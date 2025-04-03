7 пород кошек, которые прекрасно ладят как со взрослыми, так и с детьми
Считается, что кошки независимые существа и больше привязаны к дому, нежели к человеку. Однако мы нашли интересные породы пушистиков, которые очень дружелюбны и прекрасно ладят с детьми.
Сиамские кошки
Сиамские кошки нередко сравниваются с собаками благодаря своей преданности, ласковости и доверчивому характеру. Они отличаются высокой чувствительностью, обожают объятия и стремятся всегда находиться рядом со своими хозяевами.
Эти пушистики требуют к себе максимум внимания, ласки и времени для игр. Если они почувствуют недостаток внимания, то обязательно дадут вам знать — эти голубоглазые красавицы очень разговорчивы.
Сибирские кошки
Сибирская порода кошек — довольно дружелюбная, известная своим добрым нравом в общении с другими питомцами и замечательным отношением к детям. Эти пушистики взрослеют постепенно и полностью формируются лишь к пяти годам, благодаря чему долго сохраняют игривость и повадки котенка.
Мэнксы
Данная порода кошек возникла на острове Мэн. Генетическая мутация привела к отсутствию хвоста, хотя не все представители породы бесхвостые.
Они преданные, ласковые и игривые как собаки. Некоторые мэнксы играют в «принеси мячик» и любят воду. Но их сходство с собаками на этом не заканчивается. Мэнксы могут зарычать или даже напасть на собаку или человека, которого считают угрозой для своей семьи
Эта кошка станет хорошим другом для детей. Однако мэнксы требуют много внимания, и их нельзя оставлять одних надолго.
Шотландские вислоухие кошки
Абиссинцы
Абиссинские кошки отличаются энергичностью, любопытством и грациозностью. Они умны, общительны и любят радовать своих хозяев, поэтому их нередко сравнивают с собаками. Эти питомцы всегда стремятся к новым открытиям, повсюду следуя за владельцем, и обожают забираться повыше, например, на шкафы или полки. Кроме того, они любят быть в центре внимания, но при этом легко находят общий язык с другими животными.
Бурманские кошки
Бурманские кошки очень общительные, любознательные и отлично ладят с детьми. Они обожают внимание, преданы своему владельцу и всегда готовы участвовать в играх. Эти кошки часто ведут «разговоры» с хозяевами и спокойно уживаются с другими питомцами, включая собак. Их короткая шерсть и низкая линька делают их менее склонными вызывать аллергические реакции у людей с чувствительностью.
Норвежские лесные кошки
Норвежские лесные кошки обладают мягким характером, легко обучаются и быстро запоминают правила поведения в доме. Они отличаются высокой терпимостью к другим животным и детям, поэтому отлично подходят для семей с малышами любого возраста. Эти грациозные великаны обожают прыгать и исследовать окружающее пространство.
Очень общительны и сильно привязываются к людям, им требуется много общения с человеком. Эти представители семейства кошачьих устанавливают близкие отношения со всеми членами семьи, а не только с одним человеком.