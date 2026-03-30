10 книг, за которыми не замечаешь, как наступило утро — 30.03.2026

Если вы раскроете мою копию «Автостопом по Галактике», из нее посыплется песок с пляжей Шри-Ланки и выпадет билет малайзийского метро. На 42-й странице красуется пятно от кофе, а уголки загнуты так, будто книга сама пыталась от меня сбежать. И стала она мне такой родной после одного случая.

Однажды застряла в аэропорту на острове в дикую жару, без связи и денег. Все вокруг суетились, спешили на свои рейсы. Я попыталась обратиться за помощью, но меня не понимали. Уже начала нервничать, открыла рюкзак, а там эта книга, купленная для полета. Достала ее, начала читать в каком-то странном порыве, и впервые за несколько напряженных часов улыбнулась. Но именно в тот момент я поняла: мое дружелюбие и умение сохранять иронию даже в самых непредсказуемых обстоятельствах — моя суперспособность. В итоге с помощью языка жестов, ломаного английского и позитивного настроя нашла человека, который помог мне. Теперь не расстаюсь с этой книгой, она помогает мне поверить в себя и почувствовать, что я дома в любой точке Вселенной.