7 пород кошек, которые прекрасно ладят как со взрослыми, так и с детьми

Сиамские кошки нередко сравниваются с собаками благодаря своей преданности, ласковости и доверчивому характеру. Они отличаются высокой чувствительностью, обожают объятия и стремятся всегда находиться рядом со своими хозяевами.

Эти пушистики требуют к себе максимум внимания, ласки и времени для игр. Если они почувствуют недостаток внимания, то обязательно дадут вам знать — эти голубоглазые красавицы очень разговорчивы.