко, непринужденно и захватывающе, что вы проглотите все три истории одним махом. Ах, да, изюминка во всем этом действии — чудесный кросс-терьер Саймон Ле Бон: так что если вы собачник, ваш питомец одобрит выбор литературы.
«Автостопом по Галактике», Дуглас Адамс
Если вы раскроете мою копию «Автостопом по Галактике», из нее посыплется песок с пляжей Шри-Ланки и выпадет билет малайзийского метро. На 42-й странице красуется пятно от кофе, а уголки загнуты так, будто книга сама пыталась от меня сбежать. И стала она мне такой родной после одного случая.
Однажды застряла в аэропорту на острове в дикую жару, без связи и денег. Все вокруг суетились, спешили на свои рейсы. Я попыталась обратиться за помощью, но меня не понимали. Уже начала нервничать, открыла рюкзак, а там эта книга, купленная для полета. Достала ее, начала читать в каком-то странном порыве, и впервые за несколько напряженных часов улыбнулась. Но именно в тот момент я поняла: мое дружелюбие и умение сохранять иронию даже в самых непредсказуемых обстоятельствах — моя суперспособность. В итоге с помощью языка жестов, ломаного английского и позитивного настроя нашла человека, который помог мне. Теперь не расстаюсь с этой книгой, она помогает мне поверить в себя и почувствовать, что я дома в любой точке Вселенной.
«Семейное счастье», Лев Толстой
Немного удивились? Если честно, Толстого со школы не люблю. Мои брови поднялись очень высоко, когда подруга подсунула мне его книгу со словами: «Это тебе не „Анна Каренина“, это настоящий женский роман!» Кто я такая, чтобы не пойти на эксперимент: бросить книгу всегда можно. Начала читать и такая: «Вау! Да это же книга, которую нужно читать всем девушкам, перед тем как выйти замуж! Почему она не попалась мне, когда я в юности смотрела на брак, как на романтическое приключение?»
В общем, если любите книги о том, как правильно строить отношения и по прочему саморазвитию, то берите на заметку «Семейное счастье»: читается легко, Толстой все же, действительно, гений. На секундочку, по этому произведению тоже сняли кино (если вы вдруг все-таки не готовы идти и читать Льва Николаевича).
«Профессия: ведьма», Ольга Громыко
Если вы до сих пор считаете, что ведьмы — это злые старухи, а вампиры — мрачные кровопийцы, приготовьтесь к полному краху стереотипов. Ольга Громыко буквально перевернула жанр славянского фэнтези, создав одну из самых уютных и остроумных историй в вашей библиотеке. Рыжая адептка Вольха точно западет вам в душу с ее несносным характером и феноменальным талантом находить приключения на свою голову. Это та самая книга, которую глотаешь за одну ночь: она заставляет смеяться в голос, сопереживать «монстрам» и навсегда влюбляет в миры, где ирония оказывается сильнее любого заклинания. А то, что ее по достоинству могут оценить представители разных поколений подтверждается рассказами читателей:
- Дочка никогда не любила читать, но тут затаилась с книжкой. Нам с отцом сказала не мешать и удалилась к себе в комнату. До утра над книгой просидела, заснула, я тихонечко подглядела обложку и чуть смехом не подавилась. Читала она мою любимую Ольгу Громыко, которую я же ей 100 раз рекомендовала. Но мамин совет мимо ушей, а вот подружкины рекомендации дороже золота.
«Когда утонет черепаха», Слава Сэ
Читайте! В этой книге совсем другой Слава Сэ, но юмор, стиль , сюжетные неожиданности все же узнаваемы. Для меня особенно, потому что я живу почти на той же черепахе.
Вполне возможно, вы знакомы с творчеством это чудесного автора: его приключения сантехника покорили не одно сердце. Мы даже читали и перечитывали это все вслух в большой компании. Но «Когда утонет черепаха» — это что-то другое, хоть и не менее смешное. Книга увлекает не хуже модного сериала. А в центре романа — остров. Остров, на котором может произойти все что угодно, а его жители совершенно уверены, что живут на большой черепахе. Сказать что-то еще — испортить все удовольствие. Поэтому вам придется поверить нам и другим пользователям интернета, что это произведение — современный шедевр, читающийся на одном дыхании.
«Маленький принц», Антуана де Сент-Экзюпери
Антуан де Сент-Экзюпери создал не просто сказку о мальчике с астероида, а пронзительное зеркало, в котором каждый из нас видит свои когда-то забытые мечты. Идеальное чтение на один вечер, которое оставляет после себя долгое послевкусие и желание наконец-то взглянуть на звезды. И вот мир вокруг замирает, а привычные проблемы начинают казаться крошечными и неважными. Это невероятно светлая и одновременно щемящая история о том, что самые главные вещи в жизни нельзя увидеть глазами — их можно почувствовать только сердцем. Это замечает каждый читатель:
- Эту книгу можно прочитать за час. Кажется, что она для детей, но это не так. Она может растрогать до глубины души, рассказывая о том, что значит любить и потерять. Я перечитываю ее раз в год, и каждый раз она производит разное впечатление в зависимости от моего состояния. © UntitledDoc1 / Reddit
- Сын-подросток стал наглеть. Плохо учится, на вопросы один ответ: «И что?» Нарисовалась двойка по литературе, ведь читать не любит. И тут смотрю ночью — свет горит. Тихонько заглянула, а он в книжку уткнулся. А за завтраком кладет книгу передо мной и вдруг спрашивает: «А правда, что мы кому-то нужны только если о них заботимся?» Я растерялась, глянула на обложку, а это «Маленький принц». И тут я поняла, что за его колючками прячется не злость, а просто страх быть непонятым. Решила, что это мой шанс сблизиться с ним и поговорить по душам.
«Заблудившийся автобус», Джон Стейнбек
Стейнбек — настоящий мастер слова. Он написал много чудесных и художественных, и документальных произведений. Роман «Заблудившийся автобус» создает ощущение, будто вы стали невидимым и можете в реальном времени наблюдать за судьбами разных людей. Герои настолько разношерстные, что вполне возможно узнать в них себя. У каждого свои цели, взгляды и тараканы в голове. Но все эти люди отправились в путешествие: кто-то по делам, кто-то за мечтой, а кто-то от чего-то бежит. Их объединяет только одинокая закусочная у дороги и старенький автобус. Этот роман определенно понравится и любителям мелодрамы, и сторонникам психологических романов. Максимальное время прочтения — неделя, если вы ну очень занятой человек.
«Последний шанс», Джон Гришэм
Эту книгу довольно часто обсуждают в соцсетях и на форумах. И даже если вы далеки от спорта, а уж тем более — от американского футбола, стоит внести это произведение в список к прочтению. Кстати, оригинальное название книги — «Игра за пиццу». Тот случай, когда немного хочется упрекнуть переводчиков. Главный действующий герой — игрок, у которого все летит в тартарары, и он уезжает в Италию в поисках лучшей жизни.
Напоминает это произведение жизнь настоящего человека! Читается на одном дыхании, и сразу же хочется перечитать книгу еще раз. Заварите себе чай и окунитесь в эту чудесную историю, где сплетается разочарование футболиста и итальянский колорит. На всякий случай напомню, что речь об американской версии футбола.
«Физрук», Сергей Мусаниф
Давайте не будем обижать любителей жанра фэнтези. Для них тоже есть годная рекомендация от моего папы — поклонника Гарри Гаррисона и человека, прочитавшего почти миллион фантастических книг. Если что, о «Физруке» и в сети восторженно отзываются фанаты зомби и постапокалипсиса. Свежо, юморно и совершенно не энергозатратно для читателя. Динамичный сюжет, действие происходит буквально у вас за окном, а главное действующее лицо — обычный человек, возможно даже, он очень похож на вашего соседа. Мировые цивилизации вмешиваются в судьбу Земли — и понеслась. А самое интересное, по сюжету, чтобы выжить, нужно играть в компьютерную игру. Только тс-с-с, без подробностей: еще слово и меня отругают за спойлеры.
Комментарии
Предлагаю соцопрос: ваши литературные разочарования за последнее время - не поняли/не зашло, не дочитали, криво написано - пару слов пояснений, пожалуйста.
- "Грозовой перевал" Эмили Бронте: для того времени - шедевр. Перебрала четыре перевода, пока прочитала, не зашло.
- "Мидлмарч" Джордж Эллиот. Сочное красноречие, оргазмировала на протяжении четыреста страниц, но движение сюжета было минимальное. Оставшиеся четыреста не осилила.
- "Мифогенная любовь каст" Ануфриев, Пепперштейн. Не дочитала второй том - ожидала иное развитие событий. Хотелось понять, что критики называют одновременно второй "Войной и миром" и массивом неконтролируемого бреда.
"100 лет одиночества" - метафорический роман, тоже мало что поняла. "Мастер и Маргарита" - тут вы не одиноки. Историческая часть романа интересная, а вот мистическая - не понятна, несмотря на восторженные отзывы множества людей.