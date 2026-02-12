Другого человека поставить. В хорошем коллективе должна быть взаимозаменяемость
15+ жизненных комиксов о работе, в которых каждый узнает свой коллектив
Работа в коллективе — это не только проекты и дедлайны. Это и сплетни у кофемашины, вечные споры о температуре в кабинете и легендарные истории про разных сотрудников. Каждый из нас наверняка может поведать пару забавных баек о своих коллегах — тех самых, без которых офисная жизнь была бы куда скучнее. Чтобы вы убедились, что ваш коллектив — не уникален в своем абсурде и очаровании, мы подготовили подборку комиксов. В каждом из них вы без труда узнаете ту самую офисную реальность, в которую мы окунаемся с понедельника по пятницу.
Начальство часто считает, что незаменимых людей нет. Но это не всегда так
Коллеги, работающие в режиме радиостанции «Сплетни FM», обычно терпеть не могут чужой шум. Даже если его и нет
Вот именно, он в наушниках а вам что не нравится...
Битва между теми, кому вечно холодно и теми, у кого в роду были белые медведи, — вечна
О да, мне вечно холодно, я люблю жару. Но к окнам я вообще не подхожу. А одна коллега целый день бегает туда-сюда, то открывает окна, то закрывает.
Таинственное исчезновение общих припасов — один из классических сюжетов офисных детективов
Некоторые начальники могут разбудить тебя среди ночи и потребовать еще немножко поработать, но без сомнений сократят свой рабочий день ради личных дел
Я на номер начальства да и вообще незнакомый номера никогда не отвечал, мало ли кому что надо, а мне за три профессии три зарплаты надо и что????????
А в вашем коллективе тоже есть сотрудник, у которого, что ни день, то новые причины уйти пораньше?
Офисных мучеников, чихающих, но работающих, давно пора приравнять к стихийному бедствию
У нас после ковида золотое правило: сопливый - сиди дома. Тем более, офисные сотрудники в большинстве своем могут вполне себе полноценно работать удаленно
Подвиг в офисе чаще всего нужен только для того, чтобы подчеркнуть бессмысленность наших страданий на следующее утро
Профессиональный рост в компании часто зависит не от извилин в голове, а от веток на генеалогическом древе
Не всегда. Иногда - от предпочтений гендира. Знакомый рассказывал, будь ты хоть трижды гений, но если ты не рыбак, не разбираешься в блеснах и прикормке, тебе в их конторе карьеру не сделать.
Некоторые сотрудники виртуозно умеют припрягать к своим задачам всех, кто не спрятался
Озеленение кабинета иногда заканчивается тем, что фикус получает больше личного пространства, чем ведущий специалист
Некоторые любители парфюма способны заставить коллег заскучать даже по запаху нестираных носков
Ааа, вот как это 6азывается! Удовый аромат.
Уд - это тройка по поаедению. А я б сказала, это скорее неудовый аромат...
Разовое предложение подвезти некоторые коллеги воспринимают ни как одноразовый жест вежливости, а как пожизненное обязательство об извозе
НЕ как одноразовый жест. Пока маршрутку жду (запятая) задубею.
Ну что ж вы элементарные ошибки делаете-то?!
HR-отдел запросто может быть тем местом, где судьба твоей карьеры зависит от того, в каком доме сегодня находится Марс
У меня так было в нескольких местах. Непосредственного потенциального руководителя я устраивала и он готов был меня видеть в понедельник. А в HR девицы отяжеленные психологическим образованием решали, что я не подхожу.
Круговорот идей в офисе: твоя «чушь собачья», предложенная в понедельник магическим образом превращается в «гениальный план» шефа в пятницу
Поэтому с уникальными идеями надо сразу идти к непосредственному начальнику, а не к своему типа мастеру, который жар чужими руками загребает......
В женском коллективе дружить против кого-то — это база
Офисная аксиома: тот, кто громче всех кричит «нет денег!», на празднике отрежет себе кусок размером с Австралию
Часто повышают не тех, кто впахивает с утра до вечера, а тех, кто умеет строить глазки, как у котика из «Шрека»
Я всегда знал что, как, и сколько сделал, а если благодарность не получил, а получили те кто зад лижет, то просто делал стока сколько положено, а остальное на этих поощереных скидывал, нечего прыгать выше своей головы тем более за спасибо
Рабочая среда это всегда маленькая вселенная со своими законами, персонажами и драмами. В подтверждение тому у нас есть еще несколько статей:
Комментарии
У нас недавно ушла толковая сотрудница, вместо нее взяли новенькую.
Представьте рот Джулии Робертс, растянутый от уха до уха и накачанный до такой степени, будто по губам били лопатой)
Она в упор не осознает разницу между файлами Visio, PDF и DWG, не знает, чем зип-архив отличается от просто желтенькой папки... видимо, весь мозг ушел именно в губищи.
Чувак, которому с ней работать, рвал на себе остатки волос 😒😶🫢