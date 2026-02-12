15+ жизненных комиксов о работе, в которых каждый узнает свой коллектив

Работа в коллективе — это не только проекты и дедлайны. Это и сплетни у кофемашины, вечные споры о температуре в кабинете и легендарные истории про разных сотрудников. Каждый из нас наверняка может поведать пару забавных баек о своих коллегах — тех самых, без которых офисная жизнь была бы куда скучнее. Чтобы вы убедились, что ваш коллектив — не уникален в своем абсурде и очаровании, мы подготовили подборку комиксов. В каждом из них вы без труда узнаете ту самую офисную реальность, в которую мы окунаемся с понедельника по пятницу.

Начальство часто считает, что незаменимых людей нет. Но это не всегда так

Бруннера 3 часа назад Другого человека поставить. В хорошем коллективе должна быть взаимозаменяемость - - Ответить

Коллеги, работающие в режиме радиостанции «Сплетни FM», обычно терпеть не могут чужой шум. Даже если его и нет

Битва между теми, кому вечно холодно и теми, у кого в роду были белые медведи, — вечна

Tatiana Makarova 13 минут назад О да, мне вечно холодно, я люблю жару. Но к окнам я вообще не подхожу. А одна коллега целый день бегает туда-сюда, то открывает окна, то закрывает. - - Ответить

Таинственное исчезновение общих припасов — один из классических сюжетов офисных детективов

Кошачья прислуга 2 часа назад Поэтому у меня все баночки и емкости дома прозрачные. - - Ответить

Некоторые начальники могут разбудить тебя среди ночи и потребовать еще немножко поработать, но без сомнений сократят свой рабочий день ради личных дел

А в вашем коллективе тоже есть сотрудник, у которого, что ни день, то новые причины уйти пораньше?

Apple_music 1 час назад У меня так начальница - то врач, то сантехник, то у нее ремонт - - Ответить

Офисных мучеников, чихающих, но работающих, давно пора приравнять к стихийному бедствию

Фрося Сумочкина 4 часа назад У нас после ковида золотое правило: сопливый - сиди дома. Тем более, офисные сотрудники в большинстве своем могут вполне себе полноценно работать удаленно - - Ответить

Подвиг в офисе чаще всего нужен только для того, чтобы подчеркнуть бессмысленность наших страданий на следующее утро

Lana Star 5 часов назад Видать никто работать не захотел, вся команда другая 😆 - - Ответить

Профессиональный рост в компании часто зависит не от извилин в голове, а от веток на генеалогическом древе

Кошачья прислуга 2 часа назад Не всегда. Иногда - от предпочтений гендира. Знакомый рассказывал, будь ты хоть трижды гений, но если ты не рыбак, не разбираешься в блеснах и прикормке, тебе в их конторе карьеру не сделать. - - Ответить

Некоторые сотрудники виртуозно умеют припрягать к своим задачам всех, кто не спрятался

Озеленение кабинета иногда заканчивается тем, что фикус получает больше личного пространства, чем ведущий специалист

Tatiana Makarova 10 минут назад Не люблю цветы. От них только подоконники грязные - - Ответить

Некоторые любители парфюма способны заставить коллег заскучать даже по запаху нестираных носков

Кошачья прислуга 2 часа назад Ааа, вот как это 6азывается! Удовый аромат.

Уд - это тройка по поаедению. А я б сказала, это скорее неудовый аромат... - - Ответить

Разовое предложение подвезти некоторые коллеги воспринимают ни как одноразовый жест вежливости, а как пожизненное обязательство об извозе

Бруннера 3 часа назад НЕ как одноразовый жест. Пока маршрутку жду (запятая) задубею.

Ну что ж вы элементарные ошибки делаете-то?! - - Ответить

HR-отдел запросто может быть тем местом, где судьба твоей карьеры зависит от того, в каком доме сегодня находится Марс

Marletka 2 часа назад У меня так было в нескольких местах. Непосредственного потенциального руководителя я устраивала и он готов был меня видеть в понедельник. А в HR девицы отяжеленные психологическим образованием решали, что я не подхожу. - - Ответить

Круговорот идей в офисе: твоя «чушь собачья», предложенная в понедельник магическим образом превращается в «гениальный план» шефа в пятницу

В женском коллективе дружить против кого-то — это база

Офисная аксиома: тот, кто громче всех кричит «нет денег!», на празднике отрежет себе кусок размером с Австралию

Часто повышают не тех, кто впахивает с утра до вечера, а тех, кто умеет строить глазки, как у котика из «Шрека»